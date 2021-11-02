Дайджест: участники саммита СОР26 начали встречу с громких, но отдаленных обещаний

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Участники климатического саммита в Глазго смотрят обращение королевы

Первый день климатического саммита COP26 в Глазго завершился совместным заявлением 100 мировых лидеров, пообещавших к 2030 году полностью остановить вырубку лесов на планете и, где это возможно, восстановить лесные массивы. В своих планах они опираются на поддержку государственных и частных фондов, выразивших готовность инвестировать в проект 19 млрд долларов.

Президент США Джо Байден в своем выступлении извинился перед участниками саммита за своего предшественника Дональда Трампа, который за время своего срока в Белом доме вывел США из Парижского соглашения по климату из экономических соображений.

Байден убежден, что борьба с изменениями климата, напротив, открывает огромные экономические перспективы, так как разработка новых технологий гарантирует создание миллионов рабочих мест. При этом никаких конкретных планов в сфере спасения климата американская делегация не представила.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил саммиту, что его страна сможет полностью покончить с выбросами парниковых газов к 2070 году, а уже к концу этого десятилетия будет получать половину своей энергии из возобновляемых источников.

Индия - третья в мире страна по объемам выбросов парниковых газов после США и Китая, и сейчас она впервые обозначила свои цели и временные рамки в борьбе с глобальным потеплением. Вьетнам обещает сократить выбросы до нуля к 2050 году, Бразилия - на 50% к концу десятилетия.

Однако Нарендра Моди подчеркнул, что развивающимся странам нужна поддержка, и призвал саммит рассмотреть выделение им одного триллиона долларов.

Также в первый день саммита к его участникам с видеопосланием обратилась королева Елизавета II. Она призвала мировых лидеров забыть на время о политике и сообща проявить истинную государственную мудрость, от которой зависит будущее нашей планеты. Ранее, в октябре, достоянием общественности стала фраза королевы о том, что ее раздражают политики, которые много говорят о климате, но ничего не делают. Об этом она говорила со своим сыном, принцем Чарльзом, в кулуарах валлийского парламента, не заметив включенного рядом микрофона.

Новые обстоятельства трагедии на съемках с участием Болдуина

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Оператору картины "Раст" Галине Хатчинс было 42 года

Помощник режиссера Дэйв Холлс, подавший Алеку Болдуину оружие, из которого на съемках в Сента-Фе была убита оператор картины Галина Хатчинс, нарушил молчание и в первом комментарии прессе сказал, что глубоко шокирован произошедшим.

"Я надеюсь, что эта трагедия побудит индустрию пересмотреть свои ценности и методы, чтобы больше никто и никогда не пострадал в ходе творческого процесса", - сказал Холлс.

Трагедия на съемочной площадке вестерна "Раст" ("Ржавчина") произошла 21 октября. Во время репетиции сцены актер Алек Болдуин произвел выстрел из револьера, который оказался заряжен. Согласно материалам следствия, передавая Болдуину оружие, Холлс сказал актеру, что оно "холодное" (cool), то есть не заряженное и готовое к безопасному использованию.

Между тем, в американской прессе появилась информация, что в беседе со следователями полиции Санта-Фе помощник режиссера Дэйв Холлс признал, что не проверил револьвер надлежащим образом.

Следствие продолжается, обвинения пока никому не предъявлены.

Умер создатель когнитивной психотерапии Аарон Бек

Автор фото, Getty Images

Умер американский психотерапевт Аарон Бек, внесший огромный вклад в изучение депрессии и тревожных расстройств. Одному из основоположников когнитивной психотерапии было 100 лет. На украинском сайте Би-би-си психолог вкратце рассказывает о когнитивной теории депрессии Аарона Бека, отец которого иммигрировал в начале XX века из Российской Империи (из ныне украинского города Хмельницкого) - Что делать, когда кажется, что весь мир - против тебя

Последнее о коронавирусе

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Без ковид-сертификата никуда. В киевском метро проверяют наличие ковид-сертификата

Пандемия унесла жизни более 5 миллионов человек, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 247 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса.

И коротко о других новостях, связанных с пандемией коронавируса:

Нидерланды на этой неделе вводят новые коронавирусные ограничения в ответ на рост случаев заражения. "Мы не можем избежать новых мер", - сказал министр здравоохранения Уго де Йонге, комментируя рост количества пациентов с Covid-19 в больницах. Подробности министр не раскрыл, но вероятнее всего речь будет идти о более повсеместном ношении масок во многих общественных местах, а также расширении использования пропусков, подтверждающих наличие вакцинации против коронавируса, либо недавно пройденного негативного теста.

