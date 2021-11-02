СМИ сообщили об аресте "пробивщиков", передавших Навальному данные для расследований

48 минут назад

Автор фото, Egor Aleev/TASS

В Москве задержали трех мужчин, которые обвиняются в продаже через даркнет личных данных граждан, в том числе Алексею Навальному для его расследований, сообщили СМИ.

"Они занимались тем, что с помощью "темного интернета" (Darknet) искали клиентов, которым необходимо получить телефон, адрес или иные личные данные того или иного человека и оказывали ему за деньги соответствующую услугу. Для этого они пользовались в том числе и поддельными документами сотрудников полиции. Некоторые сведения, которые были добыты задержанными, были использованы Навальным для одного из его расследований", - сказал источник ТАСС.

Официально эта информация пока не подтверждена.

По словам собеседника агентства, обвиняемые не были в курсе, что одним из их "клиентов" был Навальный. "Их использовали, как говорится, "в темную". В настоящее время всем троим предъявлены обвинения в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров", - отметил источник ТАСС.

Как пишет телеграм-канал Baza, речь идет о детективном агентстве "Лекс Гранд", которое занималось "пробивом" телефонных номеров.По данным ТАСС, агентство создал один из обвиняемых. В этой организации ТАСС подтвердили, что он является учредителем агентства, но от дальнейших комментариев отказались.

В Басманном суде Москвы ТАСС сообщили, что все трое отправлены под домашний арест. "Им предъявлены обвинения по ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов") и ст. 138 УК РФ ("Нарушение тайны переписки или телефонных переговоров")", - сообщили в суде.

Статью 138 УК часто используют для наказания "пробивщиков". Нелегальный рынок "онлайн-пробива" в России хорошо развит. За сравнительно небольшие деньги можно получить данные о перемещениях по городу по сигналу мобильного, детализацию телефонных разговоров, кодовое слово от банковской карты или информацию обо всех ранее выданных внутренних и заграничных паспортах (включая фотографии).

Ежегодно в России выносится более десятка приговоров в отношении рядовых сотрудников государственных органов, сотовых операторов и банков, которые за деньги выполняли заказы посредников с нелегальных форумов.

"В деньгах этот рынок оценить сложно, однако по количеству предложений рынок выглядит довольно масштабно. Дефицита в данных нет", - говорил один из экспертов, владелец Telegram-канала "Утечки информации" Ашот Оганесян в беседе с Би-би-си.

Несмотря на то, что персональные данные могут стать опасным оружием, реальные приговоры за их продажу встречаются крайне редко. Реальные сроки грозят в том случае, если, например, следствие вела ФСБ, или пострадавшая сторона - сотовые операторы или банки - плотно взаимодействовала с правоохранительными органами, отмечал адвокат Михаил Емельянников.