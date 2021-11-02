Умер один из основоположников когнитивно-поведенческой терапии Аарон Бек. Ему было 100 лет

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Автор фото, Leif Skoogfors/CORBIS/Corbis Подпись к фото, Аарон Бек внес огромный вклад в лечение депрессии и тревожных расстройств

Американский психотерапевт Аарон Бек, один из основоположников когнитивно-поведенческой терапии и автор "Шкалы депрессии Бека", умер в возрасте 100 лет, сообщили на сайте Института Бека, основанного ученым вместе с его дочерью Джудит.

"Мой отец посвятил свою жизнь разработке и тестированию методов лечения, чтобы помочь улучшить жизнь бесчисленных людей во всем мире, сталкивающихся с проблемами здоровья и психическими заболеваниями, - говорится в заявлении Джудит Бек. - Он по-настоящему изменил сферу психического здоровья благодаря своим разработкам и десятилетиям исследований в области когнитивно-поведенческой терапии".

Аарон Темкин Бек родился в 1921 году в США в семье еврейских иммигрантов с территории нынешней Украины.

Аарон Бек окончил Университет Брауна (в 1942 году, затем Йельский университет в 1946 году, где получил звание доктора медицинских наук.

Аарона Бека называют основоположником когнитивной психотерапии. Сегодня его методы широко используются для лечения клинической депрессии и тревожных расстройств.

По мнению Аарона Бека, существует так называемая когнитивная триада депрессии: негативные представления о себе ("я ничтожество"), негативный взгляд на мир (он жестокий и опасный, там - плохо) и, как следствие, постоянные ожидания худшего в жизни. Паттерны негативного восприятия или "автоматические" мысли, как их называл Аарон Бек, формируются в детстве.

Аарон Бек написал множество книг, посвященных когнитивной терапии и ее роли в предотвращении самоубийств.