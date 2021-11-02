Из-за тумана над Москвой образовалась пробка в аэропорту Нижнего Новгорода
Из-за сильного тумана, опустившегося на Москву, десятки самолетов, летевших в столицу, были перенаправлены в другие города. Больше всего рейсов принял аэропорт Нижнего Новгорода, где образовалась пробка из самолетов.
Густой туман опустился на Москву вечером в понедельник. МЧС в связи с этим объявило желтый уровень погодной опасности. В последнем предупреждении ведомства говорится, что туман с видимостью 200-700 метров будет сохраняться в городе до конца вторника.
Сложные погодные условия привели к массовым задержкам и отменам авиарейсов в столице. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание", вечером во вторник на фоне тумана в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны или отменены более 150 рейсов.
Утром Росавиация сообщала, что за ночь на запасные аэродромы было перенаправлено более 30 рейсов, летевших в Москву. По словам источника ТАСС в одном из московских аэропортов, по состоянию на 17:00 на запасные аэродромы ушли уже 73 самолета.
Самолеты перенаправлялись в том числе в Санкт-Петербург, Воронеж и Казань, а рейс авиакомпании WizzAir Будапешт - Москва совершил вынужденную посадку в Киеве. Наибольшее число московских рейсов - 33 - принял нижегородский аэропорт Стригино. Это основной запасной аэродром для самолетов, следующих в Москву.
Там на летном поле образовалась пробка из самолетов, ожидающих вылета. Пассажиры этих самолетов жаловались на то, что их несколько часов не выпускали из салонов и не передавали еду и воду. Одному ребенку понадобилась помощь врачей.
Из-за ситуации с задержкой рейсов из Стригино начата проверка, сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
Вечером во вторник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что всех пассажиров, ожидающих рейса в Москву в нижегородском аэропорту, обеспечат горячим питанием. Для перевозки в Москву пассажиров также выделят дополнительный поезд "Ласточка", сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По последним данным, из Нижнего Новгорода в Москву вылетели только 11 из 33 самолетов, сделавших вынужденную посадку.
Густой туман возник в Москве из-за того, что ночью в городе было малооблачно, заявлял руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При таких условиях, по словам Вильфанда, почва и приземный слой резко охлаждаются, что и приводит к появлению тумана. Такой туман называется радиационным, однако не имеет никакого отношения к радиоактивности, подчеркнул он.
Жители Троицкого и Новомосковского административных округов жаловались на то, что вместе с туманом появился также странный запах. Роспотребнадзор пообещал проверить воздух в этих районах.
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