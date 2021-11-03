В Lancet опубликованы первые результаты исследований "Спутника Лайт" в России. Основные выводы

час назад

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

В авторитетном медицинском журнале Lancet опубликованы результаты 1/2 фазы исследований вакцины "Спутник Лайт". В статье ученые сделали выводы о безопасности, иммуногенности и переносимости вакцины добровольцами. Состав этой вакцины идентичен первому компоненту классического "Спутника V". Исследование профинансировал Российский фонд прямых инвестиций - он занимается продвижением вакцины.

Исследование проводили на 110 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 59 лет в клиническом центре Eco-Safety в Санкт-Петербурге. "Результаты показывают, что вакцина хорошо переносилась и вызывала как гуморальный, так и клеточный иммунный ответ как у серонегативных (не имеющих ранее антител - Би-би-си), так и у серопозитивных (с антителами) здоровых взрослых", - говорится в статье.

Ученые смотрели на нейтрализующие антитела (самые важные с точки зрения борьбы с проникновением вируса в клетки), а также на число участников с нежелательными явлениями, отслеживаемыми на протяжении всего исследования. Кроме того, измерялся клеточный иммунитет и изменения уровня нейтрализующих антител.

Как образовывалась защита после вакцины?

Перед вакцинацией всем участникам исследования провели анализ на антитела к коронавирусу, и тех, у кого они оказались (14 человек), поместили в одну группу, а тех, у кого антител не было (96 человек) - в другую.

Авторы статьи пришли к выводу, что даже однократного укола для не имевших ранее антител добровольцев достаточно, чтобы быстро получить иммунный ответ. Сероконверсия (выработка специфических антител в сыворотке крови) была в 100% случаев к 42 дню. Уже к 10-му дню более выраженный иммунный ответ был в группе ранее имевших антитела по сравнению с группой без выявленных антител, а также с группой выздоравливающих пациентов. У тех, кто ранее не имел антител, к этому дню было лишь небольшое повышение титров.

Во всех временных точках (10, 28 и 42 день) средние титры антител у добровольцев с ранее имевшимся иммунитетом были значительно выше, чем у участников без него, сообщили ученые. Это подтверждает ранее сделанные учеными многих стран выводы о том, что для эффективного поддержания титра нейтрализующих антител (ревакцинации), скорее всего, достаточно одной дозы вакцины. Например, ранее опубликованные исследования показали, что вторая доза вакцины Pfizer или "Спутник V" не приводит к дальнейшему увеличению титров антител у тех, у кого уже есть иммунитет, и для эффективной ревакцинации требуется только одна доза вакцины.

Особенно сильный рост в группе ранее имевших иммунитет наблюдался на 28-й день после вакцинации, однако на 42-й день уже не было статистически значимого повышения титров нейтрализующих антител.

Проверив нейтрализацию штаммов "альфа" и "бета", ученые пришли к выводу, что она снижается в 1,11 и 1,99 раз соответственно по сравнению с "диким" штаммом. "Ссылаясь на недавно опубликованные данные с использованием сывороток от людей, вакцинированных "Спутником V", мы ожидаем, что вакцинация "Спутник Лайт" все еще сможет нейтрализовать вариант B.1.617 (из этой линии происходит вариант "дельта" - Би-би-си), но, очевидно, в пониженном титре", - говорится в статье. В указанном исследовании пришли к выводу, что нейтрализация "дельты" сыворотками привитых "Спутником V" снижалась в 2,5 раза.

Клеточный иммунный ответ сформировался у 96% тех, кто не имел иммунитета до вакцинации уже к 10 дню после укола, пишут ученые. Достоверных статистических различий между группами по этому параметру не нашли, так как имевших ранее иммунитет было мало, но у всех них сформировался клеточный иммунитет после однократной вакцинации.

"Побочки" и иммунитет к вектору

Серьезных нежелательных явлений после вакцинации "Спутник Лайт" у добровольцев не было, у 5,5% были умеренные "побочки", говорится в исследовании. Большинство зарегистрированных системных и местных побочных реакций были легкими - 66,4%.

Ученые пишут, что не нашли никакой корреляции между количеством нейтрализующих антител и возрастом или ранее существовавшими нейтрализующими антителами к Ad26 - аденовирусу, который является "доставщиком" фрагмента гена SARS-Cov-2 в "Спутнике Лайт". Ранее выдвигались предположения, что наличие иммунитета к аденовирусу-вектору может препятствовать образованию антител на вакцину.

"Однокомпонентные вакцины против SARS-CoV-2 с простым и легким введением компенсируют нехватку вакцины, позволяя достичь иммунитета населения в более короткие сроки, тем самым способствуя предотвращению новых волн Covid-19 во всем мире", - отмечают ученые.

"Наши результаты показывают, что вакцина "Спутник Лайт" безопасна и иммуногенна как для серонегативных, так и для серопозитивных здоровых взрослых людей. Таким образом, "Спутник Лайт" можно рассматривать не только для первичной вакцинации, но и в качестве эффективного инструмента для дальнейшей ревакцинации или вакцинации после перенесенной инфекции Covid-19. Эти данные побудили нас начать международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование фазы 3 для дальнейшей оценки эффективности вакцины", - говорится в статье.