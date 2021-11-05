Дайджест: Европа в эпицентре пандемии, таблетка от ковида и кого в Америке будут брать в морпехи

час назад

Автор фото, EPA

Европа - снова в эпицентре пандемии

Глава ВОЗ по Европе Ханс Клюге предупредил, что регион снова оказался в эпицентре пандемии коронавируса, и в ближайшие три месяца там может погибнуть еще полмиллиона человек.

Причина кризиса, как считает ВОЗ - неравномерные темпы вакцинации в разных странах и смягчение карантинных мер в Европе.

Количество новых ежедневных случаев заболевания в Европе растет почти шесть недель подряд, а количество новых смертей в день - чуть более семи недель подряд: на данный момент это около 250 тыс. случаев и 3600 смертей в день.

Лидерами роста числа заражений и смертей стали Россия, Украина и Румыния. В России 4 ноября новый максимум смертности - умерло 1195 человек.

Таблетка от ковида

Автор фото, HO via EPA

Британские власти впервые в мире одобрили к применению таблетку, предназначенную для борьбы с коронавирусом. Препарат под названием молнупиравир будут прописывать наиболее уязвимым пациентам.

Клинические испытания показали, что он примерно наполовину снижает риск госпитализации и смерти при заболевании Covid-19, если его принимать на ранней стадии болезни.

На COP26 молодежный день - в зале и на улице

Автор фото, PA Media Подпись к фото, И, конечно, какой же экологический протест в наши дни без Греты Тунберг

На международной климатической конференции в Глазго в пятницу будет обсуждаться роль молодежи, образования и общественного мнения в борьбе с глобальным потеплением.

Молодежь не замедлила откликнуться - на пятницу и субботу запланированы массовые протесты активистов движения "Пятницы за будущее". Они недовольны позицией некоторых крупных стран, таких как Китай, США и Австралия, не пообещавших отказаться от потребления угля к 2040 году.

Дело на 60 миллиардов

Автор фото, Reuters

Верховный суд Нидерландов в пятницу может утвердить решение арбитража от 2014 года по делу ЮКОСа, которое предписывает Россию выплатить экс-акционерам компенсацию примерно в 60 млрд долларов.

"Дело ЮКОСа" тянется уже почти два десятилетия и сыграло решающую роль в распределении ролей между властью, бизнесом и судами в России эпохи Владимира Путина.

Россия исполнять решение суда и выплачивать компенсацию не намерена. В 2015 году Путин подписал закон, позволяющий Конституционному суду признавать неисполнимыми решения международных судов.

Выходит новый альбом группы АББА

Автор фото, ABBA Voyage Publicity

Легендарная шведская группа ABBA выпустит свой первый за 40 лет альбом Voyage. Новые песни, говорят музыканты, писались, абсолютно невзирая на все смены моды и стиля последних десятилетий. Отчасти потому, что в Voyage музыкантам хотелось вновь воссоздать первозданный дух ABBA - потому что в современной музыке, как сказал Бенни Андерсон, нет ничего, чтобы его захватывало, и ничего, чему хотелось бы подражать. С подробностями - наш обозреватель Александр Кан:

$10 млн за информацию о DarkSide

Автор фото, Reuters

Госдепартамент США пообещал вознаграждение размером до $10 млн за информацию, которая поможет установить личность и место проживания главных участников хакерской группировки DarkSide.

До $5 млн обещано за информацию, которая поможет арестовать в любой стране людей, стремящихся принять участие в операциях этой группировки.

США считают, что DarkSide несет ответственность за хакерскую атаку в этом году на американский топливопровод Colonial Pipeline. Эта атака спровоцировала дефицит горючего во многих частях США.

Согласно открытым данным, DarkSide базируется в Восточной Европе и специализируется на кибератаках с использованием компьютерного вируса-вымогателя.

Times: в бой пойдут одни старики

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Три четверти годового набора морпехов не продлевают контракт после первых трех лет службы

Командование американских морских пехотинцев решило набирать в свои ряды мужчин и женщин более старшего возраста, с более богатым жизненным опытом и профессиональными навыками - и отказаться от набора подростков сразу после окончания ими школы, пишет газета Times.

Командующий морской пехотой генерал Дэвид Бергер заявил, что хочет видеть в рядах морпехов людей с различными талантами, способных управлять разведывательными операциями дронов и обслуживать высокотехнологичные вооружения, чтобы противостоять угрозам со стороны крупных держав - Китая и России.

По мнению Бергера, это приведет к меньшей текучке в войсках: молодые люди, поступившие на службу сразу после школы, служат как правило недолго, а все их навыки, приобретенные в армии, быстро утрачиваются на гражданке.

Бергер отмел опасения в том, что военнослужащие более старшего возраста не смогут поддерживать стандарты, принятые в морской пехоте. По его словам, требования к физическим кондициям будут не менее жесткими, а возможно и еще более ужесточатся.

Но главное - морская пехота должна быть умнее, если она хочет противостоять таким противникам, как Китай, сказал генерал, и единственный способ этого добиться - набирать более взрослых новобранцев и давать им звания, соответствующее их образованию и профессиональному опыту.

Американских морпехов прозвали в США jarheads ("кувшиноголовыe") из-за их парадной униформы с высоким стоячим воротником. Но jarhead можно также перевести и как "болван". Поначалу прозвище касалось всех морпехов, но в итоге оно стало синонимом неоперившихся еще выпускников средних школ, первым опытом самостоятельной жизни которых становилась подготовка к войне.

Сейчас на морпеха, с разрешения родителей, можно подать уже в 17 лет. Максимальный возраст - 35, но рекруты старше 28 должны уже иметь за плечами воинскую службу.

Генерал Бергер жалуется на то, что нынешняя система набора была утверждена еще в 80-е годы и больше работает: около 36 тыс. морпехов (это около 75% годового набора) не продлевают контракт после первых трех лет службы.

Основной регион службы морских пехотинцев США на ближайшее будущее - острова Индийского и Тихого океанов, где американцев тревожат быстро растущие амбиции Китая.

Марш в участок

Подпись к фото, Полиция задерживает одного из участников "Русского марша"-2021

"Русский марш" в Москве проводится с 2005 года и долго был самой крупной ежегодной акцией русских националистов. Но в этом году марш состоял в основном из десятка задержаний.

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Учитесь у Станиславского

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Пенсионер сразился с Надалем