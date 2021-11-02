Эдуард Бояков ушел с поста худрука МХАТ имени Горького. Его критиковал новый директор Владимир Кехман

час назад

Автор фото, Sergey Karpukhin/TASS

Художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) им. Горького Эдуард Бояков сообщил о своем уходе из театра. По словам Боякова, уволиться его попросил новый гендиректор театра Владимир Кехман, назначенный на эту должность на прошлой неделе.

57-летний Бояков написал в "Фейсбуке", что не стал "устраивать оппозицию или фронду" в ситуации, когда руководство не хочет с ним работать. "Озвученная Кехманом причина - мое отношение к [экс-худруку и бывшему директору театра Татьяне] Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта", - рассказал Бояков.

Он написал, что позже сообщит о своих дальнейших планах и пожелал МХАТ "успехов и развития". В театре его уход пока не комментировали.

Вскоре после назначения Кехмана в театре отменили спектакль "Чудесный грузин" о Сталине с участием певицы Ольги Бузовой, премьера которого состоялась в июне. Официальной причиной были названы плохие продажи билетов в период коронавирусных ограничений. Участие Бузовой в постановке вызвало критику в адрес Боякова и его заместителя, писателя и политика Захара Прилепина.

Кехман пришел во МХАТ в разгаре конфликта. В апреле этого года министерство внесло изменения в устав театра а худруку Эдуарду Боякову поручили устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах. Финансово-хозяйственными и организационными вопросами занялся и.о. исполняющего директора Олег Михайлов. На смену Михайлову пришел Кехман, теперь же стало вакантным и место худрука.

В минкульте основными приоритетами работы Кехмана называли "вопросы стабильного развития учреждения, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы в целом". Также в министерстве ожидают, что Кехман сможет "поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте".

Одновременно со сменой руководства в МХАТ им. Горького был назначен новый директор МХТ им. А.П. Чехова - оба театра возникли после раскола МХАТ СССР. Чеховский МХТ возглавил Константин Хабенский.

Затяжной конфликт

В июле 2021 года бывший руководитель тетра, 88-летняя Татьяна Доронина написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросила "изгнать торгашей" из МХАТ. Доронина писала, что если в театре, если не сменить руководство, "все поглотит хулиганский извращенный пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган". Боякова она называла "непрофессиональным и бездарным"

Конфликт в МХАТ имени Горького начался еще летом 2019 года. Тогда коллектив театра записал видеообращение к Путину с просьбой вернуть в театр бывшего руководителя Доронину.

Сарзу после назначения в МХАТ Кехман дал интервью "Московскому комсомольцу", в котором сообщил, что попытается увидеться с Татьяной Дорониной. "Чтобы она, первое, рассказала мне все пожелания, какие у неё есть и, второе, чтобы уговорить ее, чтобы она выходила на сцену, если сможет", - говорил он.

По его словам, и Бояков, и весь театр поступили с Дорониной несправедливо. "Худруку могли бы дать по рукам те же люди, что работают в театре. Не заступились за нее", - сказал Кехман.

Он также выражал недоумение тем, как Бояков понимает свои обязанности. "Насколько мне известно, в соответствии с уставом МХАТ - директорский театр. И, как мне всегда казалось, Бояков - продюсер, который сейчас зачем-то ставит спектакли", - говорил он.

Эдуарда Боякова в 2018 году на должность назначил тогдашний министр культуры Владимир Мединский. Заместителем по литературной части был назначен Захар Прилепин.

Последний пока никак не комментировал историю с уходом Боякова.

Их назначение в минкультуры обозначали как "пришествие во МХАТ энергичных молодых людей, которые смогут придать новое дыхание театральной жизни МХАТа имени Горького".