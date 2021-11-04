Коронавирус в мире: Европа снова в эпицентре пандемии, Байден требует вакцинировать 84 млн человек к январю

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Лидерами роста числа заражений и смертей от коронавируса стали Россия, Украина и Румыния

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что в Европе в ближайшие три месяца коронавирус может унести жизни еще полмиллиона человек, в Великобритании одобрили первую таблетку от ковида, в России - новый максимум смертности.

ВОЗ: к февралю в Европе может умереть еще полмиллиона человек

Глава ВОЗ по Европе Ханс Клюге предупредил, что регион снова оказался в эпицентре пандемии коронавируса, и в ближайшие три месяца там может погибнуть еще полмиллиона человек.

Только на прошлой неделе в Европе было зарегистрировано более половины всех случаев заражений и почти половина всех смертей, которые произошли с начала пандемии.

В европейском регионе ВОЗ, который охватывает 53 страны и территории и включает несколько стран Центральной Азии, сейчас зарегистрировано 78 млн случаев с момента первого заражения коронавирусом в Китае в конце 2019 года.

Количество новых ежедневных случаев заболевания в Европе растет почти шесть недель подряд, а количество новых смертей в день - чуть более семи недель подряд: на данный момент это около 250 тыс. случаев и 3600 смертей в день.

Лидерами роста числа заражений и смертей стали Россия, Украина и Румыния. В России сегодня новый максимум смертности - зафиксировано 1195 летальных исходов.

Общее количество заражений на Украине превысило 3 млн человек, более 70 тысяч умерли с начала пандемии, заявили в министерстве здравоохранения страны.

Ситуация в других странах также оставляет желать лучшего. Германия, крупнейшая экономика Европы, сообщила о почти 34 тысячах новых инфекций, это самый высокий ежедневный прирост с начала пандемии.

В соседней Австрии число заражений также стремительно растет, власти не исключают введения строгих ограничений для непривитых граждан.

В Словакии - 6713 новых случая коронавируса в день, что также является рекордом, в Польше в четверг зафиксировано 15,5 тыс. новых случаев, это самый высокий показатель с апреля 2021 года.

Чехия ввела требование, согласно которому рестораны можно посещать только тем, у кого есть свидетельство о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, в стране вернули жесткие правила использования масок, а школьников опять стали тестировать перед занятиями.

Великобритания одобрила таблетку от коронавируса

Автор фото, EPA Подпись к фото, Так выглядит противовирусная таблетка, которая поможет избежать тяжелого течения болезни

Первая противовирусная таблетка от коронавируса, которая смягчает симптомы Covid-19, была одобрена для использования в Великобритании.

Молнупиравир предназначен для людей, которые сдали положительный тест на коронавирус и у которых есть хотя бы один фактор риска развития тяжелого течения Covid-19, - ожирение, возраст старше 60 лет, диабет или сердечно-сосудистые заболевания.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании заявило, что препарат безопасен и эффективен для снижения риска госпитализации и смерти людей, у которых болезнь протекает в легкой и средней форме тяжести.

Препарат от Ridgeback Biotherapeutics и Merck предотвращает размножение вируса, и, следовательно, снижает тяжесть заболевания.

Препарат следует принять как можно скорее после положительного результата теста, желательно в течение первых пяти дней.

"Сегодня исторический день для нашей страны. Великобритания первой в мире одобрила антивирусный препарат против ковида, который можно принимать дома", - заявил министр здравоохранения Саджид Джавид.

До сих пор препараты, облегчающие течение коронавируса, были доступны только в качестве уколов, они вводились внутривенно.

"Первая глобальная авторизация молнупиравира является крупным достижением в работе нашей компании по продвижению передовых лекарств и вакцин для решения величайших проблем здравоохранения в мире. Мы продолжим действовать, чтобы как можно быстрее доставить молнупиравир пациентам по всему миру", - заявил глава Merck Роберт Дэвис.

США: десятки миллионов должны быть вакцинированы к 4 января

Автор фото, EPA Подпись к фото, В США проходят акции противников вакцинации

Администрация президента Джо Байдена объявила в четверг, что вводит строгие требования к вакцинации против коронавируса, которые вступят в силу 4 января следующего года.

Президент США потребовал, чтобы к этой дате в стране были вакцинированы сотрудники всех компаний, где численность персонала составляет более чем 100 человек, а также все медицинские работники и сотрудники государственных компаний.

В общем сложности вакцинацию должны пройти 84 млн человек, что составляет примерно две трети рабочей силы в стране.

После 4 января 2022 года к работе будут допускаться только люди с сертификатами о вакцинации или отрицательными тестами на коронавирус, которые нужно будет сдавать каждую неделю и за свой счет.

Решение Байдена уже вызвало критику представителей Республиканской партии, которые назвали требование об обязательной вакцинации диктатурой.

Китай: режим повышенной готовности перед Олимпиадой

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Китае тщательно проверяют всех путешественников на наличие коронавируса

Китай ввел режим повышенной готовности на пунктах въезда в страну и готов ввести дополнительные ограничения всего за 100 дней до начала Зимних Олимпийских игр в Пекине.

С середины октября в стране было зарегистрировано 700 случаев заражения коронавирусом. Это крошечные цифры с учетом размеров страны и количества населения, а также в сравнении со статистикой той же Европы.