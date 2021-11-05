Россия выиграла очередной раунд тяжбы по делу ЮКОСа на $60 млрд. Дело вернули в апелляционный суд

Алексей Калмыков

Би-би-си

53 минуты назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Ходорковский - главная жертва "дела ЮКОСа", но в этой тяжбе не участвует и на миллиарды не претендует

Россия выиграла в Нидерландах очередной раунд многолетней тяжбы по делу ЮКОСа, в котором экс-акционеры требуют невиданную компенсацию примерно в 60 млрд долларов. Верховный суд Нидерландов в пятницу вернул дело в апелляционный суд, признав, что тот неверно отмел на процедурных основаниях обвинения в мошенничестве в адрес акционеров ЮКОСа со стороны России, и надо бы рассмотреть их по существу.

Однако основную претензию России - что у арбитража не было права выносить оспариваемое теперь решение от 2014 года на основе Энергетической хартии - Верховный суд отмел окончательно, как и все остальные. В этой части он утвердил проигрыш России в апелляционной инстанции.

"Дело ЮКОСа" тянется уже почти два десятилетия и сыграло решающую роль в распределении ролей между властью, бизнесом и судами в России эпохи Владимира Путина.

Активы некогда крупнейшей нефтяной компании страны достались госпредприятию "Роснефть" во главе с Игорем Сечиным - давним товарищем президента Путина. А бывший хозяин ЮКОСа Михаил Ходорковский был отправлен в тюрьму, откуда после 10 лет ему позволили уехать в изгнание за границу. К тяжбе в Нидерландах Ходорковский отношения не имеет: он не является ни стороной, ни выгодоприобретателем.

Кремль считает, что Ходорковский со товарищи сам все украл: сначала нефтяные госпредприятия для ЮКОСа, а потом - всю нефть у собственной компании. Налоги не заплатил, деньги - отмыл.

Но разбирательство в России не выдержало проверки международными судами. Они признали банкротство ЮКОСа экспроприацией. В 2014 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,9 млрд евро. А тремя днями до этого завершилось главное дело - 10-летняя тяжба в международном арбитраже в Гааге, по которому компенсация составила беспрецедентные 50 млрд долларов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Активы ЮКОСа достались "Роснефти" Игоря Сечина

Через полтора года окружной суд Гааги отменил решение арбитража, но в феврале 2020 года уже Апелляционный суд Гааги отменил решение об отмене предыдущего решения и подтвердил вердикт: Россия должна заплатить. Причем за время тяжбы капали проценты, и сумма выросла до 57 млрд долларов.

В ковидном июне 2020 года дело дошло до последней инстанции: Россия обратилась с жалобой в Верховный суд Нидерландов. Дела сходу не заладились. Сначала Верховный суд в декабре 2020-го отклонил просьбу России приостановить взыскание долгов до окончания разбирательства. Именно такое решение рекомендовал суду его главный советник.

А в апреле тот же советник выступил с другой рекомендацией - отклонить жалобу России и окончательно утвердить решение арбитража. Однако Верховный суд в пятницу поступил иначе.

Россия надеялась, что судьи отправят дело еще выше, на олимп европейского правосудия, в Европейский суд, чтобы тот подсказал, как именно стоило интерпретировать договор Энергетической хартии, на котором основаны претензии и выписана компенсация. Однако этот пункт Верховный суд как раз оставил в силе, разрешив лишь попробовать еще раз доказать в апелляции, что акционеры ЮКОСа действуют недобросовестно.

Россия платить не собирается

Проигрывая в заграничных судах, Россия выписывает себе одно за другим разрешения не платить.

В 2015 году Путин подписал закон, позволяющий Конституционному суду признавать неисполнимыми решения международных судов. Им Россия отмахнулась от решения ЕСПЧ о компенсации на сумму 1,9 млрд евро.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бессменный глава Конституционного суда России Валерий Зорькин во всем поддерживает Путина

А в 2020 году на коронавирусном референдуме это право было закреплено в новой путинской Конституции. Россия дала себе право не признавать решения международного арбитража, если они налагают на нее какие-либо обязанности и "противоречат основам публичного правопорядка".

И немедленно этим правом воспользовалась.

Как только Верховный суд Нидерландов в начале декабря 2020 года отклонил просьбу Кремля приостановить взыскание миллиардов, Конституционный суд России собрался в католический сочельник и в закрытом режиме, без публичных слушаний санкционировал неисполнение решения международного арбитража в Гааге.

Ввиду всего этого даже в случае будущей победы экс-акционерам ЮКОСа будет непросто получить присужденные им деньги.