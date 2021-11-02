Израильский министр в инвалидном кресле не смогла попасть на первый день саммита в Глазго

21 минуту назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Карин Эльхаррар прождала у входа на саммит в Глазго два часа и вернулась в отель в Эдинбург

Израильский министр в инвалидном кресле не смогла попасть на первый день заседаний климатического саммита в Глазго. Британия принесла извинения, но объяснила, что это было недоразумение: доступ для колясочников на саммите оборудован прекрасно.

Министр инфраструктуры и водных ресурсов Израиля Карин Эльхаррар, которая страдает мышечной дистрофией, рассказала одному из израильских телеканалов, что не смогла попасть на территорию саммита, поскольку для этого нужно было либо идти пешком, либо ехать на автобусе-шаттле, не оборудованном для инвалидных кресел.

Сотрудники Эльхаррар сообщили газете Times of Israel, что министр прождала около места проведения саммита два часа, причем безрезультатно: ей пришлось вернуться в гостиницу в шотландскую столицу Эдинбург, который расположен в 80 км от Глазго.

Представитель израильской делегации сказал журналистам, что делегация официально пожаловалась организаторам саммита, а премьер-министр Нафтали Беннет пообещал, что вся делегация будет бойкотировать саммит, если Эльхаррар не сможет на него попасть.

Впрочем, во вторник Эльхаррар смогла принять участие в заседании без всяких проблем. В интервью Би-би-си она сказала, что в этот раз "все было совершенно иначе", но призвала использовать инцидент как повод задуматься над условиями, которые организаторы международных конференций создают для людей с ограниченными возможностями.

"Мы можем говорить о доступе и правах людей с ограниченными возможностями, но за всеми этими разговорами должны последовать конкретные действия и выполнение всех нормативов, - говорит министр. - Этот опыт показал, что нам следует уделять внимание всем возможным деталям. Я уверена, что в будущем все будет иначе".

Извинения и разъяснения

Министр окружающей среды Британии Джордж Юстис выразил сожаление в связи с происшествием и сообщил, что правительство Британии извинилось перед Карин Эльхаррар.

Подпись к фото, Карин Эльхаррар на саммите

В то же время Юстис, выступая на радиостанции Би-би-си Radio 4, предположил, что в случившемся виновата израильская делегация, потому что Эльхаррар почему-то прибыла к одному из немногих входов на территорию саммита, который не оборудован для колясочников. "В этой ситуации было бы нормально, если бы Израиль сообщил, что их министр нуждается в каких-то конкретных вещах. В этом случае что-то, очевидно, пошло не так, и организаторы не знали, и поэтому не подготовили условия на этом конкретном входе, к которому она прибыла", - сказал британский министр.

Подобный ответ моментально подвергся критике оппозиции. Член британской палаты лордов от Либерально-демократической партии Сара Ладфорд написала в "Твиттере": "Для хозяев саммита COP26 обвинить во всем гостей - не самый вежливый ответ".

Организаторы климатического саммита заверили Би-би-си, что комплекс Scottish Event Campus, где проходит саммит, прекрасно оборудован для инвалидных кресел и ему даже присвоен "золотой уровень" доступа для людей с ограниченными возможностями.

"Это было просто недоразумение, и мы принесли извинения министру Эльхаррар и ждем ее сегодня (во вторник) на конференции COP26", - сказал пресс-секретарь оргкомитета.