Остров Тонга в Тихом океане, где на прошлой неделе был выявлен первый случай заболевания коронавирусом, отправляется в недельный локдаун. Ковид обнаружили у приехавшего из Новой Зеландии туриста. Он был полностью вакцинирован и находился в изоляции по приезду.

Локдаун в Киеве продлится не меньше месяца, сказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. "Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может занять минимум месяц", - сказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24". В Киеве с 1 ноября установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса. При этом рестораны и кафе работать продолжат, но с условием наличия у всех сотрудников ковид-сертификатов или отрицательного результата ПЦР-теста. ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса потребуется также для проезда в транспорте, посещения торговых или фитнес-центров, кафе и ресторанов.

Соратнику Николаса Мадуро грозит 20 лет

Автор фото, Bloomberg Подпись к фото, В Венесуэле требуют немедленного освобождения Алекса Сааба

Суд в США отказался от большей части обвинений против колумбийского бизнесмена Алекса Сааба, ближайшего соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Сааба более не обвиняют в отмывании денег через американские банки. Но ему все же грозит 20 лет тюрьмы по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. Сааба арестовали в Республике Кабо-Верде в июне 2020 года и экстрадировали в США 17 октября этого года.

В родной Колумбии бизнесмена также обвиняют в финансовых махинациях и пособничестве наркоторговле. Колумбийские власти с энтузиазмом отреагировали на экстрадицию Сааба в США и внимательно следят за процессом над ним. В Венесуэле же преследование Алекса Сааба назвали частью политической и экономической войны, которую Вашингтон ведет против Каракаса.

Запуск на МКС вновь отложен

Аэрокосмическое агентство США (НАСА) вновь было вынуждено перенести запуск миссии Crew Dragon-3 на Международную космическую станцию (МКС). 31 октября запуск уже переносили на среду 3 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. На этот раз запуск сможет состояться не ранее 6 ноября из-за состояния здоровья одного из членов экипажа.

На корабле SpaceX к МКС отправятся астронавты НАСА Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Экипаж сменит на МКС четырех астронавтов, которые находятся там с конца апреля в рамках миссии Crew Dragon-2, и будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

В шортах вместо бикини

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В июле норвежскую команду оштрафовали на 1500 евро за "неподходящую одежду" на чемпионате Европы по пляжному гандболу

Международная федерация гандбола (IHF) отменила правило об обязательном ношении бикини женщинам при игре в пляжный гандбол. Спортсменки могут отныне выступать в велосипедных шортах. В июле этого года норвежскую женскую сборную по пляжному гандболу оштрафовали за появление на чемпионате Европы в шортах вместо принятых трусов-бикини. После чего в адрес Международной федерации посыпалась критика.

Подробнее о том, как еще спортсмены пытались менять стандарты формы в этом году - и какая последовала реакция, в нашей статье Шорты вместо трусов. Что женщины хотят поменять в своей спортивной форме

Важные выборы в США: первый тест для Байдена

Автор фото, Bloomberg

Во вторник в США пройдут сразу несколько выборов разных уровней, включая выборы губернаторов Вирджинии и Нью-Джерси, мэров ряда городов и чиновников в местные органы власти.

Гонку за пост губернатора штата Вирджиния рассматривают как некий политический барометр настроений американских избирателей и первый тест для администрации Байдена. Борьба идет между демократом Терри Маколиффом и республиканцем Гленном Янгкиным с абсолютно равными шансами на победу. При этом Маколифф на последнем этапе растерял свое примущество в 5%.

На президентских выборах 2020 года демократ Байден обогнал Дональда Трампа в этом штате в основном за счет жителей пригородов, но сейчас именно эта электоральная прослойка поддержала кандидата в губернаторы от республиканцев.

Жители Нью-Йорка будут выбирать мэра вместо уходящего с поста демократа Билла де Блазио. Согласно опросам, главным претендентом на победу является демократ Эрик Адамс.

В Миннеаполисе пройдут первые муниципальные выборы с момента гибели Джорджа Флойда от рук полицейского Дерека Шовина. Интрига заключается в том, что жителям города будет предложено высказаться за или против замены местного департамента полиции на новую структуру - Департамент общественной безопасности. Это голосование также станет показателем готовности общества к масштабной общенациональной реформе полиции, обещанной властями после случая с Флойдом.

"Меня просто заперли из мести за мою профессиональную деятельность"

Автор фото, Nasha Niva Подпись к фото, Егор Мартинович стал главредом "Нашей Нивы" в 2017 году

Почитайте интервью с главным редактором старейшего белорусского независимого издания "Наша Нива". Егор Мартинович уже четыре месяца находится под стражей. Формально, по обвинению в экономическом преступлении, но власти уже дважды блокировали сайт газеты, а ее журналисты покинули Беларусь. Правозащитные организации признали Егора Мартиновича политическим заключенным.

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