Бриллианты, часы и сейфы знаменитостей. Подозреваемого в громких ограблениях в Лондоне ищут в Сербии

17 минут назад

Автор фото, Milan Police Подпись к фото, Миланская полиция выявила связи Альфредо Линдли с другими предполагаемыми взломщиками в Италии

Расследование Би-би-си выяснило, что европейские правоохранительные органы ведут операцию по поиску человека, который может стоять за чередой едва ли не самых громких преступлений в современной истории Великобритании.

Предполагается, что Альфредо Линдли организовал ограбления домов нескольких британских знаменитостей и похитил у них ценности на десятки миллионов долларов.

Судя по документам, которые получили журналисты, сейчас подозреваемый живет в Сербии и даже получил паспорт гражданина этой страны.

40-летний Линдли - выходец из Перу. Судебные документы, полученные Би-би-си, показывают, что он был известен итальянской полиции еще с 1995 года и фигурировал в различных уголовных делах об ограблениях и мошенничестве.

За последнее десятилетие он поменял по меньшей мере 19 имен, в том числе представлялся как Дэниел Вукович, Любомир Романов и Любомир Радосавледжич. Эти имена подозреваемый использовал в нескольких европейских городах, в том числе в Белграде, Сараево, Милане и Загребе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Би-би-си смогла отследить недавние перемещения Линдли до сербской столицы Белграда

27 августа Линдли предстал перед судом в Белграде под именем Любомир Романов. Специальный отдел сербской полиции по борьбе с организованной преступностью требовал его экстрадиции в Великобританию, однако в этой просьбе было отказано.

Предполагается, что Линдли по-прежнему находится в сербской столице. Он числится совладельцем строительной компании, которая работает в центре города. Сербские власти выдали ему удостоверение личности, согласно которому он живет в городе Оберновац около Белграда.

Лондонская полиция заявляет, что Линдли находится в розыске, и его намерены допросить в связи с серией крупных ограблений, совершенных в декабре 2019 года в районе Кенсингтон и Челси.

Громкие ограбления

В течение 13 дней в декабре 2019 года в британской столице произошло сразу несколько громких преступлений против знаменитостей. Были ограблены дома Тамары Экклстоун, дочери бывшего босса "Формулы-1" Берни Экклстоуна, футболиста Фрэнка Лэмпарда и бывшего владельца клуба "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабхи (последний скончался в 2018 году).

В общей сложности похитители унесли драгоценности и другие ценные вещи на сумму около 26 млн фунтов (более 35 млн долларов).

Автор фото, PA Media/GettyImages Подпись к фото, Ограблению подверглись дома Франка и Кристины Лампард, Вишая Шривадданапрабхи и Тамары Экклстоун

При этом налет на дом Экклстоун, расположенный на улице с самыми дорогими домами в мире, считается крупнейшим ограблением частного дома в английской истории.

Большая часть украденных драгоценностей и часов так и не была найдена.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Браслет Cartier был в числе драгоценностей Экклстоун, похищенных из ее дома

В этом году четверо граждан Румынии, которых подозревали в причастности к ограблению дома Экклстоун, предстали перед британским судом. После двухмесячного разбирательства они были оправданы.

Еще трое итальянских граждан- 24-летний Югослав Йованович, 44-летний Алессандро Донати и 45-летний Алессандро Мальтезе - были экстрадированы из Италии в Великобританию и признали свою причастность к налетам. 15 ноября лондонский суд должен огласить приговоры по их делу.

Автор фото, Met Police Подпись к фото, Алессандро Мальтезе, Югослав Йованович и Алессандро Донати были арестованы в Италии и экстрадированы в Британию

Судя по материалам одного из уголовных дел, Линдли прилетел в Лондон 30 ноября 2019 года из Стокгольма; он использовал документы на имя Дэниела Вуковича. Вместе с ним в британскую столицу прибыл Йованович. Они поселились в гостинце в Орпингтоне - одном из лондонских пригородов на юго-востоке столицы.

На следующий день Йованович ограбил дом известного футболиста сборной Англии и клуба "Челси" Фрэнка Лэмпарда. Были украдены вещи на сумму более 50 тыс. фунтов, в том числе часы Patek Philippe из белого золота, запонки, карманные часы Cartier, двое женских золотых часов и золотая цепочка.

