Актера Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании актрисы Натали Вуд. Их обоих уже нет в живых
Сестра актрисы Натали Вуд Лана в своих мемуарах утверждает, что актер Кирк Дуглас более 60 лет назад изнасиловал Натали Вуд на съемках.
Обоих актеров уже нет в живых: Кирк Дуглас умер в феврале 2020 года в возрасте 103 лет, Натали Вуд погибла при загадочных обстоятельствах в ноябре 1981 года, утонув во время поездки на лодке на выходные на остров Санта-Каталина в Калифорнии.
Книга Ланы Вуд "Младшая сестра" выходит 9 ноября, в ней сестра Натали Вуд утверждает, что актриса подверглась сексуальному насилию со стороны актера Кирка Дугласа в 1955 году, когда Натали было 18 лет. Дугласу тогда было 39 лет. По словам Ланы Вуд, нападение произошло во время съемок фильма "Искатели".
Лана Вуд говорит, что встречу Натали и Кирка в знаменитом отеле Chateau Marmont организовала ее мать Мария Захаренко, которая надеялась, что Дуглас поможет молодой актрисе стать звездой.
Сестры Натали и Лана Вуд родились в США в семье российских иммигрантов, их настоящие имена - Наталья и Светлана Захаренко.
Кирк Дуглас в 1955 году был одним из самых известных актеров Голливуда, он сыграл главные роли в таких фильмах, как "Спартак", "Чемпион", "Злые и красивые", "Перестрелка у корраля О-Кей".
Натали Вуд во взрослом возрасте была удостоена двух премий "Золотой глобус" и трижды номинировалась на премию "Оскар". Славу ей принесла картина "Вестсайдская история".
Лане Вуд в 1955 было 8 лет. Вот как она описывает в своих мемуарах то, что произошло после встречи Дугласа и Натали:
"Казалось, прошло много времени, прежде чем Натали вернулась в машину. Она разбудила меня, захлопнув дверь. Она выглядела ужасно. Она была взлохмачена и очень расстроена, и они с мамой начали перешептываться друг с другом. Я не могла ни слышать их, ни разобрать, что они говорили. И очевидно, я была слишком маленькая, чтобы мне рассказывали о таких вещах".
По словам Ланы, ее сестра и их мать решили молчать, так как боялись, что публичное обвинение Дугласа в нападении разрушит карьеру Натали.
Натали Вуд долго не рассказывала сестре, что произошло, но, когда они уже были взрослыми, она призналась, что ее привели в номер мистера Дугласа, где он причинил ей боль.
В мемуарах Лана Вуд пишет, что обещала сестре не рассказывать об изнасиловании, хотя слухи об этом ходили многие годы. Но после того, как Кирк Дуглас умер, она решила рассказать историю Натали.
Сын Кирка Дугласа, актер Майкл Дуглас в ответ на мемуары передал короткий комментарий через своего агента: "Пусть они оба покоятся с миром".
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