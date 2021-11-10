Дайджест: кого винить в кризисе на белорусско-польской границе и суд над Михаилом Саакашвили

26 минут назад

Автор фото, POLISH TERRITORIAL DEFENCE FORCES / HANDOUT Подпись к фото, По сообщениям, этой ночью несколько десятков мигрантов сумели прорваться через границу

Германия поддерживает введение новых общеевропейских санкций в отношении Беларуси, заявил глава германского МИД Хейко Маас, обвинив правящего страной Александра Лукашенко в беззастенчивой эксплуатации мигрантов, направляемых им к польской границе.

"Санкциям подвергнутся все, кто участвует в целенаправленной контрабанде мигрантов", - заявил Маас. По его словам, этот месседж передается как странам происхождения мигрантов, так и странам-транзитерам, а также авиакомпаниям, с помощью которых нелегалов доставляют в Беларусь.

"Лукашенко должен осознать, что его расчет не сработает, - добавил германский министр. - Шантажировать Европейский союз не получится".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что возникший на белорусско-польской границе кризис - самое серьезное покушение на границы и стабильность польского государства за последние 30 лет, и обвинил в этом Россию.

Выступая в польском сейме, Моравецкий сказал, что, на его взгляд, Александр Лукашенко - просто исполнитель задач, которые ставит перед ним российский президент Владимир Путин, ведущий имперскую политику.

В настоящий момент в приграничной полосе скопилось порядка 2000 выходцев с Ближнего Востока и стран Центральной Азии. Большинство из них - молодые мужчины, однако, судя по видеокадрам, среди них есть пожилые люди, женщины и дети.

Во вторник некоторые мигранты пытались резать и рубить проволочные заграждения, которые ранее выставили польские пограничники. Военные отгоняли их слезоточивым газом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на польское радио, прошедшей ночью две большие группы нелегалов сумели прорваться на польскую территорию. "Группы по меньшей мере из нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки", - цитирует агентство. Часть из них польские пограничники сумели задержать и выдворить за пределы Польши, поиски остальных продолжаются.

Днем ранее колонна из примерно четырех тысяч мигрантов выдвинулась пешком из глубины белорусской территории к польско-белорусской границе на ее северном участке, на трассе Гродно-Белосток.

О том, как происходящее на польско-белорусской границе оценивают в британских СМИ, читайте ниже в нашем дайджесте.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Акция в поддержку бывшего президента Грузии стала самой массовой в стране за последнее десятилетие

Михаил Саакашвили под судом

В Тбилиси начинается суд над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. На 10 ноября намечено слушание по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и о погроме в телекомпании "Имеди". Накануне Тбилисский городской суд потребовал присутствия экс-президента на рассмотрении дела и проведения процесса в зале суда.

В 2018 году грузинский суд заочно обвинил Михаила Саакашвили по двум эпизодам злоупотребления властью и приговорил его к шести годам тюремного заключения.

Бывший президент вернулся в страну 1 октября и был немедленно арестован. Саакашвили заявил, что его преследуют по политическим мотивам, и объявил бессрочную голодовку, которая продолжается уже более пяти недель. По словам его адвокатов и сторонников, состояние здоровья политика сильно ухудшилось.

В понедельник Саакашвили был переведен в тюремную больницу. В Тбилиси прошла многолюдная демонстрация с требованием его освобождения: в самой массовой за последнее десятилетие акции приняли участие более 40 тысяч человек.

Автор фото, Leonid Shcheglov/TASS Подпись к фото, В российском МИД считают, что ответственность за кризис лежит не на Лукашенко, а на Европе

Нелегалы на польской границе: кто виноват и что делать?

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Кризисная ситуация на белорусско-польской границе продолжает привлекать внимание западных СМИ. Газеты тревожатся о судьбе мигрантов, в очередной раз становящихся разменной монетой в геополитических играх, спорят о том, как должна реагировать Европа на эту ситуацию, а также размышляют о степени вовлеченности Москвы в происходящее.

Многие издания цитируют заявления Германии и Польши о том, что нити этого кризиса ведут в Кремль. Однако, как пишет московский корреспондент газеты Times Марк Беннетс, свидетельств того, что Путин активно дирижирует этими событиями, нет.

На самом деле, пишет он в материале "Лукашенко и Путин наслаждаются раздраем на Западе" (требуется подписка), Кремль полностью отдает себе отчет в том, что жестокий белорусский диктатор Александр Лукашенко, недавно подавивший массовый народный протест, более чем способен произвести хаос безо всякой помощи из Москвы.

Хоть 67-летний бывший председатель колхоза и полагается на российские кредиты, подпирающие его режим, он не является кремлевской марионеткой и энергично сопротивляется попыткам Москвы проглотить Беларусь. Известный своей непредсказуемостью белорусский диктатор ранее уже приводил Москву в ярость, отказавшись признавать российскую аннексию Крыма, а два года назад отклонил просьбу России о размещении в Беларуси военной авиабазы, напоминает корреспондент Times. В этом году белорусские спецслужбы похитили в Москве журналиста любимого таблоида Путина и вывезли его в Минск, после того как одна из его заметок разозлила Лукашенко.

Еще в апреле Лукашенко предупредил, что Беларусь наводнит Европу мигрантами в отместку за введенные Евросоюзом санкции. Теперь же он выполняет свою угрозу.

Во вторник Лукашенко заявил, что Беларусь старается не допустить вовлечения России в ситуацию на границе с ЕС: "Мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести".

Для Путина проще и куда менее рискованно, откинувшись в кресле, использовать полной сумятицу на границе ЕС, одновременно питая надежду на то, что эти события посеют распри между западными странами, полагает Беннетс.

По словам пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, нынешний кризис с мигрантами - расплата Польши за ее участие в американском вторжении в Ирак в 2003 году. "Более 2 тысяч польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию. Почему сегодня не принять как минимум столько же "благодарных иракцев"? - написала она на своей странице в "Телеграме".

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны должны признать свою ответственность за кризис на границе. "Нужно не забывать о том, откуда все это началось, и по чьей вине все это происходит сейчас, - сказал Лавров. - Ноги растут из той политики, которую западные страны проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, по западным образцам".

О том, что в горестях людей, оказавшихся в западне на границе с Польшей, нужно винить не одного только Лукашенко, пишет и либеральная британская Guardian.

Действия господина Лукашенко циничны и омерзительны. Однако они стали возможны благодаря цинизму других, пишет издание в своей редакционной колонке. Польша рассматривает прибытие к своим границам этих отчаявшихся людей, среди которых есть дети и старики, не как гуманитарный кризис, а как вторжение, сетует газета.

Польша ввела на границе чрезвычайное положение, разместила тысячи военных и изменила законодательство, сделав возможным массовую высылку без рассмотрения прошений об убежище. Польша планирует постройку стены в стиле Трампа, а также не допускает в приграничную полосу наблюдателей ЕС, активистов гуманитарных организаций и журналистов.

Автор фото, Leonid Shcheglov/TASS Подпись к фото, ЕС показал свою неспособность выработать общую стратегию в отношении беженцев, пишет Guardian

Находясь в юридическом клинче с Брюсселем по вопросу верховенства права, Варшава использует мигрантов, чтобы набирать очки в своей анти-евросоюзовской и антимигрантской риторике, и дошла до отвратительной крайности, демонизируя и очерняя их.

На европейском блоке в целом тоже лежит своя доля ответственности, продолжает Guardian.

ЕС показал свою неспособность выработать общую стратегию в отношении беженцев. В то время как восточные страны вроде Польши захлопывают перед ними двери, более зажиточные северные народы ставят себя на более высокую моральную ступень, но при этом выборочно пускают их к себе лишь в малых количествах, а страны на юге, вроде Греции, куда устремляется основной поток, заявляют, что без основательной помощи не смогут с ним совладать, и прибегают ко все более репрессивным мерам.

Газету беспокоит, что подобные методы и сопутствующая риторика лишь подогревают антимигрантские настроения. По мнению Guardian, намерение властей ЕС оказать нажим на авиакомпании, привозящие мигрантов в Беларусь, оправдано в краткосрочной перспективе, ибо способно помочь справиться с нынешним кризисом. Однако это не разрешит более глубокую проблему - что война и незащищенность гонят и будут гнать людей прочь из их домов. И нынешние события - еще одно подтверждение того, насколько важен более справедливый и гуманный отклик на них по всему европейскому континенту.

Занимающая более консервативную позицию Times, рассуждая о той же проблеме в своей редакционной статье (требуется подписка), напротив, пишет, что вызовы, которые бросает Евросоюзу массовая миграция, имеют не только гуманитарное, но также политическое и моральное измерение. В отличие от Guardian она призывает не осуждать оказавшуюся в непростом положении Польшу, но по возможности оказать ей помощь.

Все страны имеют обязательства перед беженцами, но ни от одной нельзя ожидать, что она будет способна принять бесконечное количество людей, сознательно перебрасываемых через границу соседней враждебно настроенной державой. Нельзя позволить президенту Лукашенко, которого столь мало заботит судьба этих несчастных, использовать их как рычаг для подрыва решимости Запада.

Невзирая на польскую внутреннюю политику и ее расхождения с либеральными идеалами Брюсселя, Евросоюзу следует поддержать Варшаву в защите целостности ее границ и дать ясно понять белорусскому режиму, что своими действиями он ведет себя ко все новым санкциям, резюмирует Times.

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