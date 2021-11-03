В Шотландии снова растаял "самый стойкий" пласт снега в Британии

29 минут назад

Автор фото, Iain Cameron Подпись к фото, Так выглядел Сфинкс еще в начале октября

Пока главы мировых держав и разные знаменитости давали в Глазго клятвенные обещания по спасению планеты и рассказывали, как будут бороться с климатическими изменениями, совсем рядом, в шотландском Национальном парке Кэрнгормс растаял Сфинкс, британский мини-ледник-рекордсмен, который на протяжении столетий сохранялся от зимы до зимы и за последние 300 лет полностью таял всего восемь раз.

В последние недели Сфинкс, получивший свое назание по имени проходящей рядом горной тропы, уменьшился до размера стандартного листа бумаги A4, так что шансов дотянуть до холодов у него не было.

По словам эксперта Иэна Кэмерона, все дело в этих самых климатических изменениях.

Сфинкс прятался в корри Гарбх-Койр-Мор на третьей по величине горе Шотландии Брайерих на высоте 1296 метров. Корри - это своеобразная котловина, образовавшаяся во время последнего ледникового периода, и благодаря особому микроклимату скапливающийся там снег часто сохраняется даже во время летних месяцев.

Как следует из архивных записей, Сфинкс полностью таял в 1933, 1959, 1996, 2003, 2006, 2017 и 2018 годах. Считается, хотя это и не подтверждено документально, что до 1933 года он в последний раз полностью исчезал еще в 1700-е.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Опубликованный в прошлом году доклад предупреждает, что к 2080 году в Шотландии могут случаться совсем бесснежные зимы

Кэмерон вот уже 25 лет изучает снежный покров шотландских гор и даже написал книгу "Исчезающие льды", в которой сетует по поводу того, что высокогорья Шотландии лишаются своих ледников и снега.

Эстафету исследования шотландских снегов он перенял у другого известного ученого, доктора Адама Уотсона, который так досконально изучил горы Шотландии, что получил прозвище "мистер Кэрнгормс".

Автор фото, Iain Cameron Подпись к фото, Небольшой пласт снега отчаянно цепляется за гору Аонах Бейг, однако, вероятно, и ему не суждено дожить до начала зимы

Доктор Уотсон опирался на информацию о состоянии Сфинкса, которая передавалась из поколения в поколение, а также на записи Шотландского альпинистского клуба, который еще в 1840-х стал вести дневник самочувствия снежного пласта.

По словам Кэмерона, Сфинкс исторически был самым устойчивым мини-ледником страны, но теперь все может поменяться, потому что в последение годы он стал все чаще исчезать. Самым логичным объяснением этого ученый считает глобальные климатические изменения.

Опасения Кэмерона подтверждаются и опубликованным еще в прошлом году докладом, составленным по заказу руководства Национального парка Кэрнгормс. В нем указывается, что рост продолжительности теплого периода, сокращение снежных дней и, как результат, источение снежного покрова неуклонно наблюдается на шотландском высокогорье с зимы 1983-84 года.