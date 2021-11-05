Мировые цены на продовольствие побили десятилетний рекорд

51 минуту назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Из-за плохого урожая цены на пшеницу подскочили на 40%

Мировые цены на продовольствие достигли наиболее высокой отметки за последние 10 лет, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

За последний год цены на продукты питания выросли на 30%, стоимость растительного масла также достигла рекордного уровня после роста почти на 10% в октябре.

По данным ООН, повышению цен на продовольствие способствует ряд факторов, включая сбои в поставках, высокие цены на сырьевые товары, закрытие заводов и политическая напряженность.

По сравнению с прошлым годом цены на зерно выросли на 22%. На этот показатель прежде всего повлияло резкое подорожание пшеницы. Из-за плохого урожая у крупнейших экспортеров (Канада, Китай и Россия) цена на этот вид зерна взлетела почти на 40%.

"Можно предположить, что в случае с зерновыми к падению уровня производства в конечном итоге приводят климатические изменения, - рассказал Би-би-си эксперт по агробизнесу Curtin Business School Питер Батт. - Последние годы оказались особенно неудачными [для урожая] во многих местах".

В России урожай зерна отстает от показателей прошлого года. Минсельхоз прогнозирует, что уровень урожая составит 127 млн тонн. Для сравнения, в прошлом году Россия собрала второй по объему урожай зерна в своей истории - более 133 млн тон, пшеницы - почти 86 млн. Эксперты отмечают, что в некоторых регионах более низкие показатели урожая связаны с засухой, а также гибелью озимых.

Инфляция в России ускоряется не первый месяц подряд, а по итогам сентября побила пятилетний рекорд - за период с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го цены выросли на 7,4%. По некоторым группам товаров рост особенно стремительный - в лидерах овощи, мясо и автомобили. О том, почему в России растут цены и чего ждать дальше, можно почитать здесь.

Продовольственная организация ООН сообщила, что индекс цен на растительное масло вырос из-за повышения стоимости пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел. В случае с пальмовым маслом цены подскочили из-за снижений объема производства в Малайзии (там это связывают с нехваткой трудовых мигрантов).

Нехватка рабочей силы способствует росту затрат на производство и транспортировку продуктов питания и в других странах, отмечает Питер Батт. "Например, в Австралию прибыло много кораблей для транспортировки продуктов, но команда не смогла приехать сюда из-за пандемии коронавируса".

Сбои в поставках также приводят к росту цен на молоко: стоимость молочных продуктов выросла почти на 16% по сравнению с прошлым годом.

По мнению профессора Университета Маккуори в Австралии Бриджит Буссикья, волатильности цен также способствует спекуляция на мировых рынках. "Дерегулирование торговли товарными фьючерсами позволили институциональным инвесторам выйти на этот рынок в больших масштабах", - считает профессор.