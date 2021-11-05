С американской подводной лодки уволили трех командиров после аварии в Южно-Китайском море

51 минуту назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Подводная лодка "Коннектикут" (2016 год)

Командование военно-морских сил США уволило капитана и еще двух старших офицеров с атомной подводной лодки "Коннектикут", врезавшейся в начале октября, как позже выяснилось, в подводную гору на дне Южно-Китайского моря.

Капитан Кэмерон Альджилани и еще двое офицеров были уволены после расследования инцидента, который произошел в водах, на которые заявляет претензии Китай.

О происшествии с американской субмариной стало известно 8 октября; вначале было неясно, с чем именно она столкнулась. Подводная лодка была вынуждена подняться на поверхность и плыть на протяжении недели до ближайшей американской базы на острове Гуам в Тихом океане.

По словам представителей военно-морского флота США, экипаж мог предотвратить столкновение. На прошлой неделе было объявлено, что подводная лодка столкнулась с подводной горой, не отмеченной на карте, во время подводного патрулирования.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Американская военно-морская база на острове Гуам

Подводной горой называется изолированное поднятие морского дня с четко выраженными вершиной и склонами.

15 моряков получили незначительные ранения. В настоящий момент специалисты военно-морской базы США на Гуаме проводят тщательный осмотр подводной лодки, отмечая все полученные ею повреждения, после чего она отправится в штат Вашингтон для соответствующего ремонта.

Этот инцидент произошел на фоне растущего напряжения в регионе. Подводная лодка "Коннектикут" находилась в одном из наиболее спорных регионов мира. Китай пытается распространить свою исключительную экономическую зону почти на все Южно-Китайское море, искусственно расширяя необитаемые острова и рифы и создавая на них военную инфраструктуру. Другие прибрежные страны, а также США, с этим не согласны.

Столкновение случилось всего через несколько недель после того, как США, Британия и Австралия заключили соглашение по обмену технологиями, используемыми на подводных лодках, которое, как считается, направлено на противостояние Китаю.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Крупнейший патрульный корабль китайского флота, принятый на вооружение 22 октября 2021 года. Акватория Южно-Китайского моря жестко оспаривается Китаем и другими странами

Происшествие вызвало гнев официального Пекина, который требует объяснений по поводу того, что именно американская подводная лодка делала в регионе, который он считает своим. Кроме того, китайские власти заявили, что обеспокоены возможной утечкой ядерного топлива.

По сообщению агентства Рейтер, во время пресс-конференции в пятницу представитель китайского министерства иностранных дел сказал, что США должны полностью отчитаться о произошедшем инциденте и "прекратить провокации".

Пока представители ВМС США не объяснили, почему подводная лодка столкнулась с подводной горой.

Британский подводник Райан Рамзи, бывший капитан подводной лодки, в интервью Би-би-си сказал, что был крайне удивлен, поскольку столкновения подлодок с другими объектами сравнительно редки.