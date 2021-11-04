Турецкая полиция расследует пересуды о здоровье президента Эрдогана в соцсетях

32 минуты назад

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В среду Реджеп Тайип Эрдоган принимал в Анкаре иностранных послов

Турецкая полиция начала расследование в отношении 30 человек, обвиненных в распространении дезинформации о здоровье президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Накануне в турецком сегменте соцсетей прокатилась волна постов об Эрдогане с хештегом #olmus - "умер".

Соратники президента Турции ответили на эту волну записями и видео, доказывающими, что со здоровьем у Эрдогана все в порядке.

Очередную волну пересудов о здоровье 67-летнего Эрдогана породили два появившихся в соцсетях видео и отмена поездки турецкого лидера на климатический саммит в Глазго.

На одном из видео Эрдоган идет, опираясь на плечо помощника, на саммите "двадцатки" в Риме на этих выходных.

Эрдоган в последний момент отменил поездку на климатический саммит в Глазго, где собрались лидеры почти всех стран мира, объяснив это тем, что Шотландия будто бы не смогла выполнить его требования относительно безопасности.

В среду Эрдоган посетил в Анкаре несколько мероприятий, посвященных 19-й годовщине прихода к власти его Партии справедливости и развития.

"Шеф прибыл из Стамбула в Анкару. Он совершенно здоров", - написал в "Твиттере" член партии Ахмет Хамди Чамлы.

Глава пресс-службы Эрдогана Фахреттин Алтун вывесил в "Твиттере" короткое видео, на котором президент без посторонней помощи выходит из своего автомобиля и идет по дорожке.

"Доверяй другу, бойся врага", - подписал это видео Алтун.

Правда, походку Эрдогана на этом видео нельзя назвать бодрой и энергичной - но и делать какие-либо выводы о его здоровье тоже невозможно.

Слухи о проблемах со здоровьем у Эрдогана циркулируют в Турции постоянно, чему способствует то, что официальной информации о состоянии президента публике почти не дают.

В 2011 году Эрдоган перенес операцию на толстой кишке - по словам хирурга, ему удалили полипы - и об этом сообщалось официально, а после этого Эрдоган неоднократно отвергал предположения, что у него рак. Но ничего больше о его здоровье общественность дополдлинно не знает.

В прошлом месяце в ответ на очередную волну слухов о состоянии президента его пресс-служба опубликовала видео, на котором он играет в баскетбол.

Кроме саммита G20 в Риме, Реджеп Тайип Эрдоган недавно летал в трехдневное турне по Африке.