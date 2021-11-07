На премьер-министра Ирака совершено покушение при помощи дрона

7 ноября 2021, 01:25 GMT Обновлено 32 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В официальном твиттер-аккаунте премьер-министра Ирака от его имени заявлено, что он не пострадал

Начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе атаковал в ночь на воскресенье резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими - об этом объявила иракская армия. Официальные источники заверяют, что премьер не пострадал.

Как объявили иракские военные, покушение на премьера было совершено посредством атаки беспилотника на его резиденцию в т.н. "зеленой зоне" в Багдаде.

В официальном твиттер-аккаунте аль-Кадими объявлено, что он жив и здоров.

"Я в порядке, слава Аллаху, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности ради Ирака", - говорится в постинге.

Иракское агентство Шафак сообщает со ссылкой на источники в спецслужбах, что в результате покушения были ранены трое охранников премьера.

Два представителя правительства Ирака подтвердили агентству Рейтер, что в резиденции премьера произошел по меньшей мере один взрыв, и что сам премьер цел. Имена этих собеседников агентство не называет.

В строго охраняемой "зеленой зоне" Багдада расположены правительственные учреждения и иностранные посольства.

Дипломаты, живущие в "зеленой зоне", сказали агенству Рейтер, что слышали взрывы и стрельбу.

Ответственность за предполагаемое покушение пока никто на себя не взял.

В последние недели группировки, связанные с Ираном, проводили у "зеленой зоны" демонстрации протеста против итогов парламентских выборов 10 октября, на которых они потеряли половину своих мандатов.

Госдепартамент осуждает

Официальный представитель Госдепартамента США назвал попытку покушения на иракского премьера "очевидным террористическим актом".

"Мы с облегчением узнали, что премьер-министр остался невредим. Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был ударом, нацеленным в сердце иракского государства", - заявил Нед Прайс.