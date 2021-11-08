Срок действия QR-кодов о вакцинации неожиданно сократился до полугода. Власти объяснили это сбоем на "Госуслугах"
Срок действия QR-кодов, свидетельствующих о прохождении вакцинации от Covid-19, сократился с года до полугода, обнаружили россияне, сделавшие прививку. Это произошло после того, как вступил в силу приказ Минздрава об изменении формы сертификата. Власти объяснили произошедшее техническим сбоем.
Утром в понедельник в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в личном кабинете на сайте "Госуслуг" действие сертификата, полученного после вакцинации от коронавируса, теперь ограничивается шестью месяцами.
Некоторые обнаружили, что QR-код, который еще вчера был действителен, оказался просроченным.
"Мой QR код превратился в тыкву. Прививку я делал полгода назад. Так-то, конечно, на днях планировал обновиться, но осадочек остался", - пишет один из пользователей.
Сертификат о вакцинации, который ранее действовал до 31 июля 2022 года, теперь действителен до 31 января 2022 года, убедился сотрудник Би-би-си. В то же время срок действия того же сертификата на портале mos.ru остался прежним.
Новая дата создания сертификата на "Госуслугах" - 8 ноября. С этого дня начал действовать приказ Минздрава об изменении формы сертификата. Однако, как обращают внимание журналисты, в документе ничего не говорилось о том, что действие QR-кодов сократится до шести месяцев.
Российское министерство здравоохранения и представители "Госуслуг" пока не объясняли, произошло ли изменение срока действия сертификатов в результате сбоя.
Региональные власти не были в курсе подготовки таких изменений.
Минздрав Хабаровского края сообщил, что обратился в сервис "Госуслуги" за разъяснением ситуации с изменением сроков действия QR-кодов.
Министерство здравоохранения Приморья заявило, что никакие нововведения со стороны ведомства не вводились. "Ведомство, по-прежнему, после вакцинации вносит данные пациента в единый российский регистр вакцинированных. На этом этапе полномочия минздрава завершаются", - говорится в официальном обращении ведомства.
"Пожалуйста, обращайтесь на "Госуслуги". Не мы изменили эти сроки. Нужно уточнять в федеральном Минздраве", - заявили в минздраве Свердловской области "Новой газете".
А минздрав Камчатки рекомендовал гражданам с истекшими сертификатами сделать новую прививку. "Единственное, что мы можем рекомендовать населению - пройти ревакцинацию", - заявили в ведомстве.
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