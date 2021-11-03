Осужденные по "ростовскому делу" сторонники Мальцева вышли из колонии

35 минут назад

Автор фото, Valery Matytsin/TASS Подпись к фото, Дело о призывах к беспорядкам в Ростове-на-Дону приобрело широкий общественный резонанс

Фигуранты так называемого ростовского дела Ян Сидоров и Владислав Мордасов освобождены из колоний, где они отбывали сроки по обвинению в покушении на организацию массовых беспорядков.

В октябре 2019 года Ростовский областной суд назначил Мордасову шесть лет и семь месяцев колонии строгого режима, а Сидорову - шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Еще один фигурант дела - Вячеслав Шашмин - получил три года условно. В июле 2020 года Верховный суд России смягчил приговоры Сидорову и Мордасову до четырех лет тюрьмы.

Владислав Мордасов отбывал наказание в ИК-9 в городе Шахты (Ростовская область), а Ян Сидоров - в ИК-10 в Ульяновской области.

Накануне правозащитная организация Amnesty International сообщила, что за три недели до освобождения администрация колонии признала Сидорова "злостным нарушителем" и отправила на десять дней в ШИЗО. Однако 1 ноября это постановление было отменено зампрокурора Ульяновской области, а 2 ноября Димитровградский городской суд отказался устанавливать административный надзор над Сидоровым.

Ростовские погорельцы

В ноябре 2017 года Мордасов и Сидоров пришли к зданию правительства Ростовской области с плакатами "Верните землю погорельцам" и "Правительство в отставку", а также громкоговорителями. Там их задержали полицейские. Третьего обвиняемого, Вячеслава Шашмина, задержали тогда же в переулке неподалеку от площади.

Крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону в августе 2017 года: огонь уничтожил 118 построек, пострадали более 600 жителей города. Сами погорельцы утверждали, что их дома специально подожгли, чтобы просто и без долгих переговоров освободить дорогую землю в центре города.

В разговоре с Би-би-си жители жаловались, что им не дают возможности вернуться в свои дома и принуждают покупать квартиры на окраинах города, выплачивая заниженные денежные компенсации.

Вскоре после пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "халатность", а полиция - по статье "умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога". Однако уже в январе 2018 года версия о поджоге была отклонена. Расследование по делу о халатности до сих пор не завершено.

Суд, пытки и правозащитники

После задержания пикетчиков Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил отправить Мордасова и Сидорова под стражу на два месяца, а Шашмина отправили под домашний арест.

Следователи утверждали, что все трое состояли в одном чате в "Телеграме", который являлся ячейкой движения "Артподготовка" (признано в России экстремистским, террористическим и запрещено): Мордасов якобы подбирал соратников для проведения в Ростове массовых беспорядков. Сидоров, как считает прокуратура, был администратором чата.

Суд над молодыми людьми (Сидорову за месяц до задержания исполнилось 18 лет, Мордасову на момент пикета был 21 год) вызвал широкий общественный резонанс: на первое заседание пришли местные общественные деятели, журналисты и правозащитники, а также представители Amnesty International.

Показания участвовавших в задержании полицейских были противоречивыми, но сотрудники центра "Э" единодушно утверждали, что Мордасов и Сидоров в ходе пикета и в чате в "Телеграме" призывали к протестам и свержению власти.

Владислав Мордасов, в свою очередь, утверждал на суде, что сотрудники центра "Э" несколько часов подряд избивали его, заставляя подписать уже готовый акт опроса. Сидоров также утверждал, что его били во время долгих допросов. Оба говорили, что вышли на мирный митинг, в ходе которого никто не пострадал, и были без оружия. Мордасов свое участие в "Артподготовке" не признал.

Следователи, в свою очередь, настаивали на том, что в чате "Артподготовки" молодые люди обсуждали не проблемы ростовских погорельцев, а именно способы организации массовых беспорядков: в частности, делились рецептами "коктейля Молотова" и рассказывали, как использовать солдатские ремни в случае открытого противостояния с силовиками.

В 2020 году Сидоров и Мордасов подали ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако оба прошения были отклонены. В январе 2021 года стало известно, что ЕСПЧ удовлетворил жалобу Сидорова о необоснованном содержании под стражей и назначил ему компенсацию в 2,7 тыс. евро.

В Москве и ряде других городов России проходили пикеты в поддержку фигурантов "ростовского дела. В защиту осужденных выступали правозащитники Amnesty International и даже ряд российских политиков: так, депутат ЛДПР Сергей Иванов попросил Генпрокуратуру проверить приговор по "ростовскому делу", а ростовское отделение партии "Яблоко" разместило заявление с требованием отменить приговор.

Движение "Артподготовка"

Межрегиональная организация "Артподготовка" была создана экс-депутатом Саратовской областной думы Вячеславом Мальцевым. Изначально это был политический блог в "Твиттере", который постепенно перерос в популярный YouTube-канал.

В 2016 году участники движения стали организовывать протестные акции, получившие названия "прогулки оппозиции" - сам Мальцев утверждал, что осенью 2017 года в России должна произойти революция, широкую популярность приобрела его фраза "Не ждем, а готовимся".

В октябре 2017 году активисты "Артподготовки" попытались поджечь сено у стен московского Кремля, однако были задержаны, не успев завершить акцию. Через полтора года после этого Военный суд в Москве приговорил троих активистов к длительным тюремным срокам по этому делу.

26 октября 2017 года Красноярский краевой суд признал движение "Артподготовка" экстремистским, по всей стране начались массовые задержания сторонников Мальцева.

В отношении самого Вячеслава Мальцева было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму. Он покинул Россию летом 2017 года, а в ноябре 2018 года сообщил, что получил политическое убежище во Франции.