Полиция считает, что в этом ограблении участвовал и Линдли.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дом Фрэнка и Кристины Лампард на западе Лондона был ограблен 1 декабря 2019 года

После этого, 10 декабря, был совершен налет на лондонский дом, принадлежащий семье покойного владельца "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабхи.

Бизнесмен погиб в результате крушения вертолета в октябре 2018 года, и, как говорят его близкие, с тех пор его жилье оставалось в прежнем виде. Линдли обвиняют в ограблении этого дома вместе с Йовановичем, Мальтезе и Донати.

Во время суда в ноябре прошлого года присяжным сообщили, что в числе украденных предметов были часы Patek Philippe, смарт-часы Tag Heuer и около 400 тыс. евро наличными.

Автор фото, AFP/Getty Images Подпись к фото, Вишай Шривадданапрабха стал владельцем клуба "Лейстер Сити" в 2010 году

11 декабря банда отужинала в суши-ресторане, расположенном в роскошном лондонском супермаркете "Харродс". В числе прочего они заказали сашими - и шампанское стоимостью 760 фунтов за бутылку.

Наконец, 13 декабря, как предполагается, Линдли вломился в дом Экклстоун вместе с Мальтезе и Донати, в то время, как Йованович стоял на стреме.

Во время слушаний в суде говорилось, что вооруженные отвертками грабители проникли в дом наследницы бизнес-империи Экклстоун, который расположен напротив Кенсингтонского дворца - королевской резиденции, известной как место жизни принцессы Дианы. Они влезли в дом всего через несколько часов после того, как владелица отправилась в рождественский отпуск в Лапландию вместе со своим мужем Джеем Рутландом.

Улица Кенсингтон Палас-гарденс, где находится дом Тамары Экклстоун, считается самой дорогой в мире, с обоих ее концов находятся арки с воротами, где всегда стоит вооруженная охрана.

Здесь в числе прочего находится резиденция посла России в Великобритании, а также дипломатические представительства Франции и Израиля. На улице есть дома, принадлежащие владельцу клуба "Челси" Роману Абрамовичу и султану Брунея.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джей Рутланд, Тамара Экклстоун и их дочка София в ночь ограбления их дома находились в Лапландии

Ограбление поместья Экклстоун оказалось крайне успешным. В течение примерно часа воры унесли около 400 ювелирных изделий и большие суммы наличности.

Еще несколько дней Линдли арендовал жилье в лондонском районе Челси, которое он снял через AirBnB, и 18 декабря покинул Британию. Он вылетел рейсом авиакомпании AirSerbia в Белград - и с тех пор, как считают следователи, в Англию не возвращался.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Прежде чем покинуть Британию, Линдли многократно засветился на камерах наблюдения в элитном лондонском супермаркете "Харродс"

Власти Италии считают, что Линдли причастен к еще нескольким громким ограблениям. По их данным, в сентябре 2009 года он и еще несколько подручных обчистили дома известных футболистов Патрика Виеры и Салли Мунтари. В момент ограбления они оба были на футбольном поле, выступая в составе клуба "Интернационале" ("Интер") против "Милана".

Согласно документам итальянского суда, воры завладели сейфом, в котором было около 15 тыс. евро наличными, ювелирными изделиями и 28 дорогими часами общей стоимостью 200 тыс. евро.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Патрик Виера (внизу справа) был успешным игроком клуба "Арсенал", после чего перешел в "Ювентус", а потом в "Интер Милан"

Предполагается, что в двух домах в общей сложности они похитили разного добра более чем на 1 млн евро.

Суд по делу Линдли в Италии пока не начался, хотя был запланирован на июнь 2017 года.

В судебных документах также сказано, что в канун нового 2010 года Линдли попал на камеры наружного наблюдения, когда вламывался в миланскую квартиру, принадлежащую Марии Люсии Гаваццени, вдове известного модельера Николы Труссарди.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мария Люсия Гаваццени была женой известного модельера Николы Труссарди

Линдли сумел силой открыть окно и вместе с подельниками украл сейф с бриллиантами на сумму 2 млн евро. За это ограбление он был осужден на два года и четыре месяца тюрьмы.