Священник на Дальнем Востоке получил 18 лет колонии по делу о растлении 53 мальчиков

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Суд в Еврейской автономной области признал бывшего священника Юрия Абрамова и его помощника-звонаря Сергея Мооса виновными по делу о растлении 53 несовершеннолетних мальчиков. Абрамов получил 18 лет колонии строгого режима, Моос - 12.

"Суд приговорил бывшего священника к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью восемь лет и с ограничением свободы на два года. Звонаря - к 12 годам колонии строгого режима с запретом семь лет заниматься педагогической деятельностью и ограничением свободы на два года", - сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

Фигуранты дела обвинялись в растлении 53 несовершеннолетних. Бывшему священнику вменялся в общей сложности 51 эпизод, звонарю - пять эпизодов, два преступления они, по версии следствия, совершили совместно.

Свою вину подсудимые признали частично, пишет агентство, не уточняя, в чем именно.

Юрий Абрамов (иеромонах Спиридон) был настоятелем храма святого пророка Илии в селе Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области. Работал с детьми он с 2007 года. Сергей Моос был его помощником-звонарем.

Абрамова задержали в ноябре 2019 года, после того как местная жительница обратилась в Следственный комитет с просьбой провести в отношении него проверку.

В доме у священника провели обыск и, по словам собеседника РИА Новости в силовых структурах, изъяли коллекцию "предметов далеко не духовного предназначения". Что именно изъяли у Абрамова, собеседник агентства не уточнил.

Следствие установило, что помощник Абрамова Моос также участвовал в растлении детей. В конце ноября 2019 года суд в Еврейской автономной области заключил их обоих под стражу.

После этого пресс-служба Биробиджанской епархии Русской православной церкви сообщила, что Абрамов освобожден от всех церковных послушаний и запрещен в священнослужении на период проведения следственных действий.

В начале октября этого года источник РИА Новости уточнял, что в деле против Абрамова и Мооса 20 томов. Ранее собеседник агентства сообщал, что Абрамова судят по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе за половое сношение и мужеложество с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, Моосу вменяют пять эпизодов насильственных действий сексуального характера с несовершеннолетними.