Самолет Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку под Иркутском
Транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс из Якутска в Иркутск, упал при заходе на посадку. Спасатели обнаружили самолет горящим на земле.
По данным МЧС России, самолет пропал с радаров в 14:45 по московскому времени. Его обнаружили горящим в 7 км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха.
После крушения самолета произошел разлив топлива на площади 300 квадратных метров.
На борту самолета, по информации МЧС, находились семь человек.
Источники РИА Новости и Интерфакса утверждают, что при крушении погибли два человека. По данным собеседника Интерфакса, это два пилота.
В то же время агентство ТАСС со ссылкой на главу района Леонида Фролова сообщает, что на борту находились только два пилота. "Мне сказали, что [на борту находились] всего два пилота и груз. Борт белорусских авиалиний. Пассажиров нет", - заявил он.
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