Австралийца обвинили в похищении четырехлетней девочки, которую искали 18 дней

55 минут назад

Автор фото, Wa police Подпись к фото, Клео Смит в госпитале после того, как ее нашли спустя 18 дней поисков

36-летнего австралийца Теренса Даррелла Келли обвинили в похищении четырехлетней Клео Смит, которую нашли в среду после 18 дней поисков. Девочка исчезла из палатки в кемпинге около города Карнарвон на западном побережье Австралии 16 октября. Ее обнаружили 3 ноября запертой в пустом доме в Карнарвоне.

Обвиняемый Теренс Даррелл Келли в четверг предстал перед судом города Карнарвон. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая похищение ребенка младше 16 лет.

Келли не стал просить суд, который рассматривал вопрос о мере пресечения, об освобождении под залог. Он останется под арестом до 6 декабря. После суда Келли отправили в больницу, так как во время нахождения под стражей он получил травмы, которые потребовали госпитализации.

По информации полиции, Теренс Келли никак не связан с семьей Смит.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Клео Смит на руках у свой матери Элли Смит

Главный следователь по делу Род Уайлд заявил, что Келли действовал в одиночку. В полиции также считают, что похищение было спонтанным, а не запланированным.

Соседи Келли были потрясены тем, что он обвиняется в похищении ребенка. По их словам, это очень тихий человек, который всегда держался сам по себе, но его знали все на улице.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что один из соседей Келли видел, как тот покупает подгузники.