Казахстан заявил, что Facebook дал ему "эксклюзивный доступ" к своей системе. В соцсети это опровергли

час назад

Автор фото, Nikolas Kokovlis/NurPhoto Подпись к фото, В Meta опровергли заявление Казахстана о том, что Facebook предоставил ему эксклюзивный доступ к системе уведомления о контенте

Власти Казахстана заявили, что социальная сеть "Фейсбук" предоставила им "эксклюзивный доступ" к своей системе уведомления о вредоносном контенте, предназначенной для выявления материалов, которые нарушают местное законодательство. В ответ владелец соцсети компания Meta сообщила, что никаких эксклюзивных договоренностей с Нур-Султаном не было, а правила пользования "Фейсбуком" одинаковы для всех стран, включая Казахстан.

1 ноября министерство информации и общественного развития Казахстана разместило на своем официальном сайте документ, который был назван "совместным заявлением" ведомства и Facebook.

В нем утверждалось, что стороны договорились о "тесном сотрудничестве", в порядке которого соцсеть предоставила Казахстану "прямой эксклюзивный доступ к внутренней "Системе уведомления о контенте" (Content Reporting System - CRS). Ведомство объясняло, что система позволит ему "оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан".

"Казахстан является первой страной в Центральной Азии, которая получила доступ к Системе, и уже подключилась к прямому каналу связи с международной командой Facebook, отвечающей за контентную политику", - утверждало казахстанское министерство.

На следующий день официальный представитель Meta Бен Макконэхи заявил информационным агентствам, что никакого совместного заявления сторон не было, но подтвердил, что компания вела консультации с властями Казахстана. По его словам, у Facebook действительно есть специальный онлайн-канал, при помощи которого правительства разных стран могут сообщать о контенте, который нарушает местное законодательство, но Казахстан здесь не исключение.

"Во-первых, мы не делали совместного заявления с правительством Казахстана, - написал Макконэхи в письме агентству Рейтер. - Правительство Казахстана сделало собственное заявление в связи с переговорами, которые мы с ним вели. Они касались наших общемировых правил работы с запросами от властей различных стран об ограничении доступа к контенту, нарушающему местное законодательство".

Правила удаления

Макконэхи объяснил, что компания рассматривает запросы об удалении контента во всех странах мира по одним и тем же принципам, и эти решения принимаются независимо от правительств. При этом Facebook учитывает собственные принципы, местные законы и международные стандарты в области прав человека. "В Казахстане этот процесс точно такой же, как в любом другом государстве", - сказал представитель Meta.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Согласно рейтингу "Репортеров без границ", Казахстан - на 155-м месте в мире по свободе прессы

В ответ на это министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева заявила в своем "Фейсбуке", что текст размещенного совместного заявления и его публикация в СМИ "были полностью согласованы с руководством указанного регионального офиса".

Министерство информации Казахстана сообщало, что региональный директор Facebook по связям с общественностью Джордж Чен "с удовлетворением отмечает совместную работу с правительством Казахстана, особенно в направлении обеспечения безопасности детей в Интернете", и выражает надежду, что это "поможет уполномоченным органам правительства Казахстана более эффективно и действенно бороться с вредоносным контентом".

Макконэхи не ответил на вопрос агентства Франс-пресс о том, не исказили ли власти Казахстана слова Чена.

Обвинения в цензуре

В сентябре парламент Казахстана начал работу над новым законопроектом, по которому иностранные социальные сети и мессенджеры обязаны открыть в стране местные представительства - в противном случае они могут быть заблокированы. Эта норма относится и к "Фейсбуку", у которого в стране по меньшей мере 3,2 млн пользователей.

В соответствии с проектом, руководители таких представительств будут обязаны удалять информацию, которая нарушает законодательство Казахстана, в течение суток после предписания уполномоченного органа.

После появления сообщений о переговорах между Facebook и властями Казахстана один из авторов этого законопроекта, депутат Айдос Сарым написал в своем "Фейсбуке", что власти готовы смягчить формулировки в документе. "По сути, это классическая win-win ситуация, когда наши граждане получат более эффективные возможности защиты своих прав, а компании развивать свой бизнес", - говорит депутат.

Критики законопроекта заявили, что под прикрытием борьбы с "вредоносным контентом" власти Казахстана пытаются цензурировать содержание социальных сетей.

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" в своем индексе свободы прессы поместила Казахстан на 155-е место из 180-ти. Объясняя такую позицию, правозащитники числе прочего пишут, что "государство модернизирует свои методы подавления, в частности, осуществляет больший контроль над интернетом, где сейчас широко распространена слежка".