С американской подводной лодки уволили трех командиров после аварии в Южно-Китайском море
Командование военно-морских сил США уволило капитана и еще двух старших офицеров с атомной подводной лодки "Коннектикут", врезавшейся в начале октября, как позже выяснилось, в подводную гору на дне Южно-Китайского моря.
Капитан Кэмерон Альджилани и еще двое офицеров были уволены после расследования инцидента, который произошел в водах, на которые заявляет претензии Китай.
О происшествии с американской субмариной стало известно 8 октября; вначале было неясно, с чем именно она столкнулась. Подводная лодка была вынуждена подняться на поверхность и плыть на протяжении недели до ближайшей американской базы на острове Гуам в Тихом океане.
По словам представителей военно-морского флота США, экипаж мог предотвратить столкновение. На прошлой неделе было объявлено, что подводная лодка столкнулась с подводной горой, не отмеченной на карте, во время подводного патрулирования.
Подводной горой называется изолированное поднятие морского дня с четко выраженными вершиной и склонами.
15 моряков получили незначительные ранения. В настоящий момент специалисты военно-морской базы США на Гуаме проводят тщательный осмотр подводной лодки, отмечая все полученные ею повреждения, после чего она отправится в штат Вашингтон для соответствующего ремонта.
Этот инцидент произошел на фоне растущего напряжения в регионе. Подводная лодка "Коннектикут" находилась в одном из наиболее спорных регионов мира. Китай пытается распространить свою исключительную экономическую зону почти на все Южно-Китайское море, искусственно расширяя необитаемые острова и рифы и создавая на них военную инфраструктуру. Другие прибрежные страны, а также США, с этим не согласны.
Столкновение случилось всего через несколько недель после того, как США, Британия и Австралия заключили соглашение по обмену технологиями, используемыми на подводных лодках, которое, как считается, направлено на противостояние Китаю.
Происшествие вызвало гнев официального Пекина, который требует объяснений по поводу того, что именно американская подводная лодка делала в регионе, который он считает своим. Кроме того, китайские власти заявили, что обеспокоены возможной утечкой ядерного топлива.
По сообщению агентства Рейтер, во время пресс-конференции в пятницу представитель китайского министерства иностранных дел сказал, что США должны полностью отчитаться о произошедшем инциденте и "прекратить провокации".
Пока представители ВМС США не объяснили, почему подводная лодка столкнулась с подводной горой.
Британский подводник Райан Рамзи, бывший капитан подводной лодки, в интервью Би-би-си сказал, что был крайне удивлен, поскольку столкновения подлодок с другими объектами сравнительно редки.
"Коннектикут", - сказал он, - это одна из самых новых подводных лодок, так что это столкновение, скажем так, удивительно. Но если хоть ненадолго расслабиться, то все может случиться".
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды