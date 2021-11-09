Дайджест: Польша обвиняет Беларусь в провокации, США просят от Москвы объяснений из-за войск у границы с Украиной

58 минут назад

Автор фото, Reuters

Мигранты штурмуют границу, пытаясь прорваться в ЕС

Заместитель главы МВД Польши Блажей Побожи заявил, что Польша переживает самый сложный момент с начала кризиса на границе с Беларусью.

"Мигранты предпринимают попытки штурма польской границы. Каждый следующий час станет более значительным вызовом для польских служб, правительства и политиков", - сказал он в эфире польского телеканала ТВН24.

В понедельник у пограничного перехода Брузги-Кузница на польско-белорусской границе собралась большая группа нелегальных мигрантов из нескольких сотен человек.

Они попытались разрезать колючую проволоку и прорваться через ограждение, чтобы попасть из Беларуси в Польшу. Польские пограничники применили против них слезоточивый газ.

Варшава стянула к границе более 12 тыс. военных в боевой готовности. "Мы готовы защищать польскую границу", - написал в "Твиттере" глава польского военного ведомства Мариуш Блащак.

Польша объявила чрезвычайное положение и обвинила Беларусь в провокации, с такими же обвинениями выступила Литва, заявившая, что Минск использует мигрантов как оружие в ответ на европейские санкции против режима Лукашенко.

В последнее время все больше нелегальных мигрантов пытается попасть на территорию Евросоюза через Беларусь.

По мнению властей ЕС, Беларусь ведет гибридную войну, принимая беженцев с Ближнего Востока и отправляя их в Литву и Польшу.

Александр Лукашенко неоднократно отвечал на это, что после введения санкций у Минска нет денег, чтобы решать проблему мигрантов. Беларусь обвиняет Варшаву в жестоком обращении с мигрантами, которых "на подобный шаг отчаяния сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей".

Пентагон обеспокоен российскими войсками у границы с Украиной

В США обеспокоены перемещением российских войск у границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжаем наблюдать за вызывающими обеспокоенность передвижениями российских военных в западных районах России и вокруг Украины. Мы продолжаем призывать Россию прояснить свои намерения, что они на самом деле там делают", - заявил Кирби на брифинге, отвечая на вопрос о том, соответствуют ли оценкам Пентагона утверждения Киева, что на границе с Украиной находится 90 тыс. российских военнослужащих.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Россия начинает стягивать войска к границе с Украиной. Издание Politico опубликовало снимки скопления техники в Смоленской области, а Washington Post написала, что собирать войска на границе с Украиной Россия начала еще в середине сентября.

Москва называла эти сообщения не соответствующими действительности.

ЕС исключит Украину из "зеленого списка"

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9 ноября Европейский союз официально переведет Украину из "зеленого списка" безопасных с точки зрения распространения коронавируса стран в "красный список" - из-за роста заболеваемости ковидом в стране.

Это приведет к ограничениям на поездки в страны ЕС для украинцев. За последние сутки на Украине зарегистрировано больше 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, 473 человека умерли.

На сегодняшний день 36,7% украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, а 25,6% прошли полный курс вакцинации. Больше всего привитых в Киеве, где 57% жителей уже получили одну дозу, а 45,7% - две дозы вакцины. Самый низкий уровень вакцинации - в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях.

Россия снимет ограничения на полеты в 13 стран

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Россия с 9 ноября возобновляет авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.

Также снимаются ограничения на полеты в Австрию, ОАЭ, Финляндию и Швейцарию.

Согласно заявлению оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, решение принято с учетом эпидемиологической ситуации в этих странах.

Crew Dragon-2 вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon-2 американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту, отстыковавшийся накануне от Международной космической станции, успешно приводнился в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида), сообщает НАСА.

Астронавты НАСА, Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований вернулись на Землю, проведя на орбите 199 дней.

Они покинули МКС, не дождавшись своей смены - экипажа Crew Dragon-3, старт которого был отложен из-за плохой погоды. Он отправится к Международной космической станции 10 ноября с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.

