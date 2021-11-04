Россия выслала нидерландского журналиста из страны из-за двух штрафов

час назад

Автор фото, Tom Vennink/Facebook

Россия аннулировала вид на жительство корреспонденту нидерландской газеты de Volkskrant в Москве Тому Веннинку и запретила ему до 2025 года въезд в страну. Журналист уехал в Нидерланды.

Газета сообщила, что поводом для высылки Веннинка стали два административных нарушения: в ноябре 2019 года его оштрафовали из-за несвоевременного сообщения о смене места жительства, а в январе 2020 года журналист получил штраф из-за несогласованного посещения Чукотки.

"В предыдущие годы подобные административные правонарушения никогда не были препятствием для продления вида на жительство", - заявил главный редактор издания Питер Клок.

Веннинк, который работал в Москве на de Volkskrant с 2015 года, пытался продлить журналистскую аккредитацию с начала осени. На прошлой неделе ему продлили ее лишь на семинедельный срок без каких-либо объяснений, сообщил сам журналист.

"Для Нидерландов неприемлемо, что журналист вынужден покинуть страну против своей воли", - заявили в МИД Нидерландов.

Российские власти никак не комментировали высылку Веннинка.

"В понедельник [1 ноября] мне сообщили, что я должен покинуть Россию в течение трех дней", - приводятся слова Веннинка на сайте издания de Volkskrant.

Он уже уехал из страны.

"Я не вижу причин, по которым это может быть направлено против меня лично или против de Volkskrant. Совершенно очевидно, что отношения между Нидерландами и Россией были очень плохими с момента крушения MH-17 в 2014 году", - сказал журналист.

В Нидерландах продолжается судебный процесс о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге" MH-17. Обвиняемыми в причастности к гибели самолета и смерти 298 человек выступают три гражданина России и один гражданин Украины.

Веннинк писал на политические и социальные темы - не только о России, но и об Украине и Беларуси.

В России за последний год усилилось давление на журналистов, в том числе корреспондентов иностранных изданий. В августе этого года российские власти предписали корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд покинуть страну по истечении срока действия ее визы - в ответ, как было заявлено, на дискриминацию в отношении российских журналистов, работающих в Великобритании.

Российское государственное телевидение сообщило, что аккредитация Сары Рейнсфорд не будет продлена после истечения срока ее визы. Посольство Британии в России назвало такое решение необоснованным.

Би-би-си призвала российские власти пересмотреть свое решение об отказе в аккредитации.

В последние полгода российский минюст все чаще вносит СМИ и отдельных журналистов в списки иностранных агентов. Так, в апреле иноагентом признали "Медузу", в мае - VTimes, в июле - The Insider, а "Проект" признали нежелательной организацией.

В августе в список иностранных агентов внесли телекаканал "Дождь" и издание "Важные истории", в сентябре - "ОВД-Инфо", "Медиазону" и "Зону права", в октябре - Bellingcat, "Кавказский узел".