В Австралии нашли живой четырехлетнюю девочку, которую искали 18 дней

27 минут назад

Автор фото, Wa POLICE Подпись к фото, Полиция обнародовала фотографию Клео после ее вызволения

В Австралии нашли живой четырехлетнюю девочку, которая пропала 18 дней назад во время отдыха с родителями. Полиция обнаружила Клео Смит запертой в доме незнакомца недалеко от места ее исчезновения. Задержан 36-летний мужчина, сейчас его допрашивают следователи.

Правоохранителям пока не удалось установить никаких связей между подозреваемым и семьей девочки.

Клео исчезла 16 октября из палатки, в которой ночевала со своими родителями и младшей сестрой. Это произошло в первую ночь семейного отпуска в кемпинге, расположенном недалеко от города Карнарвон на западном побережье Австралии.

Живописный кемпинг находится в удаленном, малозаселенном районе страны, и полиция тут же высказала опасения, что девочку могли похитить.

Началась масштабная поисковая операция - не только на суше, но и на море, а также по воздуху. В ней приняли участие порядка 100 полицейских, были задействованы разведывательные самолеты.

Власти также предложили вознаграждение в размере 1 млн австралийских долларов (750 тыс. долларов США) за информацию о местонахождении Клео, что привлекло к поиску и множество людей из разных стран.

Как нашли Клео

Полиция ворвалась в жилой дом в городе Карнарвон ранним утром в среду, после того как один из соседей сообщил о необычном поведении задержанного: тот покупал в магазине подгузники.

Автор фото, WESTERN AUSTRALIA POLICE Подпись к фото, Полицейские выносят Клео из дома, где ее нашли

"Они нашли маленькую Клео в одной из комнат, - сказал в заявлении представитель местного отделения полиции. - Один из полицейских взял ее на руки и спросил, как ее зовут. Она ответила: "Меня зовут Клео".

Полицейские сняли на видео вызволение Клео. На этих кадрах видно, что она улыбается и выглядит здоровой - "насколько это только возможно в подобных обстоятельствах", - сказал глава полиции Западной Австралии Крис Доусон. Он добавил, что состояние здоровья девочки проверяют врачи.

Автор фото, WESTERN AUSTRALIA POLICE Подпись к фото, Глава полиции Западной Австралии Крис Доусон заплакал, когда узнал, что Клео нашлась, сказали его коллеги

Когда Доусону, полицейскому с 40-летним стажем, сообщили, что Клео найдена, он не смог сдержать слез, рассказали местным СМИ его коллеги.

Здание, в котором обнаружили Клео, находится всего в шести минутах езды на машине от дома ее родителей, в городке Карнарвон, где проживают всего около пяти тысяч человек.

Мать девочки, Элли Смит, и ее гражданский муж во время поисков обращались к нации с эмоциональной просьбой поделиться любой информацией о Клео, которая может помочь полиции. После обнаружения Клео ее мать написала в "Инстаграме": "Наша семья снова вместе".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поделился у себя в "Твиттере" облегчением в связи с новостями.

Плава полиции Крис Доусон сказал: "Я думаю, что вся Австралия ликует. Найти маленькую девочку - беззащитную маленькую девочку - после 18 дней... Как вы понимаете, некоторые, конечно, предвидели наихудшее, но, что самое важное, надежду не теряли".

Как девочка пропала

Семья Клео приехала отдыхать в палатке в кемпинге "Квобба Блоу Холс" в живописном месте на побережье Западной Австралии, известном бурными морскими пейзажами и природными достопримечательностями.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мать Элли и ее гражданский муж Джейк Глиддон обращались к нации с просьбой об информации

В первую ночь девочка спала на надувном матрасе в отдельном от родителей отсеке палатки, рядом со своей младшей сестрой. Клео исчезла в период между 1:30 ночи и 6 часами утра. По словам ее матери, ребенка на матрасе не оказалось, а молния для входа в палатку была расстегнута. Мать настаивала, что самостоятельно Клео не могла выбраться из палатки.

Полиция сравнивала масштабную операцию с поиском иголки в стоге сена. Правоохранители исследовали тысячи фрагментов информации и сообщений от представителей общественности.