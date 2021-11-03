В Шотландии снова растаял "самый стойкий" пласт снега в Британии
Пока главы мировых держав и разные знаменитости давали в Глазго клятвенные обещания по спасению планеты и рассказывали, как будут бороться с климатическими изменениями, совсем рядом, в шотландском Национальном парке Кэрнгормс растаял Сфинкс, британский мини-ледник-рекордсмен, который на протяжении столетий сохранялся от зимы до зимы и за последние 300 лет полностью таял всего восемь раз.
В последние недели Сфинкс, получивший свое назание по имени проходящей рядом горной тропы, уменьшился до размера стандартного листа бумаги A4, так что шансов дотянуть до холодов у него не было.
По словам эксперта Иэна Кэмерона, все дело в этих самых климатических изменениях.
Сфинкс прятался в корри Гарбх-Койр-Мор на третьей по величине горе Шотландии Брайерих на высоте 1296 метров. Корри - это своеобразная котловина, образовавшаяся во время последнего ледникового периода, и благодаря особому микроклимату скапливающийся там снег часто сохраняется даже во время летних месяцев.
Как следует из архивных записей, Сфинкс полностью таял в 1933, 1959, 1996, 2003, 2006, 2017 и 2018 годах. Считается, хотя это и не подтверждено документально, что до 1933 года он в последний раз полностью исчезал еще в 1700-е.
Кэмерон вот уже 25 лет изучает снежный покров шотландских гор и даже написал книгу "Исчезающие льды", в которой сетует по поводу того, что высокогорья Шотландии лишаются своих ледников и снега.
Эстафету исследования шотландских снегов он перенял у другого известного ученого, доктора Адама Уотсона, который так досконально изучил горы Шотландии, что получил прозвище "мистер Кэрнгормс".
Доктор Уотсон опирался на информацию о состоянии Сфинкса, которая передавалась из поколения в поколение, а также на записи Шотландского альпинистского клуба, который еще в 1840-х стал вести дневник самочувствия снежного пласта.
По словам Кэмерона, Сфинкс исторически был самым устойчивым мини-ледником страны, но теперь все может поменяться, потому что в последение годы он стал все чаще исчезать. Самым логичным объяснением этого ученый считает глобальные климатические изменения.
Опасения Кэмерона подтверждаются и опубликованным еще в прошлом году докладом, составленным по заказу руководства Национального парка Кэрнгормс. В нем указывается, что рост продолжительности теплого периода, сокращение снежных дней и, как результат, источение снежного покрова неуклонно наблюдается на шотландском высокогорье с зимы 1983-84 года.
Исследователи также указывают на то, что с 1960-х годов зимы в этих краях становятся все менее суровыми, и предсказывают, что к 80-м годам нашего столетия могут случаться зимы, когда снег в горах Шотландии не будет выпадать вовсе.
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