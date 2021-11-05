В Колумбии задержан россиянин, подозреваемый в причастности к ИГ
В Колумбии полицейские задержали россиянина Владимира Таранца по подозрению в причастности к группировке "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России).
"Гражданин России Владимир Таранец, известный по прозвищу Али Али, на которого власти его страны указывают как на члена террористической группировки "Исламское государство", был задержан в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе", - сообщил в "Твиттере" глава колумбийской полиции Хорхе Варгас.
Варгас сообщил, что россиянина объявили в международный розыск в 2013 году по обвинениям в участии в боевых действиях в Сирии в составе ИГ. По словам главы колумбийской полиции, в Боготу Таранец прилетел из Турции, после чего собирался направиться в Гватемалу.
Варгас сказал, что колумбийские власти связались с российскими правоохранительными органами, чтобы начать процесс экстрадиции.
На этой неделе другого россиянина, жителя Вологды, признали виновным в финансировании боевиков.
Следствие установило, что в течение 2020 года он неоднократно перечислял денежные средства на счета группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Хайят Тахрир аш-Шам" (обе признаны террористическими и запрещены в России) для приобретения боевиками оружия, боеприпасов и экипировки.
Суд приговорил 23-летнего жителя Вологды к 12 годам лишения свободы.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды