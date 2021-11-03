"Игра в кальмара", да не та. Стримерша с ником Squid Game теряет из-за популярного сериала работу и покой

50 минут назад

Автор фото, Lydia Ellery Подпись к фото, Лидия Эллери пользуется ником Squid Game уже 11 лет

Невероятная популярность сериала "Игра в кальмара" (Squid Game), вышедшего на стриминговом сервисе Netflix, имела совершенно неожиданные (и весьма печальные) последствия для известной геймерши из Великобритании Лидии Эллери. Дело в том, что она уже больше десяти лет пользуется никнеймом Squid Game - и для нее он не имеет ничего общего со смертельными играми, показанными в южнокорейском телешоу.

32-летняя Эллери говорит, что это совпадение стало настоящим проклятием, из-за него она теряет доход, постоянно находится под угрозой взлома своего аккаунта и подвергается травле в интернете. "Из-за этого мне постоянно присылают письма с оскорблениями и мне уже несколько раз отказывали в работе", - рассказала Эллери в интервью Би-би-си.

Лидия, живущая в Бристоле, уже 11 лет играет в компьютерные игры на платформе Twitch под ником Squid Game, там у нее более 42 тыс. подписчиков; точно так же она известна в "Инстаграме". В "Твиттере" ее акаунт называется SquidGaming.

Она также принадлежит к сообществу производителей интернет-контента Yogscast, на которое в YouTube подписано более 7 млн человек.

Происхождение своего ника она описывает так: "Для меня это было всего лишь забавное имя, которое я сама выдумала на ходу. Друзья называли меня "squid", потому что слово рифмуется с "lid", а мое имя - Лидия".

Но ничего не значащее забавное имя приобрело совсем иное звучание после выхода южнокорейского телесериала, в котором группа взрослых людей вынуждена играть в детские игры со смертельным исходом. "Игра в кальмара" мгновенно стала хитом, за первые четыре недели ее посмотрели 142 млн подписчиков Netflix, и Лидия вдруг оказалась в центре непрошенного внимания.

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"Поскольку у шоу нет собственного официального аккаунта в Инстаграме, меня просто захлестнул поток сообщений от людей, которые думают, что я - часть этого проекта", - объясняет Лидия. Дело в том, что для рекламы сериала Netflix пользуется собственным аккаунтом.

По словам Лидии, многие послания от фанатов шоу были переполнены такой ненавистью, что она испытала нешуточный стресс.

"Мне начали приходить оскорбительные сообщения, люди на меня злились, потому что они обожают этот сериал и думают, будто я присвоила себе его аккаунт, - говорит Эллери. - Мне даже пришлось отключить все уведомления в "Инстаграме", потому что они шли непрекращающимся потоком, мой телефон буквально разрывался".

Автор фото, NurPhoto

Под угрозой хакерских атак

Аккаунты Лидии на игровых платформах и в соцсетях оказались под таким пристальным вниманием, что ее несколько раз лишали к ним доступа и заставляли менять пароли.

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"Одни люди требовали закрытия моих аккаунтов как незаконных, другие пытались взломать их, и все это было очень неприятно", - говорит она.

Но ущерб для Лидии оказался не только моральным, но и вполне материальным. "Моя SEO [search engine optimisation - англ. поисковая оптимизация] полностью вылетела в трубу, - объясняет она. - Если кто-то хочет найти меня или мой бренд, который я создавала более 10 лет, все, что выпадает в поиске - это телешоу. А теперь мне еще и в работе стали отказывать. Наверняка все это из-за жестокого телесериала, не иначе".

Лидия объясняет, что в последнее время она не только играла, но и занималась ведением программ и получала рекламные контракты: "Компании, которые предлагали такую работу, определенно сообщили, что мне отказывали именно из-за никнейма Squid Game.