"Каждый день может стать последним". Смертники в Японии судятся из-за предупреждения о казни за несколько часов

12 минут назад

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Два человека, приговоренные в Японии к смертной казни, подали в суд на власти страны. Они требуют прекратить практику, при которой заключенным сообщают о том, что их повесят, всего за несколько часов до исполнения высшей меры наказания.

Юристы приговоренных говорят, что предупреждать заключенных о казни в тот же день - крайне негуманно. Ранее такой порядок неоднократно критиковали правозащитники.

Guardian цитирует доклад международной правозащитной организации Amnesty International 2009 года, в котором власти Японии обвиняют в "жестоком бесчеловечном и унижающем" обращении с заключенными - в том числе в связи с тем, что приговоренным к смерти не дают времени на подготовку к казни и многие годы держат их в одиночных камерах. В докладе также было сказано, что японские власти держат в "одиночках" заключенных с психическими заболеваниями.

"Приговоренные к смертной казни каждое утро боятся, что этот день станет для них последним, цитирует агентство Рейтер адвоката двух истцов Ютака Уэда. - В этом вопросе Япония очень отстает от международного сообщества".

"Правительство страны говорило, что стремится избежать страданий заключенных перед казнью, но это не объяснение. За рубежом заключенным дают больше времени, чтобы подумать об окончании жизни и психологически к этому подготовится", - продолжает юрист.

Споры о смертной казни

В иске двух смертников, поданном в окружной суд Осаки, также сказано, что в случае предупреждения о казни за несколько часов заключенные лишаются возможности подать апелляцию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В конце 1960-х Ивао Хакамада был признан виновным в убийстве целой семьи из четырех человек, в том числе двоих детей, и приговорен к смертной казни. Но в 2014-м его оправдали

По словам юристов, истцы просят о выплате компенсации за моральный ущерб в размере 22 млн йен (193,5 тыс. долларов или 13,8 млн рублей).

Япония и США - две единственные развитые страны мира, где все еще существует смертная казнь. Опросы общественного мнения неоднократно показывали, что большинство японцев поддерживает сохранение высшей меры наказания, которую обычно назначают за убийства двух и более лиц. В Японии смертная казнь осуществляется через повешение. Сейчас исполнения приговора ждут 112 японских заключенных, хотя в этой стране никого не казнили уже около двух лет.

Как сказано в публикации Guardian, сомнения в отношении смертной казни в японском обществе усилились из-за дела Ивао Хакамады. В 2014 году этот человек был освобожден, хотя провел более 45 лет в камере смертников по обвинению в убийстве. Хакамаду, который в конце 1960-х был профессиональным боксером, оправдали после того, как выяснилось, что полиция могла сфабриковать доказательства по его делу.