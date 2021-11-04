Коронавирус в мире: Европа снова в эпицентре пандемии, Байден требует вакцинировать 84 млн человек к январю
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что в Европе в ближайшие три месяца коронавирус может унести жизни еще полмиллиона человек, в Великобритании одобрили первую таблетку от ковида, в России - новый максимум смертности.
ВОЗ: к февралю в Европе может умереть еще полмиллиона человек
Глава ВОЗ по Европе Ханс Клюге предупредил, что регион снова оказался в эпицентре пандемии коронавируса, и в ближайшие три месяца там может погибнуть еще полмиллиона человек.
Только на прошлой неделе в Европе было зарегистрировано более половины всех случаев заражений и почти половина всех смертей, которые произошли с начала пандемии.
В европейском регионе ВОЗ, который охватывает 53 страны и территории и включает несколько стран Центральной Азии, сейчас зарегистрировано 78 млн случаев с момента первого заражения коронавирусом в Китае в конце 2019 года.
Количество новых ежедневных случаев заболевания в Европе растет почти шесть недель подряд, а количество новых смертей в день - чуть более семи недель подряд: на данный момент это около 250 тыс. случаев и 3600 смертей в день.
Лидерами роста числа заражений и смертей стали Россия, Украина и Румыния. В России сегодня новый максимум смертности - зафиксировано 1195 летальных исходов.
Общее количество заражений на Украине превысило 3 млн человек, более 70 тысяч умерли с начала пандемии, заявили в министерстве здравоохранения страны.
Ситуация в других странах также оставляет желать лучшего. Германия, крупнейшая экономика Европы, сообщила о почти 34 тысячах новых инфекций, это самый высокий ежедневный прирост с начала пандемии.
В соседней Австрии число заражений также стремительно растет, власти не исключают введения строгих ограничений для непривитых граждан.
В Словакии - 6713 новых случая коронавируса в день, что также является рекордом, в Польше в четверг зафиксировано 15,5 тыс. новых случаев, это самый высокий показатель с апреля 2021 года.
Чехия ввела требование, согласно которому рестораны можно посещать только тем, у кого есть свидетельство о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, в стране вернули жесткие правила использования масок, а школьников опять стали тестировать перед занятиями.
Великобритания одобрила таблетку от коронавируса
Первая противовирусная таблетка от коронавируса, которая смягчает симптомы Covid-19, была одобрена для использования в Великобритании.
Молнупиравир предназначен для людей, которые сдали положительный тест на коронавирус и у которых есть хотя бы один фактор риска развития тяжелого течения Covid-19, - ожирение, возраст старше 60 лет, диабет или сердечно-сосудистые заболевания.
Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании заявило, что препарат безопасен и эффективен для снижения риска госпитализации и смерти людей, у которых болезнь протекает в легкой и средней форме тяжести.
Препарат от Ridgeback Biotherapeutics и Merck предотвращает размножение вируса, и, следовательно, снижает тяжесть заболевания.
Препарат следует принять как можно скорее после положительного результата теста, желательно в течение первых пяти дней.
"Сегодня исторический день для нашей страны. Великобритания первой в мире одобрила антивирусный препарат против ковида, который можно принимать дома", - заявил министр здравоохранения Саджид Джавид.
До сих пор препараты, облегчающие течение коронавируса, были доступны только в качестве уколов, они вводились внутривенно.
"Первая глобальная авторизация молнупиравира является крупным достижением в работе нашей компании по продвижению передовых лекарств и вакцин для решения величайших проблем здравоохранения в мире. Мы продолжим действовать, чтобы как можно быстрее доставить молнупиравир пациентам по всему миру", - заявил глава Merck Роберт Дэвис.
США: десятки миллионов должны быть вакцинированы к 4 января
Администрация президента Джо Байдена объявила в четверг, что вводит строгие требования к вакцинации против коронавируса, которые вступят в силу 4 января следующего года.
Президент США потребовал, чтобы к этой дате в стране были вакцинированы сотрудники всех компаний, где численность персонала составляет более чем 100 человек, а также все медицинские работники и сотрудники государственных компаний.
В общем сложности вакцинацию должны пройти 84 млн человек, что составляет примерно две трети рабочей силы в стране.
После 4 января 2022 года к работе будут допускаться только люди с сертификатами о вакцинации или отрицательными тестами на коронавирус, которые нужно будет сдавать каждую неделю и за свой счет.
Решение Байдена уже вызвало критику представителей Республиканской партии, которые назвали требование об обязательной вакцинации диктатурой.
Китай: режим повышенной готовности перед Олимпиадой
Китай ввел режим повышенной готовности на пунктах въезда в страну и готов ввести дополнительные ограничения всего за 100 дней до начала Зимних Олимпийских игр в Пекине.
С середины октября в стране было зарегистрировано 700 случаев заражения коронавирусом. Это крошечные цифры с учетом размеров страны и количества населения, а также в сравнении со статистикой той же Европы.
Однако в Китае действует политика нулевой толерантности к новым случаям, и власти принимают самые строгие меры, чтобы не допустить распространение вируса.
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