Интерпол отказался разыскивать Светлану Тихановскую; Путин и Лукашенко утвердили союзные программы. Главное в Беларуси за неделю

22 минуты назад

Автор фото, ROSLAN RAHMAN/AFP Подпись к фото, Беларусь пыталась вернуть Светлану Тихановскую на родину через Интерпол, но получила отказ

Интерпол отказался разыскивать Светлану Тихановскую; адвоката Эдуарда Бабарико отстранили от деятельности; соцсети телеканала "Белсат" признали экстремистскими; к сочувствовавшим Андрею Зельцеру, застрелившему сотрудника КГБ, месяц не пускают адвокатов. Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили союзные программы России и Беларуси. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях недели в Беларуси.

Интерпол отказался разыскивать Светлану Тихановскую

Интерпол отказался от международного розыска лидера белорусских демократических сил Светланы Тихановской. Об этом в эфире провластного телеканала "Беларусь-1" заявил глава национального центрального бюро Интерпола в Беларуси Дмитрий Медведев.

Автор фото, Sergei GAPON / AFP Подпись к фото, Светлана Тихановская и другие оппозиционеры призвали генеральный секретариат Интерпола приостановить сотрудничество с белорусскими властями

По словам Дмитрия Медведева, такое решение штаб-квартира организации приняла после изучения предоставленных белорусской стороной материалов по делу Светланы Тихановской.

"Это всего лишь следование тем правилам, нормам, которые существуют в организации", - заявил Медведев, добавив, что "Интерпол никогда не ставит под сомнение законность тех уголовных дел, которые возбуждены на территории Беларуси".

В генеральном секретариате Интерпола в комментарии Русской службе Би-би-си на это заявили, что "не высказывали никакого мнения относительно законности уголовного разбирательства (по делу Тихановской), как и по любым другим делам на территории стран-членов" (включая Беларусь).

Ранее Светлана Тихановская и инициатива ByPol (она объединяет покинувших Беларусь силовиков) призвали генеральный секретариат Интерпола не сотрудничать с режимом Лукашенко. В штабе Тихановской считают, что белорусские власти неоднократно предпринимали попытки международного поиска участников акций протестов при помощи механизмов Интерпола.

В апреле 2021 года КГБ Беларуси включил Светлану Тихановскую в список лиц, причастных к террористическую деятельности (туда же попал руководитель "Народного антикризисного управления" Павел Латушко).

Против Светланы Тихановской и Павла Латушко также возбуждено уголовное дело о самовольном присвоении власти. Беларусь обращалась к Литве с просьбой о выдаче Тихановской, но получила отказ с формулировкой "скорее ад замерзнет".

Путин и Лукашенко подписали союзные программы. Они готовились с 1999 года

Вечером 4 ноября на заседании высшего госсовета союза России и Беларуси президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ. Путин согласовал их текст, Лукашенко подписал декрет об их внедрении.

Речь идет об утверждении общей военной доктрины, интеграции валютных систем и сотрудничестве в области кредитно-денежной политики, в аграрном секторе, в вопросе поставки энергоносителей. Что конкретно написано в этих программах, сторонами ни разу не разглашалось. Беларусь, по данным государственного агентства "Белта", расчитывает, что их реализация увеличит ВВП страны на 1 млрд долларов. Выгода для российской стороны не озвучивалась. Сами программы обсуждались еще с 1999 года.

"Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные телеграм-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем Высшим госсоветом. Подписываю", - так прокомментировал процедуру Лукашенко. Путин в ответ обещал "сообща противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств" и продолжать оказывать помощь "братскому белорусскому народу".

Адвоката Эдуарда Бабарико отстранили от деятельности

Адвоката Ирину Воронкову отстранили от защиты сына экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико - Эдуарда - "из-за недостаточной квалификации". Об этом 1 ноября сообщил сайт министерства юстиции Беларуси.

Автор фото, Natalia Fedosenko Подпись к фото, Виктор Бабарико приговорен к 14 годам колонии, его сын Эдуард уже больше года находится в СИЗО

Эдуарду Бабарико, как и его отцу, предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, он находится в СИЗО с июня прошлого года. Виктора Бабарико летом 2021-го приговорили к 14 годам колонии.

