Полиция снова проверяет фото на фоне церкви. На этот раз в Калуге

57 минут назад

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS

В Калуге полиция начала проверку из-за фотографии девушки, поднявшей юбку на фоне церкви. Этой осенью из-за подобных фото в соцсетях в России возбудили уже несколько дел - уголовных и административных.

"Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети интернет была выявлена фотография девушки на фоне одного из храмов в Калуге, размещенная в открытом доступе, - цитирует заявление калужского управления МВД РИА Новости. - По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством".

Местные СМИ уточняют, что фото, на котором девушка задирает юбку, стоя на тротуаре напротив Преображенской церкви, было сделано этим летом. Девушка уже удалила свою страницу в "Инстаграме", пишут они. По их данным, фотографировалась на фоне калужской церкви "молодая блогерша" из Астрахани.

Би-би-си вспоминает, кто и как делал провокационные, по мнению властей, снимки на фоне церквей и Кремля - и к чему это приводило.

Пара на Васильевском спуске

29 сентября блогер Руслан Бобиев опубликовал в своем "Инстаграме" фотографии, сделанные на Васильевском спуске на фоне храма Василия Блаженного. На одной из них перед блогером на корточках сидела девушка в куртке с надписью "Полиция", а сам он держал ее за волосы. Изображения в МВД описывали как "фото провокационного содержания".

Сначала Бобиеву и его подруге Анастасии Чистовой дали 10 суток административного ареста, а затем привлекли по уголовной статье об оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК РФ). 29 октября, спустя месяц после инцидента, молодых людей приговорили к реальному сроку - 10 месяцам колонии общего режима.

Бобиев извинился за фотографии и, по словам его адвоката, не собирается обжаловать приговор.

Грудь на фоне храма Василия Блаженного

23 октября Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих на 22-летнюю вебкам-модель Lola Bunny (Лолиту Богданову). Поводом стало видео, на котором девушка показывает грудь, стоя возле того же храма Василия Блаженного.

Богдановой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В своих соцсетях девушка принесла извинения и написала, что сожалеет о случившемся.

Ягодицы на фоне Исаакиевского собора

30 октября в Петербурге задержали 31-летнюю модель Ирину Волкову, которая еще летом 2020 года опубликовала в своем "Инстаграме" фото, на котором она сидит в стрингах на фоне Исаакиевского собора. На девушку также завели дело об оскорблении чувств верующих.

Волкова говорила, что "немножечко заигралась в инстаблогера" и "делала фотографии без ума", а также извинилась за снимки и пообещала, что "больше такого не будет".

31 октября Октябрьский суд Петербурга отказал следствию, которое просило назначить Волковой запрет определенных действий, посчитав, что доводы следователя "предположительны".

Однако уголовное преследование Волковой пока не прекращено.

Ягодицы на фоне Кремля

31 октября стало известно, что московские полицейские проводят проверку из-за фотографий, которые опубликовала в соцсетях порноактриса Рита Фокс (Ксения Дамова). На одной из них девушка стоит спиной справа от Исторического музея на фоне одной из кремлевских башен, приспустив штаны и оголив ягодицы.

В итоге на Дамову составили протокол по статье о мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ) и 3 ноября отправили под административный арест на 14 суток.

Поцелуй у Вечного огня

3 ноября телеканал RTVI со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что столичное управление СКР ищет авторов видео "с элементами однополого полового акта", снятого на фоне вечного огня возле Кремля.

Телеканал уточнял, что ведомство начало проверку по статье об осквернении символов воинской славы (ст.354.1 УК РФ), и что речь может идти о видео с поцелуем модели Алены Ефремовой и рэперши Анны Михеевой (Хофманиты), снятом еще в 2018 году.

Через несколько дней Ефремова в своем "Инстаграме" извинилась за это видео, отметив, что оно было снято "без цели оскорбления и осквернения, не было никакой уничижительной интерпретации".