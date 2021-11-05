Актера Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании актрисы Натали Вуд. Их обоих уже нет в живых

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Актриса Натали Вуд в 1955 году

Сестра актрисы Натали Вуд Лана в своих мемуарах утверждает, что актер Кирк Дуглас более 60 лет назад изнасиловал Натали Вуд на съемках.

Обоих актеров уже нет в живых: Кирк Дуглас умер в феврале 2020 года в возрасте 103 лет, Натали Вуд погибла при загадочных обстоятельствах в ноябре 1981 года, утонув во время поездки на лодке на выходные на остров Санта-Каталина в Калифорнии.

Книга Ланы Вуд "Младшая сестра" выходит 9 ноября, в ней сестра Натали Вуд утверждает, что актриса подверглась сексуальному насилию со стороны актера Кирка Дугласа в 1955 году, когда Натали было 18 лет. Дугласу тогда было 39 лет. По словам Ланы Вуд, нападение произошло во время съемок фильма "Искатели".

Лана Вуд говорит, что встречу Натали и Кирка в знаменитом отеле Chateau Marmont организовала ее мать Мария Захаренко, которая надеялась, что Дуглас поможет молодой актрисе стать звездой.

Сестры Натали и Лана Вуд родились в США в семье российских иммигрантов, их настоящие имена - Наталья и Светлана Захаренко.

Кирк Дуглас в 1955 году был одним из самых известных актеров Голливуда, он сыграл главные роли в таких фильмах, как "Спартак", "Чемпион", "Злые и красивые", "Перестрелка у корраля О-Кей".

Автор фото, PA Подпись к фото, Актер Кирк Дуглас на съемках в 1971 году

Натали Вуд во взрослом возрасте была удостоена двух премий "Золотой глобус" и трижды номинировалась на премию "Оскар". Славу ей принесла картина "Вестсайдская история".

Лане Вуд в 1955 было 8 лет. Вот как она описывает в своих мемуарах то, что произошло после встречи Дугласа и Натали:

"Казалось, прошло много времени, прежде чем Натали вернулась в машину. Она разбудила меня, захлопнув дверь. Она выглядела ужасно. Она была взлохмачена и очень расстроена, и они с мамой начали перешептываться друг с другом. Я не могла ни слышать их, ни разобрать, что они говорили. И очевидно, я была слишком маленькая, чтобы мне рассказывали о таких вещах".

По словам Ланы, ее сестра и их мать решили молчать, так как боялись, что публичное обвинение Дугласа в нападении разрушит карьеру Натали.

Натали Вуд долго не рассказывала сестре, что произошло, но, когда они уже были взрослыми, она призналась, что ее привели в номер мистера Дугласа, где он причинил ей боль.

В мемуарах Лана Вуд пишет, что обещала сестре не рассказывать об изнасиловании, хотя слухи об этом ходили многие годы. Но после того, как Кирк Дуглас умер, она решила рассказать историю Натали.