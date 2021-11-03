В Австралии нашли живой четырехлетнюю девочку, которую искали 18 дней
В Австралии нашли живой четырехлетнюю девочку, которая пропала 18 дней назад во время отдыха с родителями. Полиция обнаружила Клео Смит запертой в доме незнакомца недалеко от места ее исчезновения. Задержан 36-летний мужчина, сейчас его допрашивают следователи.
Правоохранителям пока не удалось установить никаких связей между подозреваемым и семьей девочки.
Клео исчезла 16 октября из палатки, в которой ночевала со своими родителями и младшей сестрой. Это произошло в первую ночь семейного отпуска в кемпинге, расположенном недалеко от города Карнарвон на западном побережье Австралии.
Живописный кемпинг находится в удаленном, малозаселенном районе страны, и полиция тут же высказала опасения, что девочку могли похитить.
Началась масштабная поисковая операция - не только на суше, но и на море, а также по воздуху. В ней приняли участие порядка 100 полицейских, были задействованы разведывательные самолеты.
Власти также предложили вознаграждение в размере 1 млн австралийских долларов (750 тыс. долларов США) за информацию о местонахождении Клео, что привлекло к поиску и множество людей из разных стран.
Как нашли Клео
Полиция ворвалась в жилой дом в городе Карнарвон ранним утром в среду, после того как один из соседей сообщил о необычном поведении задержанного: тот покупал в магазине подгузники.
"Они нашли маленькую Клео в одной из комнат, - сказал в заявлении представитель местного отделения полиции. - Один из полицейских взял ее на руки и спросил, как ее зовут. Она ответила: "Меня зовут Клео".
Полицейские сняли на видео вызволение Клео. На этих кадрах видно, что она улыбается и выглядит здоровой - "насколько это только возможно в подобных обстоятельствах", - сказал глава полиции Западной Австралии Крис Доусон. Он добавил, что состояние здоровья девочки проверяют врачи.
Когда Доусону, полицейскому с 40-летним стажем, сообщили, что Клео найдена, он не смог сдержать слез, рассказали местным СМИ его коллеги.
Здание, в котором обнаружили Клео, находится всего в шести минутах езды на машине от дома ее родителей, в городке Карнарвон, где проживают всего около пяти тысяч человек.
Мать девочки, Элли Смит, и ее гражданский муж во время поисков обращались к нации с эмоциональной просьбой поделиться любой информацией о Клео, которая может помочь полиции. После обнаружения Клео ее мать написала в "Инстаграме": "Наша семья снова вместе".
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поделился у себя в "Твиттере" облегчением в связи с новостями.
Плава полиции Крис Доусон сказал: "Я думаю, что вся Австралия ликует. Найти маленькую девочку - беззащитную маленькую девочку - после 18 дней... Как вы понимаете, некоторые, конечно, предвидели наихудшее, но, что самое важное, надежду не теряли".
Как девочка пропала
Семья Клео приехала отдыхать в палатке в кемпинге "Квобба Блоу Холс" в живописном месте на побережье Западной Австралии, известном бурными морскими пейзажами и природными достопримечательностями.
В первую ночь девочка спала на надувном матрасе в отдельном от родителей отсеке палатки, рядом со своей младшей сестрой. Клео исчезла в период между 1:30 ночи и 6 часами утра. По словам ее матери, ребенка на матрасе не оказалось, а молния для входа в палатку была расстегнута. Мать настаивала, что самостоятельно Клео не могла выбраться из палатки.
Полиция сравнивала масштабную операцию с поиском иголки в стоге сена. Правоохранители исследовали тысячи фрагментов информации и сообщений от представителей общественности.
"Прошлой ночью они нашли такую иголку, которая и привела их к дому, в котором была Клео", - сказал заместитель главы полиции Западной Австралии Кол Бланч.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды