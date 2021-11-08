Сотрудникам МИА "Россия сегодня" велели не называть "Талибан" запрещенной в России организацией

33 минуты назад

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Руководство международного информационного агентства "Россия сегодня" потребовало от своих сотрудников не указывать в новостях о "Талибане"*, что эта организация в России признана террористической и запрещена, а сопровождать упоминания о ней другой, более мягкой формулировкой.

Соответствущее распоряжение содержится в письме, которое в понедельник, 8 ноября, разослало по отделам агентства одно из подразделений МИА "Россия сегодня", сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости".

Сотрудник РИА Новости (входит в МИА "Россия сегодня") подтвердил каналу "Можем объяснить", что получил такое письмо.

Ранее РИА Новости в соответствии с принятым Думой законом и требованиями Роскомнадзора указывало в новостях о "Талибане", что это "запрещенная в России террористическая организация".

Руководство МИА "Россия сегодня" потребовало использовать вместо этой формулировки другую - "организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность". Новости о "Талибане" с такой сноской стали появляться на сайте РИА Новости в понедельник. Аналогичную формулировку стали использовать на сайте "RT на русском".

Гендиректор МИА "Россия сегодня" - телеведущий Дмитрий Киселев, главный редактор - Маргарита Симоньян. В состав агентства входят РИА Новости и "Спутник".

В едином федеральном списке организаций, признанных в России террористическими, движение "Талибан" все еще присутствует.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия близка к принятию решения о том, чтобы исключить "Талибан" из списка террористических организаций, но подчеркнул, что в первую очередь это должен сделать Совбез ООН.

"Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении. Но все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций", - цитировал президента Интерфакс.

Такое заявление Путин сделал на следующий день после встречи руководства российского МИДа с представителями "Талибана", которая прошла в Москве. Встреча состоялась в рамках первого визита талибов в российскую столицу после захвата ими власти в Афганистане в августе этого года.