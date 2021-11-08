На границе Беларуси с Польшей собрались сотни мигрантов. Варшава привела войска в готовность

11 минут назад

Автор фото, Poland Ministry of Defence Подпись к фото, Сотни мигрантов столпились у польской-границы восьмого ноября

В понедельник у пограничного перехода Брузги-Кузница на польско-белорусской границе собрались сотни беженцев - такого наплыва здесь не было с начала миграционного кризиса между Минском и его западными соседями. Белорусские власти в очередной раз обвинили Варшаву в бесчеловечности, минобороны Польши заявило о готовности защищать границу.

Утром восьмого ноября министерство обороны Польши опубликовало видеозапись, снятую с воздуха: на этих кадрах видно, как сотни людей столпились у пункта пропуска "Кузница" (КПП на польской стороне). Глава польского военного ведомства Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят более 12 тыс. военных в боевой готовности.

"Мы готовы защищать польскую границу", - написал он у себя в "Твиттере". Сообщалось также, что к границе с Польшей также направляет свои войска Литва.

Правительство Польши проводит экстренное совещание по ситуации на границе.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой толпа мигрантов (или "туристов", как называют их белорусские власти) движется к польской границе по трассе с вещами в сопровождении людей в форме. По сообщениям "Нашей Нивы", мигранты устроили перевалочный пункт в лесах, находящихся неподалеку от границы (об этом же свидетельствуют видеозаписи, снятые самими беженцами).

Днем 8 ноября мигранты попытались перерезать колючую проволоку на ограждении, польские пограничники применили против них газ.

Автор фото, Polish Interior Ministry/Reuters Подпись к фото, Мигранты на границе и польские военные

Минск неоднократно обвинял Варшаву в жестоком обращении с мигрантами, сейчас подобные обвинения зазвучали снова. В госпогранкомитете Беларуси заявили, что "на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей".

"Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали", - заявили в ведомстве.

Варшава обвинила Минск в попытке провокации. По мнению властей Евросоюза, Беларусь ведет гибридную войну, принимая беженцев с Ближнего Востока и отправляя их в Литву и Польшу. Александр Лукашенко много раз отвечал на это, что после введения санкций у Минска нет денег, чтобы решать проблему мигрантов.

Ранее Франция обвинила родственников Лукашенко в организации нелегальной миграции через Турцию и ОАЭ, а в МВД Германии (в 2021 году сюда через Беларусь добралось около 4 тыс. нелегальных мигрантов) увидело в происходящем "руку Москвы".

28 октября депутат парламента Беларуси Андрей Савиных подтверждал, что белорусские турфирмы и МИД выдают визы приезжающим в страны из Ближнего Востока и Африки.

Правда речь идет не о мигрантах, а об "обычных туристах", пояснил Савиных, часть из которых затем по своему желанию пытается пересечь границу с Польшей и Литвой.