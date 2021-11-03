Дайджест: ошибка Цзиньпина и Путина, обвинения Блаттеру и Платини и претенденты на Букера

35 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент США Байден назвал большой ошибкой то, что Цзиньпин и Путин не появились на климатическом саммите в Глазго

Президент США Джо Байден обрушился с критикой на лидеров России и Китая за то, что они не появились на международном экологическом саммите в Глазго.

Китай и Россия прислали свои делегации на конференцию, но ни Си Цзиньпин, ни Владимир Путин не приехали. Китай - крупнейший в мире загрязнитель атмосферы углекислым газом, Россия - пятая после Китая, США, ЕС и Индии.

По словам Байдена, роль мирового лидера, которую пытается играть Китай, плохо совместима с тем, что лидер страны не появился на столь важном саммите. Как заявил американский президент, это большая ошибка Си Цзиньпина.

"Это просто гигантская проблема, и они устранились. Как можно так поступать и при этом претендовать на какое-то лидерство?" - заявил Байден, добавив, что то же самое касается и Владимира Путина.

"Вы знаете, его тундра горит. В буквальном смысле - тундра горит. У него серьезные, серьезные климатические проблемы, и он молчит о готовности сделать что-нибудь", - добавил Джо Байден.

Бывшие боссы ФИФА и УЕФА обвинены в мошенничестве

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Fifa, football's world governing body, was engulfed by allegations of corruption in 2015

Прокуратура Швейцарии во вторник предъявила бывшим руководителям мирового и европейского футбола Зеппу Блаттеру и Мишелю Платини обвинение в мошенничестве.

Помимо мошенничества, швейцарцы расследуют и предполагаемую коррупцию в ФИФА и УЕФА при выборе Катара в качестве страны-хозяйки чемпионата мира по футболу в то время, когда Блаттер и Платини возглавляли эти организации, но это конкретное обвинение касается другого эпизода.

Швейцарская прокуратура объявила, что речь идет о выплате Мишелю Платини двух миллионов швейцарских франков (2,19 млн долларов США), о которой Зепп Блаттер распорядился в 2011 году. По мнению прокуратуры, платеж "нанес ущерб активам ФИФА и привел к незаконному обогащению Платини".

СОР26: экология и финансы

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Глазго собрались не только финансисты, но и активисты-защитники окружающей среды

Тема третьего дня международной климатической конференции в Глазго - "Масштабная мобилизация государственных и частных финансовых потоков для смягчения последствий и адаптации".

Проводит эту встречу министр финансов Великобритании Риши Сунак.

Британский минфин назвал ее крупнейшей в истории встречей финансовых лидеров по вопросам изменения климата, на которой будут, в частности, изложены планы Великобритании стать первым в мире финансовым центром с нулевым углеродным следом.

Букер-2021

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Писатели, включенные в шорт-лит Букеровской премии 2021 года

Церемония объявления победителя и вручения Букеровской премии 2021 года за произведения художественной литературы будет транслироваться в среду в прямом эфире Би-би-си. Это самая престижная литературная премия Великобритании, претендентами на которую может быть любой роман, написанный на английском языке автором любой национальности.

Победитель получает 50 тыс. фунтов. В этом году в шорт-лист вошли книги "Северный путь" Анука Арудпрагазма, "Обещание" Дэймона Галгута, "Никто не говорит об этом" Патрисии Локвуд, "Люди удачи" Надифы Мохамед, "Недоумение" Ричарда Пауэрса и "Великий круг" Мэгги Шипстед.

Что происходит у границ Украины?

Автор фото, Maxar Technologies Подпись к фото, В последние недели на спутниковых снимках можно было наблюдать растущую концентрацию войск и боевой техники в городе Ельня в Смоленской области. Некоторые интерпретировали это как признак грядущей эскалации на востоке Украины, хотя Ельня расположена ближе к Беларуси

Уже второй раз в 2021 году в ведущих СМИ появляются сообщения, что Россия начинает стягивать войска к границе с Украиной. Официальный Киев эти сообщения опровергает. Что там происходит на самом деле? Подробности в нашем материале:

Туман в Москве нарушил авиасообщение

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS

Из-за сильного тумана, опустившегося на Москву, десятки самолетов, летевших в столицу, были перенаправлены в другие города. Больше всего рейсов принял аэропорт Нижнего Новгорода, где образовалась пробка из самолетов.

Сильный туман в Москве не развеялся к утру среды, однако задержек в аэропортах стало меньше. "Аэропорты московской воздушной зоны к утру практически вернулись в расписание несмотря на туман. Большинство рейсов выполняется вовремя", - сообщили авиадиспетчерские службы.

Netflix выходит на рынок мобильных игр

Автор фото, Netflix

Компания Netflix запускает свои первые игры, пытаясь пробиться на рынок компьютерных игр по подписке. Компания начала выпускать обновления приложения Netflix для смартфонов на платформе Android, позволяющие скачать игры.

Первые пять мобильных игр предназначены для подписчиков Netflix. Компания обещает увеличивать количество игр - без рекламы и дополнительных покупок, распространенных в других играх для смартфонов. Две из первых пяти игр посвящены популярному сериалу этой платформы "Очень странные дела".

Вашингтон-Москва: активные переговоры с неясным диагнозом

Автор фото, EPA Подпись к фото, Директор ЦРУ Бернс встретился в Москве с главой Совбеза России Патрушевым, которого на Западе многие считают самым влиятельным человеком в окружении Путина

Директор ЦРУ Уильям Бернс встретился во вторник с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, сообщает газета New York Times.

Бернс возглавил американскую делегацию, прибывшую в Москву на два дня, и этот визит, по мнению газеты, свидетельствует об активизировавшихся переговорах между двумя противниками на международной арене.

В ходе этого неожиданного визита роль Бернса - это нечто среднее между его нынешней должностью главы разведки и его прошлой работой на дипломатическом поприще в качестве чиновника Госдепа.

Это уже по крайней мере четвертый визит высокопоставленных американцев в Москву с июля. Резкая активизация контактов началась после встречи в июне в Женеве президента США Байдена с Путиным.

Официальные лица с обеих сторон говорят, что переговоры пока не принесли каких-либо прорывов и направлены в основном на стабилизацию отношений между двумя крупными ядерными противниками, все более активно соперничающими в геополитике и киберпространстве, пишет NYT.

США, в частности, представили России имена и прочие данные нескольких хакеров, активно занимающихся кибератаками на американские учреждения с российской территории. Американские власти теперь ждут, последуют ли за этой информацией аресты.

Стороны также обсуждают проблемы, затрагивающие общие интересы, например, Северную Корею, Афганистан и экологическую политику.

Американские чиновники говорят, что Москва оказывает содействие в переговорах с Ираном по вопросам его ядерной программы.

Джо Байден заявлял, что даже несмотря на соперничество США и России на мировой арене две стороны должны сотрудничать в вопросах, представляющих взаимный интерес. Однако его позиция подвергается критике в США, позволяя его критикам заявлять, что президент слишком открыт сотрудничеству со страной, подрывающей американские интересы и подавляющей инакомыслие у себя дома.

Российские власти заявляли о возможности второй встречи между двумя президентами в конце года, однако Белый дом не подтверждает, что такая встреча рассматривается. Американцы, судя по всему, прежде, чем согласиться на новую встречу, хотят увидеть прогресс в решении проблем, обсуждавшихся Байденом с Путиным в Женеве, заключает New York Times.

"Ведомости": пир во время пандемии

Жители Москвы, судя по всему, придумали, как обойти проблему с не работающими по всему городу ресторанами, пишет газета "Ведомости": они стали активно селиться в отели, где нет таких жестких ограничений на работу точек общепита.

К примеру, около трети постояльцев пятизвездочной гостиницы Movenpick Moscow Taganskaya - жители столицы, сообщил "Ведомостям" представитель гостиничной сети Ассor (управляет отелем). По его словам, гости могут воспользоваться услугами ресторана Shagal, а также получить завтрак в номер.

При этом с них не требуют QR-коды или отрицательный ПЦР-тест. До введения ограничений основной аудиторией этого отеля были бизнесмены и постояльцы из регионов.

Три жука в кармане

Началось это в феврале, когда троих россиян задержали в национальном парке Шри-Ланки. У одного из них в кармане нашли трех мертвых насекомых. Теперь им грозит 20 лет тюрьмы. Подробно об этой истории рассказывает Тимур Сазонов:

Положат всех. Вопрос в том, как и куда