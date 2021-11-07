Илон Маск спросил своих фоловеров в "Твиттере", продавать ли акции Tesla на 21 млрд долларов

15 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Tesla уже давно стала всемирным бизнесом, а в условиях повышенного внимания к климатическим изменениям производимые ею электромашины стремительно набирают популярность

Основатель компании Tesla, миллиардер и богатейший человек на планете Илон Маск запустил в "Твиттере" опрос о том, стоит ли ему продать 10% ее акций.

У Маска более 62 миллионов фоловеров, и он обещал, что поступит в соответствии с результатами опроса, какими бы они не были. За час часа до окончания голосования сторонники продажи лидируют: 57,5% против 42,5%. Свой ответ на вопрос бизнесмена дали около 3,5 млн подписчиков.

Если этот тренд сохранится, то Маск продаст акции Tesla на сумму в 21 млрд долларов США.

Это решение основатель Tesla принял после того, как сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил ввести новый налог, который коснется только самых состоятельных людей, так называемый, "налог на миддиардеров".

"Новый подоходный налог на миллиардеров, - заявил Уайден, - обеспечит то, что они будут платить налоги каждый год, так же, как и другие работающие американцы".

"Ни один работающий американец не согласен с тем, что он вынужден платить налоиг, а миллиардеры - нет", - отметил он, представляя свой законопроект в сенате.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Продавать, или нет? Финансовый мир несколько удивился, что судьбу 21 млрд долларов решают фоловеры Маска

Его план заключается в том, чтобы обязать наиболее состоятельных людей платить 23,8% с так называемой нереализованной прибыли, то есть прироста стоимости ценных бумаг, вне зависимости от того, продавали ли они часть своих активов, или же нет.

Маск выступает против этого законопроекта. В том же "Твиттере" он написал, что не получает ни зарплат, ни премий, что у него есть только акции.

"Лично для меня единственная возможность заплатить налоги - это продать акции", - сказал он.

По словам Маска, в последнее время в США много говорят о том, что нереализованная прибыль - это один из способов уклонения от налогов, и в этой ситуации ему не остается ничего иного, как продать 10% акций своей компании по производству электромашин.

Считается, что этот налог затронет 700 самых богатых человек в Соединенных Штатах. Однако его критики говорят, что стоимость акций может идти как вверх, так и вниз, следовательно этот налог постоянным и безусловным быть не может.

Маск говорит о возможной продаже акций не в первый раз.

Еще до выдвижения нового законопроекта он сказал, что намерен продать часть акций Teslа на сумму в 6 млрд доларов и отдать всю выручку Всемирной продовольственной программе ООН, при условии, что ее руководство проявит больше прозрачности в том, как именно расходуются ее средства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пандемия коронавируса обострила проблемы продовольствия в разных странах. В Бразилии самые бедные слои населения вынуждены копаться в овощях и фруктах, выброшенных торговцами на рынке

Это завяление Маска последовало за выступлением директора Всемирной продовольственной программы, который 13 октября заявил, что для того, чтобы избежать гуманитарной катастрофы во многих регионах мира, требуется срочно, в течение полугода собрать 6,8 млрд долларов, поскольку ситуация стала еще более серьезной на фоне пандемии коронавируса.

Опрос, проводимый Маском, вызвал некоторое удивление в финансовом мире.

"Мы стали свидетелями того, как широкие народные массы бросают монетку стоимостью в 21 млрд долларов", - написал в "Твиттере" венчурный инвестор Чамат Палихатия.