Тест для Байдена: выборы губернатора в Вирджинии как референдум доверия президенту

18 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Республиканец Гленн Янгкин, 54-летний инвестиционный банкир без опыта в политике, обещал противостоять обязательной вакцинации и критическому преподаванию американской истории в школах

Во вторник в целом ряде штатов и городов США прошли выборы мэров и местных законодателей, но внимание страны было приковано к Вирджинии, где избиратели определяли следующего губернатора штата.

По предварительным данным, после подсчета более 95% голосов с разрывом в 2,7 пункта лидирует республиканец Гленн Янгкин, 54-летний инвестиционный банкир без опыта в политике. Американские телеканалы CBS, NBC и CNN уже объявили его победителем.

Официально его победа еще не подтверждена, но если Янгкин действительно станет губернатором, он прервет долгую череду успехов демократов в Виргинии и продемонстрирует популярность консервативной платформы среди умеренных и неопределившихся избирателей, недовольных обязательной вакцинацией и переосмыслением американской истории в духе борьбы с расизмом.

Политологи говорят, что исход этой гонки также может означать недовольство бездействием демократов в Вашингтоне.

Президент Джо Байден обещает рекордные инвестиции в инфраструктуру и образование, но уже несколько месяцев не может провести их через конгресс, где представители разных течений его собственной партии постоянно требуют изменений и правок в проект.

Демократическому кандидату Терри Маколиффу, судя по всему, не помог ни предыдущий опыт на посту губернатора штата, ни поддержка верхушки его партии: агитировать за него приезжал не только Байден, но и экс-президент Барак Обама.

Вирджиния исторически считалась консервативным штатом, но республиканцы не побеждали на важных выборах в ней с 2009 года. Отрыв демократов постепенно увеличивался, и на последних президентских выборах Джо Байден уверенно взял голоса большинства выборщиков от штата.

Однако рейтинг Байдена падает в последние месяцы - и недавно достиг отметки в 43%, по данным сайта FiveThirtyEight.

"Как вы знаете, сейчас президент не популярен здесь в Вирджинии", - признавал 64-летний Маколифф, уже служивший губернатором этого штата.

Автор фото, EPA Подпись к фото, "Как вы знаете, сейчас президент не популярен здесь в Вирджинии", - признавал 64-летний Маколифф

Американцы недовольны ростом преступности и рядом экономических проблем - инфляцией, ростом цен на бензин из-за глобального топливного кризиса и дефицитом товаров, вызванным логистическими проблемами по всему миру.

Но важную роль в этой избирательной кампании в Вирджинии сыграли и культурные споры, которые раздирают Америку от штата до штата.

Один из главных споров - о праве женщин на аборты. Этой осенью в штате Техас вступил в силу закон, запрещающий прерывание беременности после шестой недели, без исключений на случаи инцеста и изнасилования.

Администрация Байдена пытается опротестовать этот закон и называет его противоречащим Конституции, но политики в нескольких консервативных штатах хотят ввести аналогичные запреты.

Маколифф много раз обещал не допустить подобных запретов в Вирджинии. "Я всегда буду стеной стоять против республиканцев вроде Гленна Янгкина, которые хотят запретить аборты у нас в Вирджинии", - заявлял демократ.

Правда, Янгкин никогда не выступал против полного запрета абортов, но высказывался в поддержку ограничения срока для прерывания беременности до 20 недель.

Другой ожесточенный спор - о преподавании "критической расовой теории". Это направление предлагает изучать не только высказывания и идеи исторических деятелей, но и анализировать общественные системы и структуры.

Победа Янгкина будет означать, что многие стратегии, которые демократы надеялись использовать на промежуточных выборах в следующем году, не работают, и что негативная реакция на действия администрации Байдена гораздо сильнее, чем опасались демократы, предупреждали колумнисты Wall Street Journal.

Оно заходит дальше в критике американской истории, чем либеральные и тем более консервативные подходы, и описывает США как фундаментально расистское общество.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонтаж статуи генерала Ли в Ричмонде, столице Вирджинии

Протесты лета 2020 года против расового неравенства под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны") заставили многих американцев переосмыслить собственную историю - и задуматься о том, как преподавать ее в школе.

Однако консерваторы и некоторые либералы увидели в этих попытках переосмысления идеологизацию образования и попытку индокринировать детей, внушить им марксистские идеи и заставить их чувствовать себя угнетателями.

На выборах в Вирджинии, республиканец Янгкин сделал ставку на то, что недовольство новыми течениями даст ему поддержку умеренных избирателей.