По мнению независимых наблюдателей и правозащитников, в Беларуси идет настоящий разгром адвокатуры как института: все адвокаты, которые занимают активную позицию в защите своих клиентов (задержанных в основном по политическим мотивам), обычно попросту лишаются властями лицензии.

Ранее "за систематическое нарушение законодательства" отстранили от деятельности адвоката Виктора Бабарико Евгения Пыльченко (теперь у него вообще не осталось адвокатов), а за несколько дней до этого лишили лицензии защитника мужа Светланы Тихановской - Сергея - Наталью Мацкевич.

"Не удалось объединиться": попытка бессрочной забастовки в Беларуси

На этой неделе эмигрировавший в Польшу лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский призвал всех работников предприятий к общенациональной забастовке против "нелегитимной власти".

Автор фото, Viktor Drachev\TASS Подпись к фото, Протесты на предприятии Гродно-Азот в августе 2020 года.

Однако идея, скорее показала, насколько сильно сейчас разобщены силы оппозиции за пределами Беларуси. Созданное при поддержке штаба Светланы Тихановской альтернативное движение рабочих выступило против забастовки; Павел Латушко констатировал, что "силам не удалось объединиться". Вообще не ясным осталось и то, кто рискнет бастовать при современном положении дел в Беларуси.

"Что движет инициаторами забастовки, я не знаю, - говорил политический аналитик Артем Шрайбман. - В такую степень оторванности от домашнего контекста я не верю".

"На рабочих местах отсутствуют от 10 до 30% людей в зависимости от предприятия, - рассказал Русской службе Би-би-си Сергей Дылевский. - Мы изначально не планировали, чтобы люди шли маршем по цехам. Мы консолидируем сообщество. И как видим, темпы очень хорошие".

Проверить эти данные невозможно, да и сам Дылевский в своих оценках ссылается на анонимные сообщения из телеграм-каналов и слова работников предприятий. Государственные белорусские СМИ на тему забастовки не обратили никакого внимания.

В 2020 году Светлана Тихановская и ее сторонники пытались запустить национальную забастовку в Беларуси, но ни одно предприятие не остановило работу, многих бастовавших уволили или привлекли к ответственности.

К задержанным по "делу Зельцера" месяц не пускают адвокатов

К задержанным по делу застрелившего сотрудника КГБ IT-специалиста Андрея Зельцера больше месяца не пускают адвокатов и не передают вещи первой необходимости. Об этом сообщил блогер и активист Антон Мотолько.

"Нельзя передать даже зубную щетку, прокладки для женщин или нижнее белье. Также запрещено передавать корреспонденцию, - написал Мотолько у себя в "Фейсбуке". - И деньгами, которые поступают на счет задержанным - тоже нельзя воспользоваться. Посылки возвращаются с пометкой "не положено".

28 сентября 2021-го на улице Якубовского в Минске произошла перестрелка, в результате которой погибли Андрей Зельцер и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк. В гибели Федосюка власти обвинили "террориста" Зельцера и начали задерживать тех, кто пытался "обелить" его имя в соцсетях - по данным правозащитников на данный момент в СИЗО по этому делу находятся 136 человек.

Автор фото, Instagram Подпись к фото, Андрей Зельцер работал в крупнейшей в Беларуси IT-компании EPAM Systems

Среди задержанных - сотрудник "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко: он опубликовал заметку, в которой одноклассница Андрея Зельцера хорошо о нем отзывалась. Теперь Геннадию Можейку грозит до 15 лет колонии.

Сайт и соцсети Белсата признаны "экстремистским формированием"

Ресурсы телеканала "Белсат" в Беларуси объявлены экстремистским формированием. Об этом 3 ноября сообщили в телеграм-канале МВД. Речь идет не только о сайте и телеканале "Белсат", но и о его страницах в соцсетях.

Телеканал финансируется, в том числе, за счет МИД Польши.

Автор фото, Arriens/NurPhoto Подпись к фото, В июле этого года сайт и материалы "Белсата" были признаны экстремистскими

В июле этого года сайт и материалы "Белсата" были уже признаны экстремистскими - тогда за их репост угрожали штрафом или административным арестом. Теперь, по законодательству Беларуси, создание и участие в экстремистском формировании уголовно наказуемо сроком до 7 лет.

Кроме "Белсата" в Беларуси экстремистским формированием признаны более 10 СМИ и организаций, включая телеграм-канал Nexta и движение "Рабочы Рух".