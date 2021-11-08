Инженер из Таганрога осужден на восемь лет по делу о массовом отравлении сотрудников авиазавода таллием

час назад

Автор фото, Valery Matytsin/TASS

Суд в Таганроге вынес приговор инженеру-конструктору Владиславу Шульге, обвиняемому в массовом отравлении таллием сотрудников авиазавода имени Бериева (ТАНТК): восемь лет колонии общего режима.

Шульгу признали виновным в умышленном причинении тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью коллег (ст. 111 УК РФ, ст. 112 УК РФ и ст. 115 УК РФ), сообщила прокуратура Ростовской области.

По версии следствия, из-за ссоры с коллегами инженер добавлял таллий в кулер с водой, которую пили сотрудники предприятия. Потерпевшими по делу стали более 30 человек. Шульга в суде вину не признал.

Сотрудники авиазавода имени Бериева начали жаловаться на резкое ухудшение самочувствия, боли и выпадение волос еще в ноябре 2017 года, однако информация о массовом отравлении появилась в СМИ только в начале марта 2018-го.

Как сообщала "Медиазона" (издание причислено российскими властями к СМИ, выполняющим функции "иностранного агента") со ссылкой на отчет НИИ Склифосовского, в отделение токсикологии института поступило 44 сотрудника ТАНТК.

Сильнее других пострадал замначальника отдела радиоэлектронного оборудования серийного конструкторского бюро Константин Колесников. Он практически потерял зрение и возможность передвигаться. Предельно допустимая концентрация таллия в его организме была превышена в 150 раз.

Шульга после задержания дал признательные показания, но потом отказался от них, заявив, что оговорил себя под давлением сотрудников следственных органов. По его версии, массовое отравление на заводе произошло из-за нарушений при санитарной обработке от грызунов.

Некоторые пострадавшие тоже выражали сомнения в том, что таллий попал в их организм с водой.