Отчаяние похоронного агента. В городе на Кубани труп привезли к администрации

Олег Болдырев

Би-би-си

38 минут назад

Автор фото, youtube.com/Тимашевский блогер

Запутанные процедуры оформления похорон в России привели к новому скандалу. На Кубани тело покойной, которое никак не удавалось доставить в морг, привезли к зданию районной администрации. Поднялся шум, и местные власти на время упростили порядок оформления трупов, но грозят уголовным делом похоронному агенту, который так радикально добивался помощи.

Носилки с телом были выставлены у районной администрации в Тимашевске, в 70 км к северу от Краснодара, в воскресенье, 31 октября. На видео, разошедшемся в соцсетях, мужчина стоит на коленях рядом и, взывая к президенту Владимиру Путину и "Единой России", кричит: "Третьи сутки не могу мать сдать".

Позже выяснилось, что мужчина - не родственник покойной, а похоронный агент Роман Пикало. На носилках было тело 64-летней жительницы соседнего Калининского района, скончавшейся от онкологического заболевания.

Рядом на площади собрались сотрудники других похоронных предприятий города. Все они говорили, что ограничения, которыми местное бюро судебно-медицинской экспертизы обставило прием умерших, не позволяют оперативно доставить покойников в морг и чреваты для родных многотысячными издержками.

После дискуссий с полицией и представителем городской администрации, заявившим "общественный резонанс нам не нужен сейчас", разрешение на транспортировку тела в морг при местном бюро судмедэкспертизы было получено, и конфликт разрешился.

В понедельник в районной администрации состоялось совещание, на котором было установлено, что морг отказывался принять тело покойной из-за того, что его не сопровождал сотрудник полиции, выдавший направление на судмедэкспертизу. Вот это требование к сопровождению тела полицией последние дни и осложняет работу похоронных агентов в Тимашевске и окрестностях. Решением городской администрации требование к полицейским доставлять каждого мертвеца на СМЭ приостановили.

"Ситуация с телом умершей женщины недопустимая. Аморальная, - заявил через "Инстаграм" районный глава Андрей Палий. - Вопросы к работе морга и ритуальных агентств есть. Нужно наводить порядок, чтобы все было прозрачно - за какие услуги и сколько надо платить!" Подписчики в ленте Палия едко спрашивали чиновника, в какой момент он понял, что в похоронной сфере есть проблемы, и почему не навел порядок раньше.

С агентом Пикало между тем общаются представители районной прокуратуры, которая решает, заводить ли дело по статье 244 УК - "Надругательство над телами умерших".

Путешествие с гробом

Поговорить с Романом Пикало не удалось, но подробности рассказал владелец одного из похоронных агентств Тимашевска - Тимофей Куненков, который был на связи с коллегой все выходные, пока Пикало пытался отдать покойницу в морг.

По его словам, агент с одним из сыновей покойной привезли тело в морг ранним утром в субботу, 30 ноября. Но в морг его не пропустили, сказав, что в выходные учреждение не работает, а тело должен сопровождать сотрудник полиции, выдавший направление для судмедэкспертизы. Участковый из Журавлевки, в 40 км от города, где жила покойная, в морг ехать отказался, так как был занят на службе.

Куненков утверждает, что сотрудники морга требуют большие деньги (около 30 тысяч рублей, или 420 долларов) за то, чтобы принять тело на выходные, и раза в три меньше - в рабочие дни. Это притом, что доставление и исследование трупов в СМЭ являются бюджетной и бесплатной процедурой.

В течение дня сын покойной и агент три раза вызывали полицию и составляли объяснения, но двери морга это открыть не помогало. Тогда они попытались отвезти тело в морги других районов - там его тоже не приняли. Сыну покойного стало плохо, и он остался на ночь дома, Пикало вернулся с трупом в Тимашевский и с утра решился на публичную акцию у здания администрации.

Автор фото, Google Maps Подпись к фото, В Тимашевске проживают около 50 тысяч человек

"Он от отчаяния стал кричать. Я подошел, сказал, что может не надо, но он кричал, что это крайняя мера и он готов на смерть идти, потому что над людьми так издеваются", - рассказал Куненков.

В тот момент родственников покойной рядом не было, что теперь дает администрации повод говорить о самоуправстве ритуального агента.

Предприниматель Куненков говорит, что до последнего времени присутствие полицейского при каждом доставляемом трупе не было обязательным, но с неделю назад морг ужесточил правила.

Закон туманно определяет вопрос о том, как должен поступить сотрудник полиции, прибывший на освидетельствование покойного, скончавшегося дома, в своей постели, да еще с диагнозом, указывающим на тяжелое заболевание.

В последнее время почти везде полицейские автоматически выписывают постановление о проведении судмедэкспертизы, которая должна подтвердить, что смерть не была насильственной. Особняком, по словам похоронных агентов, стоит Москва, где полицейские часто берут на себя ответственность исключения криминального характера смерти.

"Там была онкология - обычное явление. Сама судмедэкспертиза какими-то внутренними приказами обязала полицию всегда выписывать направления на экспертизу. Врачам [на освидетельствовании факта смерти] запретила это делать. СМЭ у нас теперь командует медициной и полицией", - возмущается Куненков.

Шок-тактика в общении с властями

Публичное обращение к властям на фоне гроба с покойным становится одним из способов выйти из тупика на разных стадиях сложного процесса похорон. Так, 11 сентября гроб с телом покойной был выставлен у администрации московского пригорода Балашиха.

Наталья Чуканова, сестра покойной, сообщила, что на местном кладбище у нее запросили 120 тысяч рублей за то, чтобы захоронить сестру на участке, где покоится их отец. По закону захоронение на семейном участке при наличии свободного места должно быть бесплатным, однако известно, что администрации кладбищ всеми силами пытаются доказать, что по правилам добавить гроб к уже существующему захоронению невозможно.

После демарша Чукановой администрация Балашихи распорядилась обеспечить захоронение, а местное отделение Следственного комитета открыло дело о вымогательстве. В каком состоянии это расследование - родственница покойной не рассказывает, ссылаясь на подписку о неразглашении.

Зимой 2019 года гроб с телом мужчины появился у здания администрации в Самаре. Гражданская жена покойного заявила, что не может позволить себе похороны по расценкам, которые предлагает агентство при местном кладбище, а агенту, который взялся организовать захоронение дешевле, мешали несколько десятков "людей бандитской наружности".

Губернатор Самарской области распорядился "жестко разобраться в произошедшем" и помочь жительнице с похоронами, но к этому моменту она уже захоронила мужа на другом кладбище. Суровые заявления областного начальства закончились увольнением директора местного кладбища и нормализовали ситуацию в Самаре. Муниципальный депутат, предавший огласке эту историю, позже рассказал, что расценки на похороны на самарских кладбищах сильно упали. Впрочем, по его словам, очень похожие истории теперь поступают из второго по величине города области - Тольятти.