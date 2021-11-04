Дайджест: 190 стран и организаций отказываются от угля, Иран готов вернуться к ядерной сделке

57 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2019 году 37% электроэнергии было добыто в мире из угля

190 стран и организаций пообещали отказаться от угля

Многие крупные потребители угля, в том числе Польша, Вьетнам и Чили, пообещали на климатическом саммите в Глазго отказаться от его использования, сообщило британское правительство.

Уголь - крупнейший загрязнитель атмосферы на планете и основной фактор глобального потепления. Всего 190 стран и организаций решили от него отказаться.

Однако крупнейшие страны, сильно зависящие от угля, не подписались под этим обещанием. Среди них - Австралия, Китай, Индия и США.

Подписавшиеся пообещали отказаться от любых инвестиций в производство электроэнергии из угля, как на международном, так и на внутреннем рынке. Промышленно развитые страны договорились отказаться от угля в 2030-х годах, а более бедные - в 2040-х.

Иран возвращается за стол переговоров

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В ноябре возобновятся переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке, заключенной в 2015 году.

Обсуждения этой проблемы приостановились в июне после выборов в Иране нового президента. Сейчас Иран готов направить 29 ноября свою делегацию в Вену на переговоры, в которых примут участие США, Великобритания, Франция, Германия и Россия, подписавшие этот договор.

США вышли из сделки при президенте Трампе, однако его преемник Джо Байден заявляет, что на определенных условиях готов к ней вернуться. Представитель Госдепа заявил недавно, что сделка может быть вновь заключена очень быстро, если Тегеран серьезно на это настроен.

28 программ интеграции

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Владимир Путин в четверг посетит Севастополь, откуда по видеосвязи примет участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

Как сообщала пресс-служба Кремля, на заседании планируется утвердить пакет интеграционных документов, а также обновленную военную доктрину и концепцию миграционной политики Союзного государства.

В сентябре Путин и Лукашенко согласовали 28 программ по углублению интеграционных процессов между двумя странами, в том числе - по унификации законодательств России и Белоруссии и созданию единых рынков.

Встреча ОПЕК+

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Министры стран ОПЕК+, в том числе Россия, в четверг проведут встречу, чтобы решить: выбросить на рынок дополнительные объемы нефти или оставаться в рамках принятых ранее квот.

Цены на нефть устойчиво растут и превышают $80 за баррель, что ведет к росту цен на топливо, раскручивает инфляцию, и, по мнению экспертов и потребителей, препятствует восстановлению экономики.

Что признали ФСБ и СКР

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Издания Bellingcat и The Insider (признаны в России СМИ, выполняющими функции "иностранного агента") получили документы, которые могут относиться к делу о продаже данных "пробива", использованных в расследовании отравления Алексея Навального. О задержании троих подозреваемых по этому делу сообщалось на этой неделе.

По мнению журналистов, возбудив уголовное дело, ФСБ и СКР признали, что опубликованные ими детализации звонков достоверны и получены не от американских спецслужб, как об этом говорил в декабре Путин, а от российских операторов.

Роман о невыполненном обещании

Автор фото, EPA Подпись к фото, Дэймон Гэлгут получил Букера с третьей попытки

Букеровская премия по литературе 2021 года присуждена писателю из ЮАР Дэймону Гэлгуту за роман-сагу "Обещание" о взаимоотношениях белой семьи фермеров и их чернокожей служанки во времена апартеида и после его отмены.

Главная сюжетная линия в нем - обещание старой хозяйки фермы под Преторией подарить служанке дом, в котором она живет. Обещание, которое следующие поколения белой семьи фермеров никак не могут выполнить.

NYT: российское оружие украинских сепаратистов

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сепаратисты на Донбассе - это не просто вооруженные старым оружием ополченцы, пишет NYT, они больше похожи на современные армии. На фото - сепаратисты у села Петровское под Донецком, октябрь 2016 года

Исследование различных видов оружия и боеприпасов, использовавшихся в войне на Украине, показывает, что Россия систематически разжигала этот конфликт поставками вооружений, пишет газета New York Times.

Исследование финансировалось Европейским союзом и министерством иностранных дел Германии и проводилось британской компанией Conflict Armament Research, специализирующейся на изучении передвижений и применения вооружений.

Это не первый отчет, делающий такие выводы: США и ЕС уже давно ввели санкции в отношении России за снабжением оружием сепаратистов на Украине.

Однако это исследование - самое подробное. Оно вряд ли изменит общую картину, но предлагает более детальный взгляд на незаконные поставки вооружений и иллюстрирует их масштабы.

Более ранние исследования основывались на фотографиях и данных разведки. Новый отчет сосредоточился на реальных образцах вооружений.

Были изучены десятки видов стрелкового оружия, гранатометов, ПЗРК и тысячи боеприпасов, взятых у пленных или убитых сепаратистов или с оставленных ими позиций. Были переписаны серийные номера и идентифицированы другие признаки, позволяющие определить производителей оружия.

В отчете, озаглавленном "Оружие войны на Украине", говорится, что сепаратистские силы - это нечто большее, чем ополченцы, вооруженные оружием, унаследованным от бывшего Советского Союза. Скорее, они имитируют современные армии и следуют установленной военной доктрине.

Кремль последовательно отрицал поставки оружия на Украину, даже после того, как западные правительства задокументировали крупные переброски вооружений через границу. Масштабы поставок оружия марионеточным силам на Украине, обозначенные в отчете, лишь подчеркивают нестабильность ситуации в регионе, отмечает NYT.

В исследовании в основном рассматривалось стрелковое оружие - самое простое, но зачастую самое смертоносное в подобных войнах. Это вооружение, по мнению специалистов, не могло появиться ниоткуда, кроме российских военных арсеналов.

Было обнаружено, например, несколько типов гранатометов, снайперских винтовок и мин, которые никогда не находились на вооружении украинских вооруженных сил и, следовательно, не могли быть захвачены у них сепаратистами.

Появилось у них и специализированное вооружение. Исследователи отмечают, в частности, российскую мину-ловушку, которая устанавливается под фугасом и взрывается при попытке обезвредить мину.

Более тонкие доказательства также указывают на то, что сепаратисты имеют прямую военную поддержку из России.

В докладе отмечается, что автоматы Калашникова, используемые боевиками во время конфликтов в развивающихся странах, обычно собираются из частей разных автоматов. Несоответствующие серийные номера компонентов там - обычное дело.

Но на востоке Украины этого не было, говорится в отчете, что предполагает более прямой путь от завода до поля боя. Аналитики идентифицировали боеприпасы благодаря маркировкам на гильзах, а оружие - по серийным номерам.

Правительство России и российские производители оружия не ответили на запросы исследователей о комментариях, пишет NYT.

Ускориться не получилось

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