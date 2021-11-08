В Ливерпуле продается дом Джорджа Харрисона, где он репетировал вместе с Маккартни и Ленноном

час назад

Автор фото, Omega Auctions Подпись к фото, В этом довольно скромном доме Джордж Харрисон вырос и научился играть на гитаре

В Ливерпуле выставлен на продажу дом Джорджа Харрисона, где музыкант вырос и вместе с Полом Маккартни и Джоном Ленноном проводил репетиции их первой школьной группы, которая позже превратилась в "Битлз". Харрисоны получили этот дом от государства в 1949 году, поскольку ранее их семья с четырьмя детьми ютилась в крошечном доме с двумя спальнями.

Дом, который находится на улице Аптон-грин в небогатом ливерпульском районе Cпек, будет продан на аукционе. Ожидается, что его стоимость составит от 160 тыс. до 200 тыс. фунтов. Это несколько выше, чем средняя цена недвижимости в этой части Ливерпуля, но в Лондоне за эту сумму можно купить лишь небольшую квартиру с одной спальней - в далеко не самом дорогом районе города.

Джордж Харрисон и его семья переехали в дом на Аптон-грин после того, как в течение 18 лет ждали выделения социального жилья. Гитарист "Битлз" жил здесь до 1962 года.

Как рассказывает директор аукционного дома Пол Фейрвезер, с тех пор дом неоднократно ремонтировался, но некоторые его части, в том числе ванная, раковина, двери и сарай во дворе, остаются неизменными со времен Харрисона.

"В этом доме Джордж учился играть на гитаре, и просто поразительно видеть фотографии группы, которая там репетировала в начале 1960-х", - говорит Фейрвезер. Он надеется, что интерес к покупке дома подогреет новый документальный фильм о ливерпульской четверке "Get Back" режиссера Питера Джексона, который выходит в конце ноября.

Автор фото, Omega Auctions Подпись к фото, Джордж Харрисон с гитарой около дома, где он вырос

Поселившись на Аптон-грин, Джордж Харрисон начал ходить в начальную школу Довдейл, где тогда также учился Джон Леннон. Впрочем, в то время две будущие рок-звезды не знали друг о друге, поскольку Леннон был на два с половиной года старше Харрисона.

Через несколько лет Джон Леннон создаст свою первую школьную группу The Quarrymen, к которой в октябре 1957-го присоединится Маккартни, а в начале 1958-го - друживший с Полом Джордж Харрисон. В 1960-м группа переименуется в "Битлз".

Жилищные условия семьи Харрисона значительно улучшились в 1965 году, когда уже ставший знаменитым и богатым музыкант купил своим близким дом в зажиточном районе недалеко от Ливерпуля.

Дома "Битлз"

Ливерпульские дома коллег Джорджа по "Битлз" Джона Леннона и Пола Маккартни принадлежат британскому Национальному фонду (National Trust) и входят в число исторических памятников Великобритании.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дом Джона Леннона в Ливерпуле

На доме Леннона, расположенном на Мэнлав-авеню, есть так называемая "синяя табличка", или мемориальная доска, которую выдает Английское наследие - государственная организация по охране исторических объектов. В доме находится музей, который можно посетить по предварительной записи.

Дом Маккартни на улице Фортлин-роуд также объявлен национальным достоянием, Национальный фонд называет его "местом рождения Битлз" - потому что именно здесь Пол и Джон проводили репетиции и сочинили первые песни, некоторые из них позже стали международными хитами. Сюда также водят туристов.

По сравнению с Джорджем Харрисоном Леннон и Маккартни жили в относительно больших домах, свойственных для британского среднего класса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ливерпульский дом Пола Маккартни называют местом рождения "Битлз"

Из четверых членов "Битлз" меньшим, чем у Харрисона, был только дом Ринго Старра, где ударник жил в течение 20 лет.

В начале 2010-х годов местные власти планировали его снести, однако это решение пересмотрели после того, как в защиту дома высказались местные жители.

Автор фото, Plus Dane/BBC Подпись к фото, В этот дом Ринго переехал в детстве и жил там до взлета "Битлз"