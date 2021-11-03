Самолет Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку под Иркутском

36 минут назад

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS Подпись к фото, Транспортный самолет Ан-12 (архивное фото)

Транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс из Якутска в Иркутск, упал при заходе на посадку. Спасатели обнаружили самолет горящим на земле.

По данным МЧС России, самолет пропал с радаров в 14:45 по московскому времени. Его обнаружили горящим в 7 км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха.

После крушения самолета произошел разлив топлива на площади 300 квадратных метров.

На борту самолета, по информации МЧС, находились семь человек.

Источники РИА Новости и Интерфакса утверждают, что при крушении погибли два человека. По данным собеседника Интерфакса, это два пилота.