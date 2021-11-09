У авторов видео, в котором "чиновник" Виталий Наливкин стреляет из гранатомета, прошли обыски

29 минут назад

Автор фото, YouTube/BARAKuda

В квартирах у съемочной группы комедийных роликов про Виталия Наливкина прошли обыски по делу о хулиганстве. Об этом сообщил журналист Алексей Пивоваров со ссылкой на руководителя и продюсера проекта Андрея Клочкова. Ранее на авторов сатирического шоу несколько раз заводили административные дела.

Обыски у съемочной группы проекта прошли в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 213 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств). Эта часть статьи предполагает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

"На нас завели уголовное дело. Нам вменяют тяжкие хулиганские действия во время съемки нашего последнего видеосюжета. Там по сюжету Наливкин сносит баннер и обезвреживает опасный объект на остановке с помощью пиротехники", - рассказал сам Клочков изданию UssurMedia.

Речь идет о ролике "Виталий Наливкин предотвратил теракт", где Наливкин попытался уничтожить остановку, на которой обнаружили предположительно сумку с взрывчаткой (позже оказалось, что в сумке морковь), из противотанкового гранатомета. Но вместо остановки Наливкин случайно выстрелил в рекламный щит "Единой России" и разрушил его.

По словам Клочкова, ролик снимался 19 сентября в безлюдном месте вдалеке от жилых кварталов, а на месте съемок соблюдались все меры предосторожности.

"После этого по указанию из полиции место съемок проверяло МЧС, которое дало заключение, что никакого ущерба нет. Спустя полтора месяца, 4 ноября, к нам на студию ворвались сотрудники ОМОНа и положили "лицом вниз". Забрали всю аппаратуру, карты памяти. Нам зачитали постановление о возбуждении уголовного дела", - сказал Клочков.

Шоу о вымышленном чиновнике, председателе исполнительного комитета Уссурийского района Виталии Наливкине выходит на YouTube уже более двух лет. Наливкина в роликах играет разнорабочий Андрей Неретин. В выпусках он борется с лесными пожарами, вонью от канализации, коронавирусом, а также участвует в разоблачении коррумпированного полковника МВД.

Ранее из-за съемок в том же ролике самодеятельную актрису Ларису Кривоносову оштрафовали на 1000 рублей по административной статье о незаконном ношении формы сотрудника полиции. В ролике Кривоносова исполнила роль официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф, которая отчиталась о найденной на остановке сумке с морковью.

В октябре ее приговорили к трем месяцам исправительной колонии за то, что она уклонялась от административного надзора.