В Колумбии задержан россиянин, подозреваемый в причастности к ИГ

час назад

Автор фото, WILLIAM CALDERON/TWITTER

В Колумбии полицейские задержали россиянина Владимира Таранца по подозрению в причастности к группировке "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России).

"Гражданин России Владимир Таранец, известный по прозвищу Али Али, на которого власти его страны указывают как на члена террористической группировки "Исламское государство", был задержан в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе", - сообщил в "Твиттере" глава колумбийской полиции Хорхе Варгас.

Варгас сообщил, что россиянина объявили в международный розыск в 2013 году по обвинениям в участии в боевых действиях в Сирии в составе ИГ. По словам главы колумбийской полиции, в Боготу Таранец прилетел из Турции, после чего собирался направиться в Гватемалу.

Варгас сказал, что колумбийские власти связались с российскими правоохранительными органами, чтобы начать процесс экстрадиции.

На этой неделе другого россиянина, жителя Вологды, признали виновным в финансировании боевиков.

Следствие установило, что в течение 2020 года он неоднократно перечислял денежные средства на счета группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Хайят Тахрир аш-Шам" (обе признаны террористическими и запрещены в России) для приобретения боевиками оружия, боеприпасов и экипировки.