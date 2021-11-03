"Хаоса не было". Болдуин поддержал коллег, отвергающих обвинения в халатности на съемках "Ржавчины"

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По словам Болдуина, вероятность его рокового выстрел была "один на триллион"

Актер Алек Болдуин, случайно застреливший оператора Галину Хатчинс, поделился в соцсетях комментариями коллеги, которая назвала обвинения в плохом соблюдении техники безопасности на съемках фильма Rust ("Ржавчина") необоснованными.

21 октября Алек Болдуин на съемочной площадке "Ржавчины" выстрелил в сторону Галины Хатчинс из пистолета, который ему выдали, ошибочно объявив незаряженным. Хатчинс погибла, стоявший за ней режиссер Джоэл Соуза был ранен.

Дизайнер по костюмам Тереза Мэгпейл Дэвис написала 2 ноября в соцсетях: "Истории, которые плетутся вокруг нас, о том, что мы были перегружены работой, а вокруг царили хаос и опасность, не соответствуют действительности". Болдуин, выступавший в этом фильме и в качестве продюсера, поделился ее записью в "Инстаграме", снабдив его собственной припиской: "Прочтите вот это".

Ранее шериф округа Санта-Фе, где велись съемки и произошла трагедия, заявил, что говорить о предъявлении обвинений слишком рано, однако явно имела место халатность при обращении с оружием.

Другие члены съемочной группы также критиковали меры безопасности, а старший электрик Серж Светной и вовсе заявил на своей страничке в "Фейсбуке", что трагедия произошла по причине недосмотра и непрофессионализма.

Выяснилось также, что накануне инцидента несколько членов съемочной группы, недовольные условиями проживания и часами работы, ушли с площадки.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Расследование гибели Галины Хатчинс продолжается, полиция не спешит называть подозщреваемых или предъявлять обвинения

Но по словам Дэвис, съемочная группа часто, иногда по нескольку раз на дню, собиралась на летучки, посвященные правилам техники безопасности. "Случайные выстрелы "происходят намного чаще, чем вы себе представляете", - добавляет она.

Дэвис также высказалась в защиту эксперта по оружию Ханны Гутьеррес Рид, которая передала оружие помощнику режиссера Дэвиду Холлсу прежде, чем он вручил его Болдуину. Их обоих стали обвинять в отсутствии должного опыта.

"Оружейница обучалась у хорошо известного оружейника и за несколько месяцев до этого выполняла ту же работу на съемках похожего фильма, - пишет Дэвис. - Была ли она очень опытным человеком? Нет. Соответствовала ли ее квалификация фильму первого уровня? Да".

Уровни в данном случае определяют бюджет фильма и, соответственно, зарплаты съемочной группы. Первый считается самым низким уровнем и присваивается фильмам с бюджетом в пределах 6 млн долларов.

"А как, вы полагаете, человек приобретает такой опыт? - пишет она. - У нас у всех в какой-то момент была наша первая, и наша вторая работа. Наш помощник режиссера никогда не относился к своей работе легкомысленно. Так что я не буду присоединяться к общему хору и делать вид, что он все время игнорировал нашу безопасность".

Сам Холлс в начале недели заявил, что был "поражен и глубоко опечален" гибелью Хатчинс.

"Я надеюсь, что эта трагедия заставаит всю киноиндустрию провести переоценку ценностей и правил, чтобы удостовериться в том, что никто больше не пострадает в ходе творческого процесса", - добавил он.

Нет боевому оружию на съемках

Между тем, по данным следствия, именно Холлс объявил оружие безопасным, передавая его в руки Алека Болдуина.

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Дэвис пишет также, что в память о Хатчинс будет добиваться того, чтобы боевое оружие никогда не применялось на съемках. Это мнение разделяют десятки ведущих кинематографистов Голливуда, которые на этой неделе выступили с призывом к киноиндустрии с призывом "запретить все боевое оружие на съемочных площадках".

Грег Фрейзер, работавший над фильмом "Дюна", Рэйчел Моррисон, снявшая "Черную пантеру", и Мэнди Уокер, оператор фильма "Мулан", были среди 200 человек, поставивших свои подписи под этим требованием.

Пока ведется расследование трагедии, съемки фильма "Ржавчина" приостановлены на неопределенный срок. Прокуроры говорят, что говорить о предъявлении конкретных обвинений пока слишком рано.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хилария Болдуин требует, чтобы папарации оставили в покое ее семью

Тем временем супруга Алека Болдуина Хилария разместила в "Инстаграме" гневное сообщение, в котором обвиняет папарацци в том, что после инцидента со стрельбой они преследуют ее семью.

"Они не уважают нашу просьбу оставить нас в покое даже после того, как мы на днях дали интервью, специально остановив для этого машину, - пишет она. - Нас вместе с детьми преследуют на машинах, и уже бывали опасные моменты".

В прошлые выходные Алек Болдуин заявил, что вероятность того, что произошло на съемочной плащадке, была один на триллион.