Давка на фестивале в Хьюстоне: 8 погибших, сотни пострадавших
По меньшей мере восемь человек погибли и еще около 300 получили травмы в результате давки, возникшей во время музыкального фестиваля Astroworld в американском Хьюстоне (штат Техас).
Давка произошла в первый день фестиваля во время выступления рэпера Трэвиса Скотта, в пятницу, около 21:15 по местному времени (в 2:15 субботы по Гринвичу).
После того, как началось выступление Скотта, зрители начали двигаться ближе к сцене, из-за чего возникла давка и началась паника.
17 человек были госпитализированы, у 11 из них была остановка сердца. Позже была подтверждена смерть восьми человек. Различные травмы получили порядка 300 человек, у большинства пострадавших - ушибы.
Газета Houston Chronicle пишет, что Трэвис Скотт несколько раз прерывал выступление и просил охрану проверить, все ли в порядке со зрителями, которые были около сцены. Как пишет издание, музыкант заметил, что некоторым из зрителей, которые были в толпе, стало плохо.
Концерт был остановлен после того, как стало ясно, что как минимум несколько человек получили серьезные травмы, а еще несколько потеряли сознание.
Всего на концерте было 50 тысяч зрителей. Организаторы фестиваля уже объявили, что все выступления, запланированные на воскресенье, заключительный день мероприятия, отменены.
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