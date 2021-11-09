Коронавирус: ЕС закрывается от Украины из-за вспышки вируса, ситуация в Германии все хуже

30 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Отделения интенсивной терапии в украинских больницах стремительно заполняются

Евросоюз исключает Украину из "зеленого" списка стран из-за вспышки заболеваемости и смертности, немецкие врачи начинают отменять плановые операции из-за роста больных ковидом, сотрудники концерна Boeing массово выступают против вакцинации, новозеландцы устали от локдаунов и вышли протестовать.

Эти и другие новости о ситуации с коронавирусом в мире - в нашем обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в мире за время пандемии превысило 250 млн человек, более 5 млн скончались.

Сейчас многие страны переживают резкий скачок заболеваемости. Хуже всего дела обстоят в США, Великобритании и России, хотя в Британии при этом уровень смертности не растет.

За это тройкой следуют Турция, Украина и Германия. Во вторник стало известно, что Евросоюз исключает Украину из своего "зеленого" списка стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией. За последние 28 дней там заболело свыше полумиллиона человек и умерло 14,6 тысяч, при том, что общая смертность в стране за все время пандемии составляет 78 тысяч.

Что еще происходит в мире

Автор фото, Getty Images

В Германии также продолжает расти уровень заболеваемости. Медики предупреждают, что в сложившейся ситуации они вынуждены начать отменять и переносить плановые операции и процедуры, часть которых имеет жизненно важное значение для пациентов.

Ситуация в стране ухудшается уже несколько недель подряд. По данным Института Джонса Хопкинса, за последние 28 дней в Германии заболело почти полмиллиона человек. Темпы вакцинации в стране замедлились.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика. эпизоды Конец истории Подкаст

Во вторник правительство Великобритании объявит о введении обязательной вакцинации для всех работников системы здравоохранения. Персонал домов престарелых и интернатов обязали вакцинироваться еще в начале этого года.

Правительство Израиля обсуждает за закрытыми дверями возможную выдачу разрешения на вакцинацию детей. В некоторых городах страны прошли спонтанные протесты.

Вокруг здания парламента Новой Зеландии предприняты повышенные меры безопасности. Там собрались тысячи людей, протестующие против вакцинных паспортов и местных локдаунов, которые все еще вводятся в стране по мере изменения эпидемиологической ситуации.

Новая Зеландия первой в мире полностью закрыла внешние границы в начале пандемии и ввела тотальный карантин.

Правительство страны неоднократно хвалили на международной арене за быстроту реакции и решительность, и отмечали высокий уровень доверия властям со стороны населения.

Вакцинные тяжбы в США

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти США столкнулись с мощным противостоянием в обществе в вопросе вакцинации. "Принудительная вакцинация бесчеловечна" - написано на баннере этих протестующих

Число сотрудников американской компании Boeing, добивающихся освобождения от обязательной вакцинации по медицинским и религиозным причинам, достигло 11 тыс. человек. Это 9% всего персонала компании на территории США.

Как рассказали агентству Рейтер знакомые с ситуацией источники, руководство Boeing знало, что в концерне зреет кампания противников вакцинации, но не ожидало, что он она окажется настолько массовой.

Ранее целый ряд предприятий по всей стране, а также прокуратуры нескольких штатов подали жалобы на министерство труда США в связи с его распоряжением об обязательной вакцинации.

В минувшие выходные федеральный апелляционный суд Нового Орлеана приостановил действие этого требования.

Но тяжба продолжается, и в понедельник представители администрации Джо Байдена заявили в суде, что Белый дом обладает достаточной полнотой власти для введения обязательной вакцинации в компаниях с персоналом в сто и более человек.

Непривитые сингапурцы будут болеть за свой счет

Власти Сингапура с декабря прекратят оплачивать больничные счета за лечение от Covid-19 невакцинированным пациентам. Исключения составят только непривитые по медицинским показаниям.

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Сингапур переживает самую сильную волну заболеваемости за все время пандемии, несмотря на почти полностью привитое население

Система здравоохранения Сингапура состоит из государственного и частного секторов, причем бесплатная медицина частично покрывается обязательными отчислениями самих сингапурцев в специальные фонды.

Однако с началом пандемии правительство решило оплачивать медицинские счета граждан, заболевших ковидом, путем прямых государственных субсидий (кроме тех, кто заболел после поездки за границу).

Теперь для тех, кто не вакцинируется умышленно, это послабление отменяется.

Жесткая мера вызвана резким ростом заболеваемости в стране. По словам властей, в Сингапур переживает самую серьезную волну за все время пандемии: 2-3 тысячи новых заболевших ежедневно, десятки умерших.