Побег из самолета. Марроканцы закрыли испанский аэропорт

View of Royale Air Maroc's plane after an emergency landing at Palma de Mallorca's Airport, Balearic Islands, Spain, 05 November 2021

Автор фото, EPA

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Рейс Air Arabia Maroc после вынужденной посадки на Мальорке недосчитался многих пассажиров

Группа марокканцев заставила закрыться на несколько часов аэропорт испанской Пальма-де-Мальорки, сбежав из самолета прямо на летном поле. Больше половины из них до сих пор не нашли.

Этот инцидент случился в пятницу, но испанская пресса рассказала о нем на следующий день. Группа пассажиров рейса Касабланка-Стамбул вначале, судя по описанным обстоятельствам, под ложным предлогом заставила самолет совершить экстренную посадку, а затем предприняла побег.

Впрочем, полиция пока еще выясняет доподлинно, была ли это запланированная авантюра или же спонтанная попытка нелегально проникнуть в страну Евросоюза.

Лайнер компании Air Arabia Maroc, летевший из Касабланки в Стамбул, запросил срочную посадку в аэропорту Пальма-де-Мальорки, сообщив, что один из пассажиров впал в диабетическую кому.

Когда самолет сел, и экипаж открыл дверь медикам, два десятка пассажиров выскочили и разбежались по летному полю, а затем перелезли через ограждение аэропорта.

Полиция позже нашла и задержала девятерых из 21 бежавшего пассажира, но 12 человек днем в субботу найдены еще не были.

Тем временем пассажира, будто бы впавшего в кому, доставили в больницу и выяснили, что он совершенно здоров. Его тут же арестовали за попытку нелегально проникнуть в страну. При этом еще один пассажир, сопровождавший "больного", тоже успел исчезнуть.

Как сообщает издание Majorca Daily Bulletin, одного из тех, кто был пойман, нашли на шоссе - он шел прочь от Пальма-де-Мальорки в сторону города Манакор.

Уникальный случай

Еще одного пассажира задержали на борту за агрессивное поведение. Таким образом, общее число участников инцидента составило 24 человека.

Аэропорт Пальма-де-Мальорки был закрыт четыре часа, из-за чего около 60 внутренних и международных рейсов были задержаны или перенаправлены в другие аэропорты.

Представитель правительства Испании на Балеарских островах Айна Кальво сказала, что ничего подобного в испанских аэропортах еще не бывало.

Рейс Air Arabia Maroc с оставшимися пассажирами позже вылетел в пункт назначения, Стамбул.