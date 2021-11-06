Сотрудники "скорой" в ЕАО забрали заявления об увольнении

35 минут назад

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Большинство сотрудников скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково Еврейской автономной области, в массовом порядке решившие уволиться из-за требования привиться от коронавируса, забрали свои заявления.

В департаменте информационной политики губернатора и правительства региона подтвердили, что заявления об увольнении забрали многие, но не все.

Накануне с сотрудниками скорой в ЕАО встретился руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета минздрава России Вадим Теплов, который прибыл в регион для разрешения кризисной ситуации.

"Мы увидели, что коллеги устали, поскольку нагрузка на скорую помощь всегда большая... а в связи с пандемией эта нагрузка стала просто запредельной. Есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание, поэтому мы очень подробно ответили на все вопросы", - сказал Теплов по итогам встречи с сотрудниками скорой помощи в ЕАО (цитата по РИА Новости).

Как рассказал водитель скорой помощи в Облучье Иван Краснослободцев, также написавший заявление об увольнении, в ходе встречи с руководством скорой помощи сотрудникам предложили пройти медобследование и сдать кровь на антитела. После этого многие решили забрать свои заявления об увольнении.

“У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать. Однако, медики нам сказали, что наличие антител не станет отводом от вакцинации, и к 15 ноября все равно нужно будет поставить прививку", - сказал РИА Новости Краснослободцев.

При этом он отметил, что хотя сотрудникам "скорой" удалось создать резонанс и добиться того, чтобы с ними "начали разговаривать", сам вопрос с вакцинацией не решен.

По словам водителя, ситуация по сути не изменилась, так как сотрудники "скорой", написавшие заявления, не намерены делать прививку, а главврач обязан будет отстранить работников без прививки с 15 ноября.

Ранее почти три десятка сотрудников скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково написали заявления об увольнении после того, как Роспотребнадзор потребовал провести вакцинацию медработников до 15 декабря. О нежелании прививаться заявили не только врачи, но фельдшеры, медсестры, водители и уборщицы.

В интервью Русской службе Би-би-си Иван Краснослободцев объяснил нежелание прививаться недоверием к решениям властей, а также тем, что, по его мнению, вакцина "Спутник V" не прошла необходимые фазы испытаний.

“Мой кредит доверия к этой власти закончился давно. То есть я не верю в то, что вот они [власть] вдруг озаботились о людях. Это мое личное мнение, и скорее всего, такое мнение только у меня в нашем коллективе. Что именно по вакцинации для меня очень важно - она не прошла стадий испытания, никто не дает никаких гарантий [отсутствия] последствий этой вакцины”, - сказал он.