Резонансные драки в Москве: что стоит за реакцией властей?

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В начале октября трое уроженцев Дагестана избили молодого человека в московском метро. Через месяц на западе Москвы четверо выходцев с Кавказа напали на мужчину с ребенком. Русская службы Би-би-си спросила политологов, почему конфликты с участием кавказцев вызвали столь широкой резонанс и почему ответ властей выглядел показательно жестким.

"Саакашвили - заключенный, приговоренный к смерти властями Грузии"

Автор фото, Konstantin Sazonchik\TASS Подпись к фото, Сейчас Саакашвили, голодающий с момента своего задержания 1 октября, находится в тюремной больнице в тбилисском районе Глдани

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, продолжающий голодовку в грузинской тюрьме, переведен в тбилисскую тюремную больницу. Грузинские власти заявили, что сделали это во избежание ухудшения состояния здоровья политика. Саакашвили голодает уже 40-й день, и о том, что ему становится хуже изо дня в день, говорили ранее его адвокаты и личный врач.

Сам Саакашвили в письме, которое зачитал один из его адвокатов, генеральный директор "Мтавари Архи" Ника Гварамия, говорит, что его перевели в тюремную больницу обманом, отменив его встречи с врачом и свидания с матерью и детьми. Он говорит, что его против воли вытащили из машины, повалили на землю и несколько раз ударили в шею.

"Целью моего перевода сюда однозначно является мое физическое уничтожение по указанию Путина", - пишет Саакашвили.

Ортега пошел на пятый срок

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Даниель Ортега, возглавляющий Никарагуа последние 14 лет, с огромным перевесом побеждает на выборах. Его соперники, которым не дали баллотироваться, призывали к бойкоту голосования.

На данный момент подсчитано более половины бюллетеней, и результаты показывают, что Ортеге досталось 75% голосов. На должность вице-президента претендует его супруга Росарио Мурильо.

Ортега впервые стал президентом Никарагуа еще в 1985 году. Затем он побеждал на выборах три раза подряд - в 2006-м, 2011-м и 2016-м годах. Для участия Ортеги в выборах 2011 года пришлось изменить конституцию страны.

"Беларусь хочет спровоцировать крупный инцидент"

Автор фото, Reuters

Польша обвинила Беларусь в "организованном нападении" на ее границы после того, как тысячи мигрантов, сопровождаемые белорусскими солдатами, попытались прорваться через пограничные заграждения с белорусской стороны, пишет Times (требуется подписка).

Петр Мюллер, пресс-секретарь польского правительства, сказал, что от 3 до 4 тыс. человек, многие из "арабских стран", под контролем белорусских военных были направлены к границе, а еще 10 тыс. мигрантов прибыли в Беларусь.

На кадрах, напоминающих миграционный кризис 2015 года, видна толпа людей, идущих в сторону Польши по шоссе возле белорусской деревни Брузги под наблюдением солдат.

В интернете появились видеокадры, на которых вооруженные люди в балаклавах с белорусской стороны агрессивно подталкивали кричащих женщин и детей к пограничным заграждениям, пишет Times.

Колонна людей, в основном мужчины с большими рюкзаками, остановилась перед КПП. Многие свернули обратно в лес, не дойдя до контрольно-пропускных пунктов, судя по видео с местности, пишет издание.

"У [Беларуси] есть желание спровоцировать крупный инцидент, в идеале с выстрелами и гибелью людей", - заявил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел страны Петр Вавжик.

Новые имена в списке "иноагентов"

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Иван Павлов (слева) защищал бывшего спецкора "Коммерсанта" Ивана Сафронова

Российский минюст внес в список "СМИ-иностранных агентов" бывшего руководителя правозащитного объединения "Команда 29" Ивана Павлова и четырех его бывших коллег. Адвокат защищает журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Самого Павлова ФСБ обвиняет в разглашении тайны следствия. Кого еще внесли в реестр "СМИ-иноагентов" и как они на это отреагировали?

Что происходит на польско-белорусской границе