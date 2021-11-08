Дайджест: Европа ждет обещанного Путиным газа, Москва выходит из локдауна

10 минут назад

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"Газпром" обещает Европе больше газа

Российский газовый гигант "Газпром" с понедельника обещает увеличить поставки газа в европейские хранилища. Ранее компанию об этом попросил президент Путин, чтобы "создать благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер пообещал, что компания приступит к закачке газа в Европу, как только заполнит российские хранилища.

У "Газпрома" есть подземные хранилища газа в Европе, в том числе в Австрии и Германии. "В настоящее время объем газа в этих подземных хранилищах незначителен, очень-очень маленький, чуть меньше 190 млн куб. м газа", - сказал Алексей Миллер.

Цены на газ в Европе с начала года выросли более чем втрое, и европейские политики неоднократно высказывали подозрения в адрес Москвы, заявляя, что "Газпром" специально перекрывает вентиль, чтобы заставить страны ЕС одобрить проложенный по дну Балтийского моря газопровод "Северный поток-2".

"Газпром" все обвинения в манипулировании рынком отвергал, заявляя, что снабжает Европу газом в точном соответствии с контрактами.

Москва выходит из локдауна - регионы его продлевают

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В Москве закончился локдаун, объявленный властями столицы с 28 октября по 7 ноября для борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом. Дни с 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочими.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил, что с 8 ноября в Москве заблокируют социальные карты непривитых от коронавируса людей старше 60 лет.

Переболевших ковидом за последние полгода это не коснется.

С сегодняшнего дня театры и музеи столицы откроются для посетителей - с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и 70-процентной заполняемостью помещений.

Между тем, пять российских регионов, в которых тоже были объявлены "каникулы", решили продлить нерабочие дни еще на неделю - до 13 ноября. Это Новгородская, Томская, Челябинская области, Хабаровский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом и рост смертности от ковида начался в России в конце сентября. Власти объясняют это крайне низкими темпами вакцинации.

США открывают границы для привитых туристов

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Соединенные Штаты с 8 ноября разрешат въезд в страну полностью вакцинированным от коронавируса пассажирам.

До сегодняшнего дня въезд в США был запрещен тем, кто прибывал из большинства стран ЕС и Великобритании, а также из Китая, Бразилии, Индии, Южной Африки и Ирана. С понедельника эти ограничения отменяются в отношении всех прибывающих пассажиров, привитых вакцинами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или же включенными в экстренный список Всемирной организации здравоохранения. В их числе - американские препараты Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, британская AstraZeneca, а также китайские вакцины Sinovac и Sinopharm.

Российского "Спутник V" в этом списке нет, так что россияне, привитые только этим препаратом, въехать в США пока не смогут.

Помимо вакцинации, пассажиры, направляющиеся в США (кроме детей до двух лет), должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сданный не более чем за 3 дня до вылета.

Сторонники Саакашвили собираются на новый митинг

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В Тбилиси может пройти новая масштабная акция оппозиции с требованием освободить из заключения экс-президента Михаила Саакашвили. Задержанный после возвращения в Грузию Саакашвили считает себя политическим заключенным и уже 38-й день продолжает голодовку в тюрьме в городе Рустави.

Накануне лидеры оппозиции предъявили властям Грузии ультиматум с требованием в течение 24 часов перевести Саакашвили в частную клинику.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия сообщил, что срок ультиматума истек, и объявил о проведении в понедельник митинга на площади Свободы. Ранее оппозиция уже провела в Тбилиси несколько акций протеста с требованием освободить Саакашвили. Самая масштабная акция прошла 14 октября, когда на улицы грузинской столицы вышли тысячи человек.

Девушка Саакашвили, депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила, что он находится в критическом состоянии, и ему нужна срочная госпитализация. "Личный врач Нико Кипшидзе, который сегодня видел Михаила Саакашвили, вышел из тюрьмы и сделал заявление, что состояние Михаила критическое и осталось несколько часов до очень критического состояния, когда человек может впасть в кому, потерять сознание, и в том числе летальный исход", - заявила Ясько.

Пенитенциарная служба Грузии, однако, это опровергает, заявляя, что состояние здоровья Саакашвили стабильно, и он находится под постоянным медицинским наблюдением.

Земан готовится назначить премьером лидера оппозиции

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В понедельник в Чехии состоится первое заседание парламента нового созыва. Депутаты и сенаторы совсем недавно намеревались рассмотреть вопрос о лишении полномочий президента Милоша Земана на основании его недееспособности.

10 октября, сразу после парламентских выборов, Земан попал в реанимацию, где находился больше трех недель. Он не разрешил врачам разглашать свой диагноз, и сенаторы собирались объявить его неспособным выполнять президентские обязанности.

Однако в четверг 77-летнего Земана перевели из реанимации в обычную больничную палату, и впервые за последние несколько недель он публично прокомментировал ситуацию в стране.

Он сказал, что чувствует себя хорошо и намерен оставаться на посту президента Чехии до 2023 года, когда истекает его очередной срок, а также собирается в ближайшее время назначить нового премьер-министра страны, и не видит проблем с назначением главой правительства лидера оппозиции Петера Фиалы.

О чем поспорили Кадыров и Симоньян

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Глава Чечни и главред телеканала RT вступили в публичную переписку после резонансной драки, произошедшей в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Один из ее участников, Александр Жиловников, в это время был с четырехлетним ребенком.

В СМИ, писавших о происшествии, избивавших Жиловникова мужчин называли кавказцами. Дело расследуется Следственным комитетом как покушение на убийство.

Кадыров возмутился тем, что СМИ и, в частности, Симоньян делали акцент на этнической принадлежности участников драки.

Первый год Байдена: пока похвастаться нечем

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Год назад Джо Байден победил на президентских выборах США. Он обещал масштабные инвестиции внутри страны и возвращение Америки на международную арену. Но, как рассказывает Григор Атанесян, планам президента помешали споры в рядах Демократической партии, хаос с выводом американских войск из Афганистана и споры с союзниками.

Судьба акций Tesla решается в "Твиттере"

Основатель компании Tesla, миллиардер и богатейший человек на планете Илон Маск запустил в "Твиттере" опрос о том, стоит ли ему продать 10% ее акций. Это решение Маск принял после того, как сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил ввести так называемый "налог на миллиардеров".

Маск написал в "Твиттере", что не получает ни зарплат, ни премий, что у него есть только акции.

"Лично для меня единственная возможность заплатить налоги - это продать акции", - сказал он.

У Маска более 62 миллионов фолловеров, и он обещал, что поступит в соответствии с результатами опроса, какими бы они не были. Почти 58% высказались за продажу акций.

Маск пока не прокомментировал итоги голосования.

Вредят ли маски психике детей?

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По восемь часов пять дней в неделю лицо трехлетнего Ишена, живущего в Сингапуре, закрывает трехслойная одноразовая маска.

Как только его забирают из садика, он срывает маску и сует ее в карман или маме.

На фоне новых волн пандемии перед родителями и регулирующими органами во всем мире встал вопрос: как обезопасить детей, не повредив при этом их социальному и эмоциональному развитию?

Лондонский пентхаус пропавшей криптокоролевы

Проведенное в Германии расследование отмывания денег пролило свет на покупку роскошного лондонского пентхауса аферисткой Ружей Игнатовой. Авторы подкаста Би-би-си "Пропавшая криптокоролева" Джейми Бартлетт и Роб Бирн объясняют, как она использовала для этого британских юристов и управляющих частными активами, которые продолжали обслуживать клиентку и после ее исчезновения.

Поможет ли Европе российский газ?

Президент Путин пообещал, что с понедельника Европа начнет получать больше газа из России, однако пока нет никаких признаков того, что это облегчит газовый кризис на континенте, пишет "Блумберг".

Объемы поставок российского газа в Германию по трубопроводу "Ямал-Европа" в понедельник, согласно данным газовых заказов германского транзитного оператора Gascade, остаются на уровне ниже прошлого четверга и составляют лишь пятую часть нормального объема. Хотя реальный объем прокачанного газа может отличаться, отмечает "Блумберг", имеющиеся данные указывают на то, что Россия хочет сохранить контроль над европейскими газовыми рынками.

Вдобавок ко всему в минувшие выходные российский газ, проходящий по трубопроводу "Ямал-Европа", вместо того, чтобы поступать в Германию, пошел в обратном направлении - в Польшу.

Европейцы опасаются, что без обещанных Путиным дополнительных объемов и с учетом того, что объемы газа в европейских хранилищах значительно ниже обычного уровня, а также с учетом начала зимнего отопительного сезона, цены на газ могут снова взлететь.

"Если Россия выполнит то, что пообещал Путин, это будет большим облегчением, - цитирует издание эксперта Франка ван Доорна из компании Vattenfall. - Если же дополнительных поставок газа в понедельник не будет, мы увидим значительный скачок цен".

Зачем России символы СССР

После распада СССР прошло 30 лет. Многие из бывших советских республик приняли законы о десоветизации и запретили символику СССР. В России, однако, советские символы до сих пор встречаются повсеместно. Мария Корниенко разбиралась, какую роль в повседневной жизни современной России играет советская символика.

Стали ли вулканы чаще извергаться?