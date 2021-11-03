"Она разрушила мою жизнь". Бритни Спирс заявила, что идея опекунства над ней исходила от матери

58 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бритни Спирс со своей матерью Линн в 2002 году

Американская певица Бритни Спирс написала у себя в соцсетях, что идея опекунства над ней изначально принадлежала ее матери, а не отцу. Впоследствии певица удалила этот пост.

С 2008 года личную жизнь и финансовые дела Бритни в основном контролировал ее отец Джейми, именно его воспринимали как главного инициатора установления опекунства. Однако в своем посте в "Инстаграме" 39-летняя певица заявила, что идея обращения в суд исходила от ее матери Линн.

"Люди не осознают одну вещь - идею ему подала моя мама, - сказала Спирс. - Я никогда не верну себе потерянные годы… Она тайно разрушила мою жизнь".

"Ты прекрасно знаешь, что это была ты. Мой отец недостаточно умен, чтобы даже задуматься об опеке. Но сегодня я улыбаюсь, зная, что передо мной открывается новая жизнь", - заключила певица. Мать Бритни Спирс не ответила на просьбу прокомментировать это заявление - так же, как ее бывший бизнес-менеджер Лу Тейлор, которого певица считает еще одним инициатором установления опекунства.

За несколько часов до появления поста стало известно, что отец Бритни, Джейми Спирс, попросил суда немедленно прекратить опекунство над жизнью дочери.

В документах, составленных его юристом, говорится: "Недавние показания Бритни и ее просьба вернуть контроль над своими финансами и личными делами ясно говорят о том, что продолжение опеки противоречит ее желаниям. Джейми не видит никаких причин для того, чтобы опека продолжалась".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бритни с отцом Джейми в 2006 году

В июне Бритни Спирс выступила в суде лично. Она обрушилась с резкой критикой на опекунов и на власти штата Калифорния, которые много лет вставали на их сторону. Бритни тогда заявила, что отец заставлял ее принимать сильные одурманивающие препараты, вынуждал выступать с концертами против ее воли, а также принудил вставить внутриматочную спираль, чтобы она не смогла забеременеть.

Однако в последнем заявлении адвокат Джейми Спирса отмечает: "Правда состоит в том, что 13 лет назад опекунство было необходимо, чтобы защитить Бритни во всех смыслах этого слова. Ее жизнь была в полном хаосе, а сама она находилась в беде физически, эмоционально и финансово".

"Благодаря опекунству Бритни смогла вернуться на путь к стабильности во всех этих жизненных сферах. Задача была успешно выполнена, и теперь пришло время, чтобы Бритни снова взяла свою жизнь под контроль", - сказано в заявлении от имени Джейми Спирса.

По словам его юристов, в запросе Спирса нет никаких подвохов, и скрывать ему нечего.

Что такое опекунство

В 2008 году суд наделил отца Бритни Спирс полномочиями ее опекуна после череды публичных скандальных инцидентов, связанных с психическим здоровьем певицы.

Однако с точки зрения права случай Бритни Спирс - довольно необычный. Обычно опекунство над взрослыми людьми устанавливается, если они не способны принимать самостоятельные решения из-за тяжелых психических заболеваний, таких как деменция. О подобных диагнозах в отношении певицы публично не сообщалось.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бритни Спирс в 2018 году

Последние 13 лет опекуны певицы распоряжались ее имуществом, карьерой и финансами, а также контролировали ее личную жизнь. В частности, опекун мог ограничить круг людей, с которыми она общалась, а также обсуждать ее состояние и курс лечения с лечащими врачами.

В случае со Спирс соглашение об опекунстве было разделено на две части - личное опекунство и доверительное управление состоянием певицы, объем которого в марте оценивался примерно в 60 млн долларов.

Изначально Джейми Спирс выполнял функции и частного, и бизнес-опекуна Бритни, но в 2019 году он отказался от личного опекунства из-за проблем со здоровьем. В том же году суд добавил к числу опекунов певицы фонд Bessemer Trust, а место ее личного опекуна заняла персональный менеджер певицы Джоди Монтгомери.

В августе 2020 года Бритни начала борьбу за отстранение своего отца от опекунства, которая в июне 2021-го вылилась во взрывную речь певицы в суде.

После этого, в сентябре, суд временно отстранил от контроля над финансами певицы Джейми Спирса. Она впервые за долгие годы смогла сама выбрать своего представителя в этой области.

Что дальше

Теперь суду предстоит принять главное решение по делу - удовлетворять ли просьбу Бритни Спирс о полной отмене опекунства и признании ее полностью дееспособным человеком. Следующие слушания по этому вопросу назначены на 12 ноября.

Но даже если суд станет на сторону певицы, судебные разбирательства на этом вряд ли закончатся.

Адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт в сентябре обвинил ее отца в финансовых махинациях, конфликте интересов и растрате состояния дочери, пообещав детально изучить все документы по делу.

На этой неделе Розенгарт также заявил, что Спирс уклоняется от ответов на вопросы, по поводу предполагаемого видеонаблюдения за певицей у нее дома. Адвокат Бритни запросил "всю документацию и переписку, касающуюся любых записывающих или прослушивающих устройств в доме или в спальне Бритни Джин Спирс".