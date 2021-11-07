Драка в Новой Москве привела к заочному спору Кадырова и Симоньян. Главное

21 минуту назад

Автор фото, TASS

Глава Чечни Рамзан Кадыров и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян вступили в публичную переписку после резонансной драки, произошедшей в Новой Москве. Кадыров возмутился тем, что СМИ и, в частности, Симоньян при освещении инцидента делали акцент на этнической принадлежности участников драки.

Что произошло

Драка в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, которая расследуется Следственным комитетом как покушение на убийство, произошла вечером 4 ноября. Один из ее участников, Александр Жиловников, в это время был с четырехлетним ребенком.

Судя по видео, которое публиковал телеграм-канал Baza, конфликт завязался на пешеходном переходе. На записи видно, что четверо мужчин переходят дорогу с одной стороны, еще двое (у одного на плечах сидит ребенок) - с другой. Дойдя до середины дороги, четверо мужчин разворачиваются и начинают бежать за другими двумя.

Как рассказал полиции Жиловников, мужчины, которые шли навстречу, сначала "зацепили товарища на ровном месте", а затем задели его ребенка.

"Как отец я среагировал на это, попытался защитить и защититься. Потом слово за слово, один достал нож, начал им махать, начал за нами бегать с этим ножом. Товарищ стал защищаться, побежал за ними, они от него", - говорит он на видео, снятом МВД.

Затем, по словам Жиловникова, он попытался вместе с ребенком уйти домой, но снова наткнулся на тех же людей у магазина, где уже произошла "основная драка".

С его слов мужчины, он успел поставить ребенка на землю, после чего его начали избивать. Друг Жиловникова Никита Уткин в свою очередь рассказал полиции, что избиение удалось остановить после того, как он забежал в магазин и попросил там помощи.

На том же видео один из задержанных участников драки говорит, что "подрался с кем-то" и что при этом вроде присутствовал ребенок. Также в драке, по его словам, принимали участие его братья, которые приехали в Москву из Оренбурга.

В СМИ, освещавших произошедшее, избивавших Жиловникова мужчин называли кавказцами, уроженцами Северного Кавказа, а также Азербайджана и Казахстана. В МВД вскоре уточнили, что все четверо задержанных - уроженцы одного из государств Закавказья, трое из которых являются гражданами России.

Задержанным, как сообщили в СКР, от 17 до 19 лет. 7 ноября всем им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. "а, в, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего).

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье о хулиганстве, но глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать статью на более тяжкую, а также передать дело из полиции в СКР и оказать психологическую помощь ребенку, ставшему свидетелем драки.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что трое задержанных признают факт конфликта, но не признают вину в покушении на убийство.

Спор Кадырова и Симоньян

Драка в Новых Ватутинках привела к заочному спору между Симоньян и Кадыровым в "Телеграме".

Началось все с того, что главред RT в своем телеграм-канале написала, что все эти "приезжие" и "лица кавказской национальности" допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро.

"И правильно сделают. Ибо неча", - написала Симоньян, добавив, что она сама "приезжая и лицо кавказской национальности в одном флаконе".

На следующий день произошедшее в Новой Москве прокомментировал в своем телеграм-канале глава Чечни. Он написал, что ему "как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию".

"Весь интернет за пару дней заполонили заявления о неподобающем поведении всех без исключения кавказцев, причем, даже из уст, казалось бы, политически грамотных людей, называющих себя патриотами государства. Когда кавказцы побеждают на татами, борцовском ковре или на ринге, это - "россияне", и весь интернет гордится успехами российских спортсменов. Когда устраивают драку и говорят на ломаном русском, это - "понаехавшие, у которых надо поголовно проверить регистрацию", - возмутился Кадыров.

Он подчеркнул, что жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие) - не приезжие, а граждане России.

"Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда", - написал глава Чечни.

Кадыров также подверг критике тот факт, что при совершении преступлений кавказцами СМИ делают акцент на их этнической принадлежности.

"Почему не называют уроженцев других регионов? Тысячи других происшествий без участия кавказцев наглухо замалчиваются или в них не указывается этническая или региональная принадлежность. Убийства в школе, крупные коррупционные схемы, государственная измена и другие громкие преступления - давайте и тут называть национальность или хотя бы "лицо славянской национальности", "уроженец Москвы". Приятно?" - написал он.

В продолжении своего поста Кадыров упомянул лично главреда RT: "Хотел бы еще напомнить "уроженке Кавказа" Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме".

Симоньян ответила на это, что всегда проверяет информацию перед тем, как делать заявления, и ее информация оказалась верной: "Все четверо задержанных за нападение в Ватутинках действительно уроженцы Кавказа. Все до одного".

"По необъяснимым причинам многие, очевидно, не понимают, что Кавказ - это не только Чеченская республика, Дагестан, Осетия и др. Хотела бы напомнить, что Кавказ - это и Азербайджан, и Армения, и Грузия, и много чего еще. Я сама, с точки зрения классической географии, - такой же "кавказец". И именно поэтому имею полное право критиковать неправильное поведение некоторых представителей этого собирательного термина", - написала Симоньян.

Она также обратила внимание на то, что не заявляла, что в драке участвовали уроженцы Северного Кавказа, напомнив, что "кроме Северного Кавказа на свете есть еще и Южный".

Упоминание в СМИ национальности человека, совершившегося преступление, по мнению Симоньян, является правильным.

"Когда-то я сама считала, что этого делать не надо. Меня тоже, как "лицо кавказской национальности", обижали и возмущали такие упоминания. Но с возрастом для меня стало очевидно, что, замалчивая публично те вещи, о которых люди сейчас говорят в вотсап-чатах, а раньше - на кухнях, мы не решаем проблему, а усугубляем ее", - заявила главред RT.

В воскресенье Кадыров опубликовал еще один пост, в котором сообщил, что созвонился с Симоньян и они "спокойно и без обид поговорили о том, что правильно, а